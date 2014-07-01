Маргарита Кузнецова, любительница клематисов и орхидей.

ЛюдиМаргарита Кузнецова, любительница клематисов и орхидей.
На прошлой неделе издания «Виру Проспект» и «Нарвская Газета» подвели итоги фотоконкурса «Дачная жизнь». Победитель конкурса нарвитянка Маргарита Кузнецова сегодня у нас в гостях.
Новость изнутри
К участию в фотоконкурсе приглашались все, кто не прочь поделиться своими достижениями по благоустройству собственного земельного участка и рассказать о дачных радостях. Участвовать можно было в трех номинациях конкурса: огородное диво (мы предложили дачникам запечатлеть на своих снимках необычный урожай ), дачный дизайн (все, что сделано на даче своими собственными руками), веселый дачник (в конце концов, дача — это же не только прополка грядок от рассвета до заката...). С 27 июля по 4 сентября на редакционную почту поступило свыше 100 фотографий. На сайт www.prospekt.ee мы выставляли наиболее интересные и отвечающие условиям конкурса. А таковых оказалось в итоге подавляющее большинство - 82 . Сегодня вы можете увидеть их в разделе сайта «Наши конкурсы». В минувшую пятницу мы пригласили в редакцию 12 победителей нашего конкурса в разных номинациях и с удовольствием вручили им разнообразные призы. Имена победителей смотрите на. Главный же приз – газонокосилку от фирмы Järva Tarbijate Ühistu (сеть магазинов Tööriistamarket) - в редакции было единогласно решено вручить Маргарите Кузнецовой.
- Естественно, этот приз – для всей нашей семьи, и наша красивая дача – это заслуга не только моя, но прежде всего моего мужа Валерия Римко, - говорит Маргарита. – А я просто взяла себе за труд сделать серию фотографий и отослать их на конкурс.
Кто есть кто
Маргарита Кузнецова и Валерий Римко, можно сказать, типичные нарвские дачники среднего поколения. В детстве с удовольствием проводили летние каникулы на дачах, которые имели родители. « Однако потребности продолжать обустраивать родительские дачи в ранней молодости или когда уже появились свои дети, честно скажу, не возникало, - с улыбкой признается Маргарита. – А вот с возрастом вдруг потянуло к земле».
И 8 лет назад супруги купили участок в садовом товариществе «Югла-2». Довольно запущенный, почти 10 соток , со старым деревянным домом и уже не плодоносящим садом. Вообще-то поначалу рассматривали его просто как место для свободного времяпрепровождения и не более – посидеть на свежем воздухе с шашлыками, разорвать привычный будничный круг «дом – работа».
- Планировали: ну, может быть, посадим немного цветов – чтобы глаз радовали, - рассказывает Маргарита. – И вдруг так втянулись!...Оказалось, что это бесконечно увлекательное и захватывающее дело – обустраивать свой собственный кусочек земли.
- Когда поняли, что хотим всерьез заниматься дачей, приняли принципиальное решение: с конца мая и до середины сентября живем здесь. Даже когда дети были школьниками, в начале осени они сами жили в квартире, в Нарве, а мы были еще на даче. Потому что заниматься дачей наездами и мечтать, что добьешся какого-то значительного результата, это, на наш взгляд, почти невозможно. Либо очень расточительно – я имею в виду свой человеческий трудовой ресурс, - делится опытом их семьи Маргарита. – Приезжать на выходные и не знать, за что хвататься, а потом переживать, что не можешь достичь результата...- это не для нас. Поскольку дом был в принципе в неплохом состоянии, начали с того, что завезли на участок новую землю, убрали все лишние посадки, выкорчевали старые деревья и разбили газон – он у них в приоритете. Дальше - больше.
- Естественно, захотелось, чтобы из окна дома был красивый вид и чтобы когда подходишь к дому, тоже душа радовалась – сделали перед входом большую клумбу полукругом, разбили на участке несколько цветников. Параллельно занимались грядками с зеленью и клубникой, построили два небольших парника, - рассказывает Маргарита.
Ландшафтным дизайном занимались супруги сами; премудрости садово-огородного искусства постигали постепенно. «Интернет – наш друг и учитель», - говорит Маргарита. По профессии она продавец, но сейчас не работает. Валерий, профессиональный автослесарь, любит заниматься с деревом, поэтому сделал на участке декоративный колодец (настоящий , понятно, тоже есть), возвел перголы – специально для клематисов Маргариты. А их у Маргариты много – более 30 видов! Это ее самые любимые цветы. Хотя на участке есть и пионы, и флоксы, лилии, тюльпаны, розы, клумба с хвойниками и много еще чего другого.
Другая жизнь
Маргарита признается, что дача занимает все их с мужем свободное время. Но это нисколько не напрягает, только радует. Ездить отдыхать в чужие края не тянет: на собственной даче такая красота!
Ну, а что касается взрослых детей, то, говорит Маргарита, они, конечно, помощники: «Если попросишь, сделают. Но собственной инициативы не проявляют. Впрочем, как и мы с мужем в их возрасте».
3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:
- Главный принцип, которым вы руководствуетесь, обустраивая дачу?
- Занимайся тем, чем хочешь ты. Мы с мужем друг другу не указываем, кто что обязан делать. И не спешим брать пример с соседей, друзей или непременно следовать за модой в дачном дизайне.
- Любимое время на даче?
- День. И еще теплый вечер, когда можно посидеть у костра.
- Думаю, что у такого увлеченного цветовода, как вы, и в квартире есть немало цветов, за которыми вы с любовью ухаживаете в осенне-зимний период?
- Да, без цветов я не могу. Но дома у меня только прекрасные орхидеи. Десять штук.
Светлана Зайцева
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