Крепости на Раху и их «криминальное» появление

Дата публикации: Сегодня, 13:11

Горожане, живущие в районе Раху, отличают дом №38 от других по оригинальным клумбам с возведенными на них крепостями, отлитыми из бетона. Последняя из этих клумб появилась перед домом под занавес этого лета. По своим очертаниям уменьшенных размеров крепость, стоящая на ней, сильно напоминает Нарвский замок. «А это он и есть», - признается автор уникальных скульптур и житель этого дома Николай Кривицкий.

Каждая из крепостей сначала возникла в воображении мастера.

«А где наш замок?»

А началось с того, что в хозяйстве Николая оказались лишними два мешка с цементом. Тогда у него и зародилась мысль о создании миниатюрного замка. Этот отлитый из бетона замок с парящими башенками стал исключительно плодом фантазии мастера и был любовно установлен им на газоне перед своим подъездом. Но на ближайшем собрании этот умелец, постаравшийся для всего дома, вдруг услышал претензии от жильцов других подъездов: «А почему вы не поставили крепость у нашего подъезда?». Вот тогда и стало ясно, что замков надобно несколько и все они должны быть совершенно оригинальными, потому что жители каждого подъезда непременно хотели, чтобы их замок был самым красивым. Наибольших усилий потребовал от Николая «Нарвский замок», поскольку для узнаваемости объекта от мастера требовалось соблюдение пропорций.

Технология у местного скульптора отработана до мелочей. Сначала Николай вырезает необходимую форму в пенопласте, стараясь тщательно обозначить все необходимые будущие выступы. Он даже приспособил для этих целей свои инструменты для выжигания. И если раньше каждый кирпичик приходилось вырезать отдельно, то теперь сам же усовершенствовал собственную технологию, сделав различные полимерные формы.

После заливки раствора получается заготовка, ее устанавливают в бетонное кольцо и раскрашивают. По сути, каждое изделие можно повторить, но настоящая творческая натура местного ваятеля не терпит бездумного тиражирования.

Признание не задержалось

Сегодня перед каждым подъездом КТ Раху, 38 есть цветочная клумба, высаженная в небольшом вазоне. Эти вазоны тоже вылиты из бетона. Это тоже работа Николая, выполненная им по задумке председателя КТ Ирины Андреевой. Правление товарищества всеми силами поддерживает тягу к творчеству своего помощника и соседа. Закупает бетон, которым он заливает изготовленные формы. И даже позволило мастеру расположить на свободных площадях в подвале творческую мастерскую. Там он собирает материал, необходимый для своей работы, размещает инструменты и оборудование. Результатом сотрудничества руководства товарищества и ремесленника стало награждение КТ по адресу Раху, 38 в начале этого лета Почетной грамотой министра государственного управления и вымпелом в национальных цветах Эстонии. В свою очередь, Нарвская городская управа выделила денежную премию в размере 200 евро. Так местные и государственные власти оценили заботу жильцов о территории, окружающей их дом.

А еще Кривицкий отливает различные формы для детских садов. Есть его изделия в садиках Kakuke и Põngerjas. В первом он сделал скамейку, на которой теперь дети фотографируются на выпускные фотографии вместе с символом садика колобком. В другом саду сделал композицию с мостиком и двумя осликами.





«Эксперт не должен бегать с пистолетом»

Увлечение этим ремеслом, как ни удивительно, помогает Николаю Кривицкому отвлекаться от грязной изнанки человеческой жизни. Дело в том, что основная деятельность этого известного в доме жителя связана с ...криминалистикой. Да-да, он — эксперт-криминалист. Любит размышлять и анализировать в одиночестве, хотя и коллективная работа для него вполне привычное дело: эксперт обязательно должен уметь взаимодействовать со следствием или оперативными группами.

Родился и вырос в Николай Кривицкий в Эстонии, в Силламяэ. В милицию попал совсем неожиданно для себя. Сначала закончил учебу на сотрудника уголовного розыска. Но позднее понял, что душа больше лежит не к погоням, а к криминалистике, которой на сегодняшний день отдал более 30 лет жизни.

В бывшем Советском Союзе было всего три экспертных учебных заведения: в Москве, Волгограде и Омске. Чтобы туда попасть, надо было иметь аттестат о среднем образовании и отслужить в армии. А у него был к тому же еще год работы стажером-экспертом. Видимо, парень подавал надежды, умел правильно вести себя на месте происшествия. В итоге он поступил на факультет криминалистики в Волгоград, в высшую следственную школу МВД СССР, которую закончил в 1985 году. По окончании курса обучения получил семь возможных допусков к проведению разного рода экспертиз. До сих пор он вспоминает, как сдавал экзамены, общаясь с глазу на глаз с известнейшими учеными и авторами учебников по почерковедению, дактилоскопии, холодному оружию, баллистике, технической экспертизе документов, портретной и автороведческой экспертизам.

Беседуем с мастером и по этой теме тоже:

- Это вы на фотографии с автоматом наперевес?

- Да, я был на войне во время Карабахского конфликта. С автоматом, правда, только сфотографировался. На самом деле я там в людей не стрелял, а разбирался в качестве эксперта - кто кого убил, ходил с фотоаппаратом и специальной сумкой.

- Тяжело иметь дело со смертями или со временем к этому привыкаешь?

- В зависимости от обстоятельств дела и потерпевшего: чем моложе погибший человек, тем сильнее его жалко. Еще тяжело видеть погибших в авариях людей.

- Любите читать детективы? Как вам ваши коллеги Шерлок Холмс и доктор Ватсон?

- Я люблю читать и смотреть только фильмы про космические корабли и пришельцев, а вот эту детективную фантастику терпеть не могу. Как и все нынешние телесериалы про сыщиков. Эксперту по кодексу на самом деле вообще нельзя заниматься следствием. А куда-то ехать, бегать с пистолетом и кого-то задерживать — это вообще не его работа.

«Это не значит, что и другие обязаны»

Николай Кривицкий старается летнее время, когда судьи и эксперты уходят в отпуск, посвятить воплощению своих творческих замыслов. Так, сейчас он обдумывает, как можно использовать в дизайне территории, окружающей дом, два большущих железных колеса, оставшихся после ремонта лифтов.

А еще ему доставляет удовольствие делать своими руками сундуки из досок с имитацией металлической обивки. Он рад, что работа в частном экспертном бюро позволяет выкраивать свободное время для творчества. Николай признается, что когда работал в полиции, не мог позволить себе заняться интересным делом.

Ремесленническую жилку от отца унаследовали и его дочери. Одна из них работает дошкольным педагогом, вторая занимается дизайном одежды и женского белья.

- Николай, насколько, по-вашему, важно, чтобы жители дома заботились о своем домовладении? Есть ли для вас какой-то образец идеального дома?

- У меня нет кумиров. Для меня все люди важны. Наш дом не лучше всех остальных. Просто у других людей, возможно, нет времени этим заниматься. Они, может, и рады бы, но сейчас работать надо, семьи обеспечивать. Если я могу себе это позволить, то это не значит, что и другие обязаны что-то делать. А в нашем доме женщины с удовольствием ковыряются на клумбах, из садов что-то свое привозят.

- А у вас есть своя дача?

- Нет, ни дачи, ни машины у меня нет, да и не надо. У меня есть водительские права (как же без них выпускнику милицейской школы?), но я чувствую, что это не мое. Огород, кстати, тоже. А вот брат мой на работе варит металл, а после работы едет в сад и начинает там ковыряться в земле.

- Казалось бы, одни и те же гены, одна кровь, а совершенно разные интересы и увлечения. А, кстати, с точки зрения криминалистики, почему люди с одной кровью бывают такими разными?

- Действительно, почему? Только криминалистика, знаете ли, такими вопросами не занимается...

Светлана Ильина