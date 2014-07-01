«Железный человек» о выживании в спорте и бизнесе

Дата публикации: Сегодня, 11:41

Имя уроженца Нарвы Владимира Волошина известно многим нарвитянам. Ныне он успешный московский предприниматель и многократный обладатель титула Ironman («Железный человек»), присвоенного ему за участие в тяжелейших и самых экстремальных на планете соревнованиях по триатлону (3,8 км плавания, 180 км гонки на велосипеде и 42,2 км бега). Его фирма действует в сфере спортивного консалтинга. Уже не в первый раз Владимир приезжает в Нарву не только для того, чтобы встретиться с родственниками и друзьями, но и рассказать всем интересующимся о том, как спорт помогает человеку стать успешным в бизнесе. Встреча Владимира с земляками прошла в среду, 15 августа, в пляжном здании в Липовой Ямке.

Владимир Волошин на соревнованиях «Московский триатлон»

В ходе этой встречи Владимир не просто поделился своей чудесной историей возвращения в спорт (Владимир Волошин в юности входил в состав юниорской сборной Эстонии по биатлону), но больше даже излагал свою спортивную философию. Кстати, похоже на то, что ежедневные двухчасовые тренировки повлияли не только на успешную деловую и спортивную карьеру Владимира Волошина, но и разбудили его писательский дар.

На самом деле, успехом бизнеса Владимиру делиться совсем не стыдно. Вместе с партнерами они развивают серию международных соревнований по триатлону IRONSTAR и ежегодный Фестиваль бега ROSA RUN. Команда соратников была собрана по крупицам, начинала работать с 16-ю клиентами, а за несколько лет деятельности довела их число до десяти тысяч. Просто у деловых людей, представителей бизнеса, по словам Владимира, спорт сейчас очень популярен, поскольку помогает воспитывать характер и качества, так необходимые для достижения высокого результата в работе.

Владимир Волошин гордится брендом IRONSTAR и соревнованиями по триатлону, которые начали проводить в Сочи с 2015 года. Как настоящие бизнесмены (а Волошин имеет степень Executive MBA в Московской школе управления «СКОЛКОВО»), Владимир и его партнеры изначально подсчитали, стоит ли овчинка, как говорится, выделки. Оказалось, что очень даже стоит! На одного триатлета на фестиваль приезжает целая группа поддержки из остальных членов семьи. И это число оказалось не два, а чуть ли не пять человек в среднем на одного участника! И задерживаются они в Сочи не на три, как предполагалось изначально, а на целых пять дней! Правда, организаторам приходится составлять еще и отдельную программу для жен и дочерей спортсменов, но это уже вполне решаемые рабочие моменты.

Когда спорт течет в крови

Выросший в семье двух профессиональных спортсменов и тренеров (по биатлону — Евгений Волошин и по плаванию — Тамара Волошина), маленький Володя, понятное дело, не смог избежать спортивного детства. Однако еще в юности он решил, что спорт останется в его жизни второстепенным занятием для поддержания себя в хорошей физической форме. И только став успешным менеджером, что случилось порядка десяти лет тому назад, Владимир купил карточку в фитнес-клуб и вернулся к систематическим тренировкам: понимал, какая огромная выносливость нужна бизнесмену. Первое же соревнование по триатлону, куда он попал практически случайно (попросили выступить за команду клуба, в зале которого он тренировался), показало необходимость комплексных тренировок с самыми разными специалистами. Так к занятиям в тренажерном зале добавились тренировки по велоспорту, плаванию, легкой атлетике.

По проливам, холмам и пустыням

Участие в престижных марафонах и экстремальных стартах, доступное довольно состоятельным людям, привело к смене круга его общения. Теперь в нем было много предпринимателей, топ-менеджеров, увлеченных, как и он, спортом. Из самых экзотических состязаний, проходивших в разных уголках мира, он припоминает заплыв через Босфор из Азии в Европу, куда в 2017 году из одной только России прибыло порядка 200 участников, или старт в Сан-Франциско «Побег из Алькатраса», где маршрут пролегал в ледяном проливе, населенном акулами и морскими львами, и по холмам, прилегающим к знаменитому мосту «Золотые ворота», или чемпионат мира IRONMAN на Гавайях, или свой первый многодневный 240-километровый ультрамарафон Marathon Des Sables в пустыне Сахара, дистанцию которого он преодолевал целую неделю.

Люди-«киборги» - уже не фантастика

Удивительно, но чтобы быть успешным спортсменом-любителем, уверен Владимир, достаточно всего двух часов ежедневных тренировок. А помимо спортивных достижений приходит успех и в карьере. В частности, человек учится видеть цели и сверхцели, вести к ним свою команду и обязательно успешно добираться вместе с нею до финиша.

На встрече с земляками Владимир рассказал и о том, как он стал заниматься благотворительностью: сотрудничать с Русфондом и помогать проживающим в России детям разного возраста, участвовать в качестве бизнес-тренера в программе образования для предпринимателей в сфере спорта и здоровья. К слову, один из грантов этой программы получил молодой человек, разрабатывающий высокотехнологичные средства реабилитации для инвалидов или для так называемых «киборгов». Это одна из категорий участников Олимпийских Игр будущих десятилетий, когда в стартах разрешено будет принимать участие людям с роботизированными конечностями. По словам Владимира, возможность участия в Играх людей с особыми потребностями позволит вывести «из тени» в одной только России порядка 12 миллионов человек.

Кулинария - особая страсть

Владимир делился своими успехами, совершенно ничего не утаивая. Чтобы разбудить у земляков интерес к саморазвитию через спорт, он даже привел названия книг и фильмов, которые помогли ему самому стать тем, кто он есть сейчас.

А по завершении встречи ответил на вопросы слушателей. Рассказал, что обожает готовить и часто балует домашних вкусным ужином. Созданная в соавторстве книга о кулинарии «Односолодовая кухня» четыре года тому назад вошла в ТОР 6 лучших книг о гастрономии на международном конкурсе Gourmet во Франции.

На вопрос одной слушательницы «О чем вы думаете во время преодоления марафонов?» ответил, что все мысли сосредоточены только на том, чтобы бежать по плану, который заранее составляется для каждого испытания.

В кругу семьи.

Счастливый клиент - главная цель бизнеса

«Нарвская Газета» в свою очередь тоже немного пообщалась с Владимиром Волошиным вне формата означенной встречи.

- Владимир, в какой школе вы учились в Нарве?

- В средней школе №12 и профес­си­онально-техническом училище имени Гривцова.

- Помните ли своих любимых учи­телей?

- Все учителя были моими любимыми, лояльно относились к моим ошибкам и каждый из них внес свою лепту в мое дальнейшее развитие.

- Что вам в жизни пригодилось из того, чему они вас научили?

- Внимание к деталям, важность выполнения домашней работы и подготовки к ответственным экзаменам, открытое общение.

- Как родители оценивают ваши занятия экстремальным спортом?

- Думаю, что положительно, хотя и переживают каждый раз, когда узнают о моей очередной затее.

- Они ведь вас к триатлону не приобщали?

- Они привили любовь к спорту, а это очень ценное чувство.

- На встрече вы очень интересно рассказывали о том, что знание целевой аудитории — это ключ к успеху. Причем, к успеху не только ваших проектов, но и предприятий ваших партнеров. Расскажите, пожалуйста, что именно помогло вам заполучить для поддержки коммерческих соревнований известные международные бренды?

- Многие забывают о том, что бизнес создается не только для извлечения прибыли, но и для того, чтобы делать своих клиентов счастливыми. Это возможно, если только вы находитесь в постоянном общении с потребителями, задаете вопросы и постоянно работаете над улучшением качества собственных продуктов, сервиса или услуг. Мы внимательно следим за мировыми трендами, изучаем большое количество исследований, анализируем огромное количество данных, которые используем для принятия решений. Готовим предложения для больших мировых брендов на общепонятном языке с описанием четких целей и ожидаемых результатов. Не забываем об отчетности перед спонсорами и партнерами, что делает нас и нашу команду настоящими профессионалами российского спортивного рынка.

- Являются ли вашими первыми болельщиками ваши близкие и занимаются ли они сами спортом?

- Вся моя семья занимается спортом в свободное время после работы или учебы. В течение выходных мы часто вместе выезжаем на прогулки или соревнования.

- Спасибо за интервью, за встречу и новых вам побед!

- Спасибо. А всех интересующихся моими спортивными результатами приглашаю подписываться на персональную страницу Владимира Волошина в Instagram: https://www.instagram.com/vladimirvoloshin/

Светлана ИЛЬИНА