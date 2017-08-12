Константин Дукач привозит с олимпиад не только медали

Дата публикации: Вчера, 16:50

На прошлой неделе наши СМИ отметили удачное выступление эстонской сборной (золото, серебро и две бронзы) на самой престижной международной физической олимпиаде – International Physics Olympiad (IPhO), которая состоялась уже в 48-й раз при участии около 400 школьников со всего мира. Один из самых молодых членов нашей сборной, 16-летний Константин Дукач принес своей команде бронзовую медаль. Нарвитяне, обсуждая эту новость в Фейсбуке, вполне заслуженно назвали ее «сногсшибательной».

Константин Дукач родился в Нарве 4 февраля 2001 года. Учится в Нарвском Языковом лицее. Декабрь 2016 года: бронзовая медаль на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (Internation Junior Science Olympiad, IJSO), которая проходила на острове Бали (Индонезия). В 2016 году стал одним из победителей учрежденного Maxima Eesti конкурса «Талант будущего» в номинации «Научный талант». Май 2017 года: серебряная медаль 15-й Олимпиады Северных и Балтийских стран по физике; серебряная медаль Европейской олимпиады по естественным наукам в Копенгагене (Дания). Июль 2017 года: бронзовая медаль на Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad или IPhO), которая проходила на острове Ява (Индонезия). С седьмого класса участвует в городских и республиканских олимпиадах по физике, в апреле этого года на республиканской олимпиаде по физике занял второе место среди гимназистов, сам являясь учеником 9 класса. Хобби: шахматы.

Причем Дукач уже не в первый раз попадает в поле зрения прессы - и как успешный участник международных олимпиад, и как один из немногих идавируских школьников, удостоенных стипендии конкурса «Талант будущего». Мы встретились с Константином, чтобы узнать подробности международных состязаний по физике, которые на этот раз проходили в Джокьякарте, и расспросить гимназиста о дальнейших планах.

- Костя, нынешней весной ты параллельно с подготовкой и сдачей школьных экзаменов за девятый класс участвовал в республиканской олимпиаде по физике, затем вместе с эстонской сборной готовился к участию в международных олимпиадах, в мае участвовал сразу в трех международных олимпиадах, причем в двух из них получил серебряные медали. Затем в июне готовился к самой главной международной олимпиаде по физике и заработал там бронзовую медаль. Как ты все это выдержал?

- Это не так уж сложно, ведь я участвую в олимпиадах с седьмого класса, и уже привык к такому ритму жизни. Конечно, в этом году было сложнее из-за экзаменов, но учителя с пониманием относятся к тому, что я участвую в сборах по подготовке к олимпиадам, и помогают быстро подтянуть то, что пропустил. Поэтому на учебе это не отражается.

- А есть еще любимые предметы кроме физики?

- По другим предметам я выполняю все, что требуется по программе, но повышенного интереса к ним нет.

- Как возник такой серьезный интерес к физике?

- Я помню, что еще в детстве интересовался разными природными явлениями, причем и мама, и папа всегда отвечали на мои вопросы и много занимались со мной. Когда учился в шестом классе, начал ходить в школьный кружок по естествознанию, где мы ставили интересные опыты. В седьмом классе понял, что из всех естественных наук больше всего нравится физика и стал заниматься физикой во внеурочное время дополнительно. У меня всегда хорошо шла математика, думаю, это повлияло на то, что физикой было так увлекательно заниматься.

- Особенно после того, как начал побеждать на олимпиадах?

- Конечно. Это приносит радость и поднимает самооценку.

- Как попадают на международные олимпиады?

- В седьмом классе я первый раз участвовал в республиканской олимпиаде по физике и получил шестое место за восьмой класс. После этого меня пригласили в школу по подготовке к олимпиадам при Тартуском университете. Наши учителя - преподаватели университета, учеба проходит так: сначала нам объясняют физические законы и явления, затем мы решаем задачи на эти темы. Некоторые задачи связаны с явлениями, с которыми постоянно сталкиваемся в повседневной жизни, другие с явлениями, которые в повседневной жизни не встречаются, но используются в технике.

- Расскажи, как все происходило в Джокьякарте. Получается, что ты за два года уже во второй раз попал в Индонезию?

- В первый раз, когда я участвовал в юниорской олимпиаде, мы приехали на Бали из Эстонии зимой: солнце светит, море теплое, природа замечательная. В этот раз приехали летом – там так же тепло. Первые два дня у нас была акклиматизация, привыкали к другому времени.

Соревнования должны были начаться на третий день, но по техническим причинам начались на четвертый: с одной стороны, больше времени на акклиматизацию, с другой стороны, мы дольше волновались перед началом олимпиады.

Первым был экспериментальный тур: два эксперимента за пять часов нужно было провести, и по каждому выполнить большой объем работы и затем ответить на вопросы на девяти страницах. Оборудование было сложным и необычным, в школе такого нет: к нему дают инструкцию и нужно вначале освоить его самостоятельно, а затем уже проводить эксперименты.

Теоретическая часть олимпиады занимает также пять часов: за это время нужно решить три задачи, а в каждой задаче – по 10-15 вопросов. То есть там постоянно приходилось помнить о времени и торопиться.

- Ты волновался на самих состязаниях?

- Только в самом начале, когда увидел, сколько автобусов подъезжает к зданию, потом толпу участников из разных стран у входа и со смотровой площадки сверху – весь огромный зал. Это было непривычно, олимпиад с таким большим количеством участников в моей жизни еще не было. Но, с другой стороны, было приятно, что есть такая большая конкуренция и можно сравнить себя с учениками из других стран.

- Такому самообладанию не только твои ровесники, но и многие взрослые могут только позавидовать.

- Это ведь не сразу мне далось. На своих первых олимпиадах я волновался очень сильно, но постепенно привык. Можно сказать, что участие в олимпиадах закаляет характер.

- Во внеолимпиадное время с учениками из других стран общался?

- Конечно. После каждой олимпиады на моей страничке в Фейсбуке появляются десятки запросов на добавление в друзья. Мы и после олимпиад продолжаем общаться, переписываться в интернете. И в Джокьякарте я встретил ребят, с которыми уже был знаком по прежним олимпиадам, а с кем-то познакомился впервые. Например, мы общались с командой из России, они оказались замечательными ребятами: мы ходили друг к другу в гости, обменялись сувенирами, а сейчас в интернете переписываемся.

В IPhO в этом году участвовали 86 стран, в команде от каждой страны пять человек, и в этом году впервые за всю историю IPhO все пять человек из команды России получили золотые медали. Но и наша эстонская команда тоже очень неплохо выступила: мы обошли многие другие команды, в том числе из Финляндии и Латвии.

- А ты на олимпиаде болел за всю нашу команду?

- Конечно, я болел за Эстонию. Мне было очень приятно, что у нас есть золотая медаль. А особенно обрадовало, что еще одну бронзовую медаль получил Каарел Кивисалу, с которым мы давно подружились на сборах по подготовке к олимпиадам.

- Как долго вы готовились к международной олимпиаде по физике?

В июне у нас было два лагеря по пять дней: наша сборная готовилась вместе с финской сборной. Финны, кстати, тоже отличные ребята, очень общительные. Первый лагерь был в Юваскюла (300 км от Хельсинки), и с нами занимались финские университетские преподаватели – с ними мы готовились к экспериментальной части олимпиады, для этого нам предоставили современное лабораторное оборудование.

Второй лагерь был на Сааремаа, там с нами занимались преподаватели из Таллиннского технического университета и Тартуского университета. Мы занимались ежедневно с девяти утра до шести вечера с перерывом на обед.

- А на каком языке велась подготовка?

- На английском.

- Получается, ты свободно общаешься и на эстонском, и на английском?

- Да, проблем нет. В школе нам хорошо преподают языки, помимо этого я занимался на курсах. И мама тоже много помогала: она учитель английского языка. К общению на другом языке нужно просто привыкнуть: вначале сложно, а потом это уже происходит автоматически.

- Получается, что после олимпиад у тебя появляются не только медали, но и новые впечатления, новые друзья из разных стран. О чем вы с ними разговариваете?

- Рассказываем друг другу про свои школы, про хобби разные. Особенно серьезных бесед не ведем – серьезного нам хватает во время занятий, поэтому в свободное время хочется просто шутить, болтать на какие-то легкие темы.

- В будущем планируешь связать свою жизнь с физикой или пока не решил? И где хотел бы учиться?

- Пока не решил, но думаю об этом постоянно. Впереди еще три года: время, чтобы определиться, пока есть. В любом случае, физика – это один из возможных вариантов, а Тартуский университет – одно из возможных мест учебы. Для меня важно, чтобы будущая работа была интересной. Было бы здорово найти такую работу дома. А Тартуский университет - хороший и престижный вуз, закончив который, можно найти работу и дома, и за границей.

Вера Малькова