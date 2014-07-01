Из Западной Польши до Северного Ледовитого океана - на велосипеде

Дата публикации: Сегодня, 10:00

22-летний житель Польши Лука Тухай направляется на своем велосипеде к мысу Нордкап в Норвегии, который называют самой северной точкой Европы. «Голубые волны Балтийского моря» - так назвал свой велосипедный пробег молодой поляк, который недавно пересек эстонско-российскую границу в Нарве.

Перед тем как пересечь границу Евросоюза с Российской Федерацией, польский путешественник Лука Тухай, конечно же, заехал в Нарвский замок, чтобы обстоятельно познакомиться с главной достопримечательностью Нарвы. Светлана Зайцева

Без компьютера и интернета

Где точно находится сейчас Лука Тухай, не знаю. Когда мы с ним разговаривали, сидя на скамейке в Замковом парке Нарвы, шел 46-й день его путешествия, за плечами было 3180 км пути, и направлялся Лука в Санкт-Петербург, где планировал провести дня два-три. На связь Лука выходит ежевечерне по телефону только с мамой, которая осталась в родной Легнице, три раза в неделю или реже общается по телефону с другом. Говорит, что пока будет ехать по России, видимо, вообще не будет никому звонить - слишком дорого. У него нет с собой ни планшета, ни ноутбука, мобильник совсем простой, нет GPS, только карты, на которых проложен маршрут. На самой большой он отмечает красной пастой города, где встретил особо дружелюбных людей, и вписывает их имена и адреса. Много фотографирует. И если оказывается у интернета, спешит выложить фотографии на свою страничку в Фэйсбуке. Скрупулезно ведет дневник и обещает, что по возвращению в Польшу опишет все свое путешествие по странам, что лежат у Балтийского моря.

15 000 км + 50 кг

В целом Лука Тухай собирается проехать на велосипеде 15 000 километров. Стартовал он из своего родного города Легница (древний город в Западной Польше), где он живет с родителями. Дальше его маршрут идет по Польше, Литве, Латвии, Эстонии, России, Финляндии, Норвегии. Достигнув Нордкапа и, что называется, обмыв кроссовки и колеса в волнах Северного Ледовитого океана, он отправится в обратную дорогу, домой - через Швецию, Данию, Германию. По всем этим странам (за исключением родной Польши, соответственно) он путешествует впервые. Готовясь к поездке, пытался досконально изучить их - спасибо интернету!

Едет Лука на велосипеде с прицепом. Только багаж весит 50 кг. Это вода, еда (15 кг консервов и сухой паек), палатка, одежда. Плюс велосипед - и того получается 120 кг! Смеется, рассказывая, что отправился в дорогу без прицепа, но не успел пересечь границу Польши, как спицы велосипедного колеса согнулись. Пришлось срочно покупать прицеп и перегружать туда багаж.

На сухом пайке

В кармане - паспорт, ИД- карта, туристическая страховка и наличные деньги. Бюджет поездки, не скрывает Лука, 2000 злотых - это меньше 500 евро, ну и еще 100 шведских крон и 100 крон норвежских. Говорит, что должен уложиться в эту сумму - заранее все просчитывал. За время путешествия на еду он собирается потратить всего 30 евро. Как такое возможно?! - удивляюсь я. «Моя цель - гораздо важнее, чем еда», - серьезно отвечает он и говорит, что первый раз «живую» еду купил только в Таллинне - две пиццы, а до того держался на сухом пайке и консервах.

- А вода? - донимаюсь я.

- Вот многие меня об этом спрашивают! - смеется Лука. - Подъезжаю к дому у дороги, к магазину, кафе, руками показываю: можно у вас набрать воды? Люди, говорящие на разных языках, это понимают и не отказывают.

Ночует Лука в палатке, которую везет с собой. Как правило, останавливается на автостоянках или просится на ночлег во дворах частных домов или просто у дома. «Вижу открытые ворота, подъезжаю, спрашиваю. Пока нигде не отказывали, а в Латвии одна семья пригласила переночевать у них в доме, еще и накормили», - рассказывает Лука.

Общается Лука с людьми на польском и английском, понимает русский язык.

- А если ты в дороге, например, попал под дождь и промок, что делаешь? - спрашиваю я у молодого человека.

- Ставлю палатку, в ней переодеваюсь и пережидаю дождь, а потом цепляю к своему велосипеду мокрую одежду на вот этот шнурок, и она высыхает по дороге на ветру, - не смущаясь отвечает Лука и наглядно демонстрирует, как он это делает.

Аптечка у него достаточно большая, есть в ней и спецсредства от клещей. В Польше, едва выехав, он попал в больницу с ожогом рук. Но сейчас, слава Богу, все нормально.

За свободой и приключениями

Закончив с расспросами на мелкие бытовые темы, конечно же, задаю вопрос, что называется, основополагающий: как решился на такое большое путешествие - один, на велосипеде, по разным странам?

- Мне очень интересно! Путешествия - это моя жизнь, это свобода и приключения, и новые люди, - сразу отвечает Лука. - Мой дом родной - это палатка и спальный мешок, мне в них привычнее, чем в квартире, - со смехом добавляет он.

И рассказывает о том, что страсть к путешествиям заронил в его душу родной дед, с которым он отправлялся в поездки по Польше еще будучи мальчишкой. Потом путешествовал по стране с другом, с ним они добрались до Балтийского моря, 1000 км на велосипедах туда и обратно. Там и зародилась идея проекта «Голубые волны Балтийского моря». А когда Лука прочитал о путешественнике, который на велосипеде проехал по всей России - от Москвы до Камчатки, он окончательно утвердился в своем желании осуществить свое самое большое (на данный момент!) путешествие - проехать по всем странам, что лежат на берегу Балтийского моря.

Двадцатидвухлетний Лука трудится в Легнице на складе фирмы Amazone. Закончил колледж и получил профессию кулинара, но по специальности не работал ни дня. «Я вообще работаю только для того, чтобы скопить немного денег для своего очередного путешествия», - признается он. Говорит, что родители сначала были против его нынешней поездки - уж очень рискованно, считали они, но потом «смирились» и даже помогли с покупкой прицепа.

Вот уж точно: мир не без добрых людей

Лука уверен, что каждое путешествие всегда подарит не только знакомство с новыми местами, но и встречу с хорошими людьми. Так случилось с ним и в Эстонии. По пути в Нарву он неожиданно познакомился с земляками - жителями Польши Карлом и Еленой Пекутовскими. Елена - бывшая нарвитянка, уже 8 лет живет с мужем и детьми в Варшаве, а этим летом при- ехала погостить к маме. «Увидели на дороге велосипедиста с польским флагом, конеч- но, остановились, познакомились, пригласили к себе переночевать. Я еще и своей тете в Санкт-Петербург позвонила, она обещала сводить Луку в Эрмитаж», - рассказывает Елена, которая, собственно, и позвонила в редакцию «ВП», чтобы рассказать о молодом путешественнике.

Вот такая маленькая история в большом путешествии Луки Тухая.

Светлана Зайцева









