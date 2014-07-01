Бывший инженер «Балтийца» пишет книги об истории Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 08:09

В Нарвской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Нарва. История города», в которой автор, историк-любитель Геннадий Рагушин, сделал попытку собрать воедино и обобщить известные из различных источников сведения о Нарве, начиная с XII века и до наших дней.

Книга подробно рассказывает о важнейших вехах в истории города с XII века до наших дней («Нарва при шведском владычестве», «Смутное время», «Нарва в годы оккупации» и т.д.), а также о многих известных личностях, чья судьба так или иначе была связана с нашим городом (шведский военачальник Понтус Делагарди, поэт Игорь Северянин, писатель Оскар Лутс и др.).

К настоящему моменту издан четвертый том, готовится к печати пятый, а сколько их будет всего – автор пока сказать затрудняется: шесть наверняка, а может быть – семь или восемь. Книг по истории Нарвы в последнее время написано немало, и Геннадию Михайловичу это кажется вполне закономерным.

«Нарва – город с настолько увлекательной историей, что, на мой взгляд, второго такого и нет в Европе. Ни одно важное событие, ни одно потрясение не обошло ее стороной. Я начал изучать ее историю со времен Ивана Грозного и не смог остановиться: Нарва участвовала во всех войнах, революциях, в становлении эстонской государственности, и так далее», - увлеченно рассказывает 78-летний Геннадий Михайлович, который почти тридцать лет проработал инженером-технологом на заводе «Балтиец».

Он впервые попал в Нарву в 1965 году, как выпускник технического вуза, и трудился на предприятии до середины 1990-х, пока завод не прекратил свою деятельность. «Когда нас всех сократили, свободного времени появилась масса. Я начал ходить в центральную городскую библиотеку, много читал, и оказалось, что о Нарве информации очень много, но она разбросана по разным источникам».

Любимого исторического периода у Рагушина нет: «Хочется все охватить, все интересные материалы я стараюсь собирать и использовать, или хотя бы давать на них ссылки. Возможно, будущим историкам эти материалы в свою очередь пригодятся для их исследований». При отборе фактов он старается соблюдать объективность.

История как она есть

По его мнению, многие моменты нарвской истории излишне политизированы, но он в своей работе в полемику с другими авторами не вступает: его задача другая – собрать и сохранить все существенное. Например, на наш вопрос, кто же все-таки, по его мнению, разрушил Старую Нарву, немецкая или советская армия, Рагушин ответил так: «Это сделала война. То, что определенного плана разрушить город не было ни у одной стороны, очевидно – ведь некоторые здания сохранились полностью, например, Воскресенский Собор».

В ходе работы ему попадаются не только политизированные публикации, но и, на первый взгляд, совершенно фантастические истории: например, о том, что во время Второй мировой войны Гитлер лично побывал в Нарва-Йыэсуу, чтобы изучить местную линию обороны. «Одни сведения явно нуждаются в серьезной проверке, другие выглядят вполне достоверными: например, свидетельство немецких историков о том, что знаменитый Мерекюльский десант имел реальные шансы на успех, и помешала этому чистая случайность. И так во всем - чем дальше копаешь, тем больше новых, интересных фактов открывается», - рассказывает Геннадий Михайлович.

Затронул он в своих книгах и тот период истории Нарвы, очевидцем которого был лично. «Я написал о том, какую продукцию мы выпускали на заводе. В ее числе были и медицинские скальпели из титана – технология их выпуска была разработана еще в то время, когда завод был закрытым советским предприятием».

Первую свою книгу историк-любитель подготовил к изданию еще в 2000-м году, к 300-летию битвы под Нарвой. Попросил дать отзыв на нее Александра Никитюка, но, хотя рецензия известного нарвского историка оказалась положительной, спонсоров для издания книги тогда не нашлось.

И только пятнадцать лет спустя внук Геннадия Михайловича Антон, найдя рукопись, сказал: «Что ж она будет лежать в столе? Надо издавать». Антон рассказывает, что прочитал первую книгу дедушки, когда стал набирать ее текст на компьютере. «Оказалось, что книга интересная, иногда просто не мог оторваться», - рассказывает он.

Помогает Геннадию Михайловичу заниматься изданием книг вся семья – внуки Антон и Артем, дочь Марианна. Семья сейчас постоянно живет в Твери, куда два года назад после смерти супруги перебрался и сам Геннадий Михайлович. Но они по-прежнему любят Нарву и считают работу дедушки некой миссией. «С одной стороны, мы рады, что отец занимается любимым делом, с другой, считаем, что эта работа нужная, полезная для Нарвы», - сказала на встрече в библиотеке Марианна Рагушина. Того же мнения придерживаются сотрудники Нарвской центральной библиотеки и Нарвское общество древностей имени Ганзена, которые также обещали историку-любителю свою помощь и поддержку.

Электронной версии книги пока нет, хотя в дальнейшем, как обещает семья историка, она непременно появится. Пока ознакомиться с исследованием Геннадия Рагушина можно в Нарвской центральной библиотеке, где имеются все тома книги «Нарва. История города».

Вера Малькова