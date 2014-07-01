Бывший инженер «Балтийца» пишет книги об истории Нарвы

Люди / ИсторияБывший инженер «Балтийца» пишет книги об истории Нарвы
В Нарвской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Нарва. История города», в которой автор, историк-любитель Геннадий Рагушин, сделал попытку собрать воедино и обобщить известные из различных источников сведения о Нарве, начиная с XII века и до наших дней.
Книга подробно рассказывает о важнейших вехах в истории города с XII века до наших дней («Нарва при шведском владычестве», «Смутное время», «Нарва в годы оккупации» и т.д.), а также о многих известных личностях, чья судьба так или иначе была связана с нашим городом (шведский военачальник Понтус Делагарди, поэт Игорь Северянин, писатель Оскар Лутс и др.).
К настоящему моменту издан четвертый том, готовится к печати пятый, а сколько их будет всего – автор пока сказать затрудняется: шесть наверняка, а может быть – семь или восемь. Книг по истории Нарвы в последнее время написано немало, и Геннадию Михайловичу это кажется вполне закономерным.
«Нарва – город с настолько увлекательной историей, что, на мой взгляд, второго такого и нет в Европе. Ни одно важное событие, ни одно потрясение не обошло ее стороной. Я начал изучать ее историю со времен Ивана Грозного и не смог остановиться: Нарва участвовала во всех войнах, революциях, в становлении эстонской государственности, и так далее», - увлеченно рассказывает 78-летний Геннадий Михайлович, который почти тридцать лет проработал инженером-технологом на заводе «Балтиец».
Он впервые попал в Нарву в 1965 году, как выпускник технического вуза, и трудился на предприятии до середины 1990-х, пока завод не прекратил свою деятельность. «Когда нас всех сократили, свободного времени появилась масса. Я начал ходить в центральную городскую библиотеку, много читал, и оказалось, что о Нарве информации очень много, но она разбросана по разным источникам».
Любимого исторического периода у Рагушина нет: «Хочется все охватить, все интересные материалы я стараюсь собирать и использовать, или хотя бы давать на них ссылки. Возможно, будущим историкам эти материалы в свою очередь пригодятся для их исследований». При отборе фактов он старается соблюдать объективность.
История как она есть
По его мнению, многие моменты нарвской истории излишне политизированы, но он в своей работе в полемику с другими авторами не вступает: его задача другая – собрать и сохранить все существенное. Например, на наш вопрос, кто же все-таки, по его мнению, разрушил Старую Нарву, немецкая или советская армия, Рагушин ответил так: «Это сделала война. То, что определенного плана разрушить город не было ни у одной стороны, очевидно – ведь некоторые здания сохранились полностью, например, Воскресенский Собор».
В ходе работы ему попадаются не только политизированные публикации, но и, на первый взгляд, совершенно фантастические истории: например, о том, что во время Второй мировой войны Гитлер лично побывал в Нарва-Йыэсуу, чтобы изучить местную линию обороны. «Одни сведения явно нуждаются в серьезной проверке, другие выглядят вполне достоверными: например, свидетельство немецких историков о том, что знаменитый Мерекюльский десант имел реальные шансы на успех, и помешала этому чистая случайность. И так во всем - чем дальше копаешь, тем больше новых, интересных фактов открывается», - рассказывает Геннадий Михайлович.
Затронул он в своих книгах и тот период истории Нарвы, очевидцем которого был лично. «Я написал о том, какую продукцию мы выпускали на заводе. В ее числе были и медицинские скальпели из титана – технология их выпуска была разработана еще в то время, когда завод был закрытым советским предприятием».
Первую свою книгу историк-любитель подготовил к изданию еще в 2000-м году, к 300-летию битвы под Нарвой. Попросил дать отзыв на нее Александра Никитюка, но, хотя рецензия известного нарвского историка оказалась положительной, спонсоров для издания книги тогда не нашлось.
И только пятнадцать лет спустя внук Геннадия Михайловича Антон, найдя рукопись, сказал: «Что ж она будет лежать в столе? Надо издавать». Антон рассказывает, что прочитал первую книгу дедушки, когда стал набирать ее текст на компьютере. «Оказалось, что книга интересная, иногда просто не мог оторваться», - рассказывает он.
Помогает Геннадию Михайловичу заниматься изданием книг вся семья – внуки Антон и Артем, дочь Марианна. Семья сейчас постоянно живет в Твери, куда два года назад после смерти супруги перебрался и сам Геннадий Михайлович. Но они по-прежнему любят Нарву и считают работу дедушки некой миссией. «С одной стороны, мы рады, что отец занимается любимым делом, с другой, считаем, что эта работа нужная, полезная для Нарвы», - сказала на встрече в библиотеке Марианна Рагушина. Того же мнения придерживаются сотрудники Нарвской центральной библиотеки и Нарвское общество древностей имени Ганзена, которые также обещали историку-любителю свою помощь и поддержку.
Электронной версии книги пока нет, хотя в дальнейшем, как обещает семья историка, она непременно появится. Пока ознакомиться с исследованием Геннадия Рагушина можно в Нарвской центральной библиотеке, где имеются все тома книги «Нарва. История города».
Вера Малькова
В мире
НАТО может потерять постоянного российского представителя...
МИД России рассматривает возможность понизить уровень представительства РФ при НАТО....
Европарламент призвал приостановить переговоры с Турцией о...
Документ поддержали 477 депутатов, 64 проголосовали против, 97 воздержались....
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую...
Пуск был произведен перед саммитом G20....
Есть анекдот!
Загадки...
Кто медведям лапы рвет, Зайчиков под дождь сует?...
ОТБОРное видео
Шарманка...
...
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Художник из Мексики, ожививший Нарву настенной фреской...
Художник из Мексики Бенуз Герреро не случайно оказался в центре нашего внимания....
+Галерея. Старинные вещи - впервые со знанием дела...
Для Нарвы ярмарка старинных вещей - дело новое....
Колледж МВД:вопрос упирается в бассейн...
Озвучена дата начала строительства - март 2019 года....