Художник из Мексики, ожививший Нарву настенной фреской

Дата публикации: Сегодня, 11:49

Художник из Мексики Бенуз Герреро не случайно оказался в центре нашего внимания: на протяжении всей прошлой недели он трудился над росписью стены Дома народов в Нарве.

Новость изнутри

В числе шестнадцати мексиканских живописцев Бенуз Герреро прибыл в Эстонию, чтобы стать участником впечатляющего международного праздника — фестиваля граффити Mextonia, который проводился с 14 по 22 июня и был приурочен к 100-летней годовщине провозглашения Эстонской Республики. Задуманный как дар Мексики народу Эстонии, фестиваль состоялся при поддержке компании Incusa SA de CV в содружестве с Организационным комитетом «Эстонская республика 100». Свои работы продемонстрировали также 36 художников Эстонии, к которым присоединились их коллеги из других стран. Почти одновременно, 12 июня, начался традиционный для Эстонии фестиваль уличного искусства Stencibility, который с 2010 года проводился в основном в Тарту, а в этом году значительно расширил свои рамки.

Фестиваль Mextonia был задуман почти год назад. Мексиканская сторона уже в июле 2016 года приступила к предварительным исследованиям истории и культуры Эстонии с целью выработки концепции праздника. На этом этапе проводились многочисленные консультации с эстонскими учеными, правительственными структурами, а также органами местного самоуправления. 2 ноября 2016 года в Мехико была опубликована декларация фестиваля с удивительно оптимистичным подзаголовком: «Празднование первого столетия Эстонии». В этом документе мексиканские коллеги предложили, в частности, 13 так называемых «символов культурной идентичности» Эстонии, которые, по замыслу организаторов, могут так или иначе быть отражены в настенных росписях.

В числе этих символов, например, такой феномен, как хоровое пение и в связи с этим воспоминания о «поющей революции», густые леса, интереснейший животный мир, эстонский язык и географический ареал финно-угорской культуры в древнейшие времена, примечательная мифология (Калевипоэг) и легенды, динамика современного общества, достижения в науке и технике (Skype).

Известный филолог и фольклорист Марью Кыйвупуу одобрила эти предложения, но добавила такие важные для страны символы, как море, трудолюбие, духовность, отношение к культурному наследию, безопасность.

В Таллинне, Тарту, Вильянди, Ахтме и других городах художникам было выделено 100 общественных мест. Не забыли и Нарву: для росписи стены Дома народов (здание бывшей Шестой школы на ул. Креэнхольми) был приглашен Бенуз Герреро.

Фото с сайта rus.delfi.ee

Кто есть кто

Бенуз Герреро окончил Институт графики в городе Оахаке (Мексика) со степенью магистра искусств. В настоящее время живет в Германии уже четвертый год. Именно здесь он сумел удачно реализовать свой талант на фестивале Ostrale, который проходил в 2015 году в Дрездене. По-английски Бенуз назвал свой метод video intervention. Суть дела в том, что на заранее прорисованное на стене изображение направляются лучи проектора, и… картина начинает оживать! Это — технология анимирования изначально статичного образа, еще один шаг в многовековой традиции настенной росписи.

Сам Бенуз, однако, признает, что большая часть его творчества посвящена именно настенной живописи, иными словами муралистике (от латинского murus, стена). В этой области Мексика — безусловный лидер. Имена таких гигантов, как Хозе Ороско, Диего Ривера, Давид Сикейрос, Руфино Тамайо известны всему миру. На вопрос, кого он считает первым в ряду, Бенуз Герреро, с минуту подумав, ответил, что все-таки это Сикейрос.

Площадь стены, которую расписывал Бенузу в Нарве, -более 300 квадратных метров. В Таллинне у него меньший объем — одна небольшая стена. Неудивительно: Эстония соткана из маленьких средневековых городов, к росписи стен домов надо подходить крайне осторожно, чтобы не потревожить их старинный облик. А вот что касается новостроек — здесь форменный простор для монументалистов и вообще для мастеров настенной живописи. Нескончаемые серые торцы просто взывают к художественному вмешательству.

Однако фрески под открытым небом должны иметь гарантии длительного существования. Значит, нужны специальные краски. Бенуз сообщил, что использовал, как и всегда, краски на основе синтетических полимеров, пластичные, особо прочные, которые частично были приобретены в Таллинне, а некоторые доставлены непосредственно из Мексики. В своем первозданном виде картина, по словам Бенуза, сохраняется до 10 лет. А потом может начать тускнеть.

Фирменный стиль художника — нанесенные кистью цепочки легких завитков, образующих ажурный узор, который может восприниматься как своего рода растительный или ленточный орнамент. Так украшен им, например, стол для настольного тенниса, выставленный перед входом в Дом народов. На одной стене здания Дома народов виден мастерски исполненный лик мексиканской женщины, на другой -абстрактный рисунок, похожий на сердце.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Какова тематика ваших работ?

- В первую очередь, это природа с включением элементов из легенд и мифов, то есть природа, скорее сказочная, условная, причудливое переплетение деревьев, рек озер, птиц, фантастических и мифологических существ.

- Что бы вы пожелали народу Эстонии накануне празднования 100-летия Республики?

— Восстанавливать и крепить свою идентичность, прежде всего, посредством искусства.

- Ваши впечатления о Нарве?

— Нарва — это уникальное место для развития межкультурного диалога и взаимного творческого обогащения в среде, где толерантно сосуществуют эстонская и русская культуры.





Сергей Трохачев