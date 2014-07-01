Юрий Шевчик: «Иногда наблюдаю, как происходит волшебство»

Дата публикации: Вчера, 13:38

Выставка Юрия Шевчика «Аспект» в Нарвском колледже Тартуского университета открылась при большом стечении публики: знатоки отметили, что при всей широте выбора тем, работы художника объединяет четкое ощущение метафизической стороны нашей реальности.

Как это происходит и что именно автор пытается сказать своим зрителям? Известный мастер, чьи работы выставлялись во многих престижных галереях и музеях, таких, как Русский музей Санкт-Петербурга или Национальный музей акварели Мексики, председатель Санкт-Петербургского общества акварелистов, председатель жюри международного конкурса акварели «Арт-Мост-Акварель» Юрий Шевчик сказал «НГ», что дилетантский вопрос «Что вы хотели сказать этой работой?» никогда не выводил его из себя.

Девять стадий младенчества

Мы попросили рассказать об одной из центральных работ на выставке: она изображает девять младенцев, поющих и играющих в райском саду. «Этой картине уже десять лет. Она была написана в Израиле, в Капернауме, где на Генисаретском озере находится храм Двенадцати апостолов. Храм этот известен тем, что туда совершают паломничество женщины, которые хотят зачать и благополучно выносить и родить дитя. К иконе богоматери в этом храме приходят женщины всех конфессий: мусульманки, христианки, он открыт для всех. Там очень много и женщин в положении, и мам с маленькими детками, которые приезжают поблагодарить Богородицу».

«И всем этим храмом заведует один человек – монах Иринарх, о котором Людмила Улицкая написала в романе «Даниэль Штайн переводчик» как о подвижнике. К картине подтолкнули беседы с отцом Иринархом, вообще весь его образ жизни, и впечатления от того, что там происходит, и поистине райская, идиллическая природа. Мне говорили, мол, картина «сладенькая», но все эти фрукты, которые есть на картине, в Капернауме действительно были в марте-апреле. И павлины были, и ступени, на которых резвятся младенцы, и вид на озеро».

«В этой работе я показал развитие младенца постадийно, в течение девяти месяцев, начиная от деления клетки: например, третий ребенок, который поет, символизирует три месяца развития плода, когда его уже нельзя уничтожить. Девочка, у которой нет зрачков, и которая наш мир так никогда и не увидит – это напоминание об абортах. У каждого младенца в руках музыкальный инструмент – потому что каждый из нас выбирает свой инструмент, призвание, с которым пойдет потом по жизни. Девятый ребенок уже парит над ступеньками – он выходит на свет Божий, включается в жизнь».

На выставке можно увидеть три портрета, которые автор посвятил судьбе замечательных русских поэтов Серебряного века: Анна Ахматова, Николай Гумилев и их сын, Лев Гумилев. Вот что рассказал о них художник: «Однажды я задумался о том, как революция и все последующие события поломали жизни, взгляды. Портрет Ахматовой в цвете – она еще в окружении модерна, когда человек обращал внимание на природу, черпал от нее вдохновение. Николай Гумилев попал в другую среду, где цвет исчез, осталась бесцветная среда, где только декреты и приказы. Лев Гумилев – это черное, белое, красное, колючая проволока – символ фронта и лагерей и, конечно, «черный квадрат», символизирующий отрицание цвета. Недаром «Черный квадрат» родился в то же время, что и Лев Гумилев».

Все начинается с воды

Если о каждой картине можно рассказать так конкретно, то в чем же тогда тайна творчества?

«Конечно, я могу рассказать, какую идею я пытался вложить в ту или иную работу, и что подтолкнуло к ней. Но при этом каждый зритель видит в картине что-то свое, и его версия – тоже правильная, ведь художник, как зеркало, отражает в работах всю полноту бытия. Форма, звук – это язык Бога, а искусство – религия мира, к которой прибегают все конфессии», - считает художник. На вопрос, верующий ли он человек, Юрий Шевчик, который принимал участие в росписи Троицкого собора Александро-Невской лавры, убежденно ответил: «Все мы - верующие люди, а если человек неверующий – значит, еще не наступил для него тот момент, когда он осознает свою веру».

Хотя художник пишет иногда и маслом, а также создает графические образы, предпочтение он все же отдает акварели. Почему? «Потому что в акварели, как и в Библии, все начинается с воды. Вода – это стихия, где само по себе может происходить смешение цветов. Ты можешь остановить этот процесс, но иногда – просто за ним наблюдать, потому что вдруг начинается волшебство. Я могу целые куски в своих картинах показать, где я ничего не делал», - рассказал Юрий Шевчик.

Работы Юрия Шевчика высоко оценили пришедшие на открытие выставки нарвские художники из объединения «Вестервалли» и члены эстонского общества акварелистов. Председатели этих обществ – Елена Кузнецова и Рейн Мягар поблагодарили автора и пожелали, чтобы в Эстонии ему всегда, в независимости от погоды, было тепло и уютно. С эстонским обществом акварелистов петербуржцев связывает уже 10 лет дружбы и совместных выставок.

«Ни один , даже очень хорошо задуманный проект, не может быть успешным, если нет сердечности. Сердечность, тепло – это слова, которые характеризуют наши совместные проекты с Эстонией», - отметила на открытии искусствовед Наталия Озерова, которая уже 40 лет является супругой Юрия Шевчика, а также соратницей в деле возрождения петербургского общества акварелистов, что произошло около двадцати лет назад. Она выразила надежду, что выставки и другие совместные проекты продолжатся.

Елена Крайнева