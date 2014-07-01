Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Люди
Прохор Шаляпин о ретро-песнях, сандальных ток-шоу и попытках прорваться в Голливуд

Дата публикации: Вчера, 21:37

«Желаем вам счастья! И приезжайте к нам в Нарву еще!», - дружно говорили нарвитяне популярному российскому певцу Прохору Шаляпину, который в воскресенье, 4 июня, дал небольшой концерт на нарвском речном променаде. «Приеду к вам обязательно!» - пообещал Шаляпин.

 

Прохор Шаляпин о ретро-песнях, сандальных ток-шоу и попытках прорваться в Голливуд

На минувших выходных Прохор Шаляпин вдохновлял в Нарве участниц акции “Сбежавшие невесты”, а до этого, 2 июня, при большом стечении зрителей дал бесплатный концерт в торговом центре Astri. Николай Андреев

 

Выступление Прохора Шаляпина на Нарвском променаде в афишах Дней города не значилось. 2 июня главный жених России радовал песнями посетителей торгового центра «Астри». 3 июня участвовал в акции «Сбежавшие невесты»: проехал в карете по городу с ее участницами, работал в жюри, на праздничном фуршете в замке спел несколько песен и вручил подарки. А вот его появление на Нарвском променаде оказалось большим сюрпризом для пришедших туда посмотреть праздничную программу Дней города. И без преувеличения — сюрпризом очень приятным! Это было видно по тому, как встретили певца, как его слушали и как потом долго не отпускали. Очередь получить автограф и сфотографироваться выстроилась длинная — подростки, дети, мужчины и женщины, пожилые люди, мамочки с младенцами... И надо отдать должное Прохору: он не отказал никому. «Надо же, какой обаятельный и терпеливый», - переговаривались в толпе.

 

Прохор Шаляпин (при рождении — Андрей Захаренков) — финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда».

Родился в Волгограде. Мать - кулинар, отец — сталевар. А вот бабушка мечтала видеть внука великим баянистом, поэтому он поступил в музыкальную школу по классу баяна. Закончил Центральную школу искусств при Волгоградском филиале Самарской академии искусства и культуры, затем Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова и Российскую академию музыки им. Гнесиных. Его диплом был посвящён творчеству Фёдора Шаляпина и русской народной песне.

 

Здесь же на променаде «Виру Проспект» взял у Прохора Шаляпина блиц-интервью.

Учитывая, что певец впервые приехал в Нарву, трудно было удержаться и не начать беседу с «дежурного» вопроса:

- Что произвело на вас самое сильное впечатление в Нарве?

- Мне показалось, что Нарва – прекрасный город, уютный, и здесь нет того напряжения, которое испытываешь в большом городе, например, в Москве. Самое яркое впечатление, пожалуй, крепости, которые стоят друг напротив друга, и ты понимаешь, что несмотря на границу, здесь все так тесно переплетается из века в век. Сильное впечатление произвел Финский залив, который я увидел в первый день приезда, в Усть-Нарве (Прохор Шаляпин остановился в СПА-отеле «Ноорус» - ред.) Было очень ветрено, холодно, и это суровое море, свинцовое небо, конечно, впечатлило. Но у природы, как говорится, нет плохой погоды. Ну и, конечно, петь здесь, у реки, в таком романтическом месте, очень приятно.

- В одном из последних ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» с вашим участием касались темы вашей поездки в США. Не возникли ли какие-то перспективы попасть в Голливуд?

- Да, я был членом жюри в конкурсе Мисс Лос-Анджелес 2017. Но я не настолько амбициозен, чтобы тешить свое самолюбие перспективой попасть в Голливуд или вообще в американский шоу-бизнес. Там надо родиться, чтобы там суметь сгодиться. Знаю, многие (имею в виду россиян) пытаются это сделать. Среди моих знакомых, например, есть один человек, который потратил 1 млн долларов (своих), чтобы прорваться, и все впустую. Америка – это совсем другой культурный код. И встроиться в него, на мой взгляд, практически невозможно. Вот мне, например, нравится петь народные русские песни, ретро-песни (песни 30-40 годов), потому что они добрые, теплые, в них все – от души. Ретро-песни лежат на полке, и их почему-то никто не поет, вот я взялся их реанимировать. И кому я там, попади в Америку, что буду петь?...

- А со стороны кинорежиссеров (имею в виду не только голливудских) предложений не поступало?

- В данный момент нет. У меня есть небольшой киноопыт : сыграл в сериале «Жуков» знаменитого оперного певца Бориса Штоколова и эпизодическая роль в сериале об Алле Пугачевой. Не скрою, в кино хотелось бы поработать.

- В 1996 году вы написали свою первую песню «Нереальный сон». И с тех пор еще несколько раз заявили о себе как о композиторе. Одну из ваших песен («Мамария») исполняет Филипп Киркоров. Собираетесь продолжать?

- В принципе написать песню для меня невозможным делом не является, потом что музыка постоянно звучит в моей голове. А вот со стихами не получается, нет у меня способности к их сочинительству, это я уже точно понял.

- В одном из своих недавних интервью вы сказали, что в России очень много талантливых молодых композиторов, певцов, музыкантов, но им не пробиться. И это несмотря на то, что мы постоянно следим по телевидению за какими-то музыкальными проектами, шоу, конкурсами…

- Талантливой молодежи действительно очень много. И все эти проекты нам это демонстрируют. Но конкурс прошел, и что дальше? Ничего! Без серьезной финансовой поддержки начинающему исполнителю самому действительно никак не пробиться. А по большому счету заниматься тобой никто не хочет. Это никому не нужно. Ну, посмотрите, мир не знает никого из наших российских поп-певцов, музыкантов, разве что только оперных. До шоу-бизнеса в нашей стране просто никому нет дела. Положение там сейчас еще хуже, чем было в 1999 году. Во-первых, исчезло уважительное отношение к артисту. И это не только мое ощущение, об этом говорят многие люди творческих профессий. Во-вторых, сейчас любой человек, у которого есть большие деньги, может заполнить собой эфир. Посмотрите, кто у нас на ТВ из года в год, уже десятилетиями – либо проплаченные персоны, либо те, время которых уже ушло. Я ничего не имею против заслуженных деятелей нашей эстрады, но у каждого поколения есть свои герои. Однако им никак не реализоваться. Это большая проблема, беда, трагедия. Я сам, например, чувствую, что мое время уходит.

- И тогда – надо создавать вокруг себя скандалы, участвовать в телевизионных ток-шоу, чтобы заставить обратить на себя внимание?...

- Нет, для творческой реализации скандалы не помогают. Как, увы, часто и талант тоже.

- Тогда, Прохор, хочу задать вам прямой вопрос, который слышала от многих людей по поводу вашего частого появления в различных ток-шоу: наверное, за участие в них хорошо платят?

- Мой прямой ответ: в ток-шоу я участвую бесплатно. Моя единственная задача – сказать людям правду, когда речь идет обо мне. Каждый раз мне кажется, что мне поверят. И каждый раз все получается с точностью наоборот: я выхожу из студии как оплеванный. Я пробовал отказываться от эфиров. Но, кстати, очень часто сами журналисты провоцируют меня, выливая ушаты грязи, и я оказываюсь перед дилеммой: идти и говорить, как все есть на самом деле, или промолчать? Сейчас я четко понял: пора перестать участвовать в этих ток-шоу. Меня это разрушает.

- Тем более что после всех этих нелицеприятных перепалок в телевизионных студиях ясности так и не прибавляется. Народ по-прежнему гадает: так ваш нашумевший брак с Ларисой Копенкиной, которая на 27 лет старше вас, – это в итоге был просто бизнес-проект (или бизнес-соглашение), как прозвучало в одной из телепередач?

- Бизнес-проект был тогда, когда мы с Ларисой должны были рекламировать строительство отелей в Турции. Кстати сказать, за этот проект никаких денег я так и не получил. И хочу подчеркнуть, что всегда был финансово независим от кого бы то ни было, в том числе и от Ларисы. Для меня это принципиальный вопрос. А что касается брака… Лариса в свое время оказала мне очень большую помощь в моральном плане. И у меня было что-то сродни наркотической зависимости – только от человека. Вообще же порой, когда я оглядываюсь назад, я даже не понимаю, как это могло случиться в моей жизни...

- В своем интервью агентству DELFI вы сказали, что в Нарве у вас есть родственники по линии отца, которых вы, правда, не видели с раннего детства. Так удалось повстречаться?

- Нет. Наверное, я поторопился слишком громко заявить о родственниках. Никто ко мне за эти дни не приходил.

- Намечена ли уже ваша следующая после Нарвы поездка?

- Да, возможно, мое следующее выступление будет на Дальнем востоке - в Находке.

В понедельник до отъезда в Москву Прохор Шаляпин успел немного попутешествовать по Ида-Вирумаа – побывал в Куремяэ, в Тойла, на Синимяэских высотах.

 

Светлана Зайцева

Прохор Шаляпин о ретро-песнях, сандальных ток-шоу и попытках прорваться в Голливуд



Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять - пять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задайте вопрос "муниципальному полицейскому"...

Г-н Дьяков проведёт встречу с прессой. Вы можете задать вопросы в комментариях....

3 168 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

На вокзале в Мюнхене произошла стрельба...

По данным СМИ, мужчина выстрелил в женщину-полицейскую. Она тяжело ранена....

0 108 / Подробнее...

В Японии императору разрешили отречься от престола...

Парламент Японии впервые за 200 лет принял закон, позволяющий отречение императора....

0 228 / Подробнее...

На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв...

Об инциденте стало известно ночью в 00.05....

0 286 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Безумный Макс...

А вы знали что вся серия фильмов про Безумного Макса это документалка о том, как...

1 173 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Услуги печника

Кладка печей и каминов, печных труб. {Тел.} 55575861.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027
Смотри подробнее

Киноафиша

Спасатели Малибу

(2017) боевик, драма, комедия

Рыба-Мечта

(2017) мелодрама, комедия, триллер

Большой

(2016) драма

Подводная эра

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Мумия

(2017) ужасы, фэнтези, боевик, приключения

СПАРК. Герой Вселенной

(2016) семейный, мультфильм, комедия
Вся афиша кино

«Сбежавшие невесты»: дневник акции

Галерея желтых ленточек...

Кирилл Федотов из Санкт-Петербурга прислал фото, сделанные им на празднике.   ...

0 302 / Подробнее...

Наши «беглянки»: ударим по ненастью оптимизмом!...

Праздничное шествие, фотосессия, дефиле, танец невест, состязания в беге и награждение в...

0 637 / Подробнее...

Видео. Танец невест...

Групповой танец для наших невест поставила Екатерина Руссис, EK STUDIO...

0 973 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Нарвской ретро-качалке угрожает закрытие...

В подвале хрущевки на улице Сепа, 1 – настоящая машина времени в 1980-е....

0 864 / Подробнее...

Рейн Вейдеманн: «Думать, что эстонское общество не...

Общественный деятель, которого охотно цитируют новостные порталы....

0 782 / Подробнее...

+Видео. На водьских днях пирожки пекли в новой печи...

Материал дополнен. В Cеверном дворе прошли дни блюд приготовленных в печи....

0 977 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100