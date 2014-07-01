Прохор Шаляпин о ретро-песнях, сандальных ток-шоу и попытках прорваться в Голливуд

Дата публикации: Вчера, 21:37

«Желаем вам счастья! И приезжайте к нам в Нарву еще!», - дружно говорили нарвитяне популярному российскому певцу Прохору Шаляпину, который в воскресенье, 4 июня, дал небольшой концерт на нарвском речном променаде. «Приеду к вам обязательно!» - пообещал Шаляпин.

На минувших выходных Прохор Шаляпин вдохновлял в Нарве участниц акции “Сбежавшие невесты”, а до этого, 2 июня, при большом стечении зрителей дал бесплатный концерт в торговом центре Astri. Николай Андреев

Выступление Прохора Шаляпина на Нарвском променаде в афишах Дней города не значилось. 2 июня главный жених России радовал песнями посетителей торгового центра «Астри». 3 июня участвовал в акции «Сбежавшие невесты»: проехал в карете по городу с ее участницами, работал в жюри, на праздничном фуршете в замке спел несколько песен и вручил подарки. А вот его появление на Нарвском променаде оказалось большим сюрпризом для пришедших туда посмотреть праздничную программу Дней города. И без преувеличения — сюрпризом очень приятным! Это было видно по тому, как встретили певца, как его слушали и как потом долго не отпускали. Очередь получить автограф и сфотографироваться выстроилась длинная — подростки, дети, мужчины и женщины, пожилые люди, мамочки с младенцами... И надо отдать должное Прохору: он не отказал никому. «Надо же, какой обаятельный и терпеливый», - переговаривались в толпе.

Прохор Шаляпин (при рождении — Андрей Захаренков) — финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда». Родился в Волгограде. Мать - кулинар, отец — сталевар. А вот бабушка мечтала видеть внука великим баянистом, поэтому он поступил в музыкальную школу по классу баяна. Закончил Центральную школу искусств при Волгоградском филиале Самарской академии искусства и культуры, затем Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова и Российскую академию музыки им. Гнесиных. Его диплом был посвящён творчеству Фёдора Шаляпина и русской народной песне.

Здесь же на променаде «Виру Проспект» взял у Прохора Шаляпина блиц-интервью.

Учитывая, что певец впервые приехал в Нарву, трудно было удержаться и не начать беседу с «дежурного» вопроса:

- Что произвело на вас самое сильное впечатление в Нарве?

- Мне показалось, что Нарва – прекрасный город, уютный, и здесь нет того напряжения, которое испытываешь в большом городе, например, в Москве. Самое яркое впечатление, пожалуй, крепости, которые стоят друг напротив друга, и ты понимаешь, что несмотря на границу, здесь все так тесно переплетается из века в век. Сильное впечатление произвел Финский залив, который я увидел в первый день приезда, в Усть-Нарве (Прохор Шаляпин остановился в СПА-отеле «Ноорус» - ред.) Было очень ветрено, холодно, и это суровое море, свинцовое небо, конечно, впечатлило. Но у природы, как говорится, нет плохой погоды. Ну и, конечно, петь здесь, у реки, в таком романтическом месте, очень приятно.

- В одном из последних ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» с вашим участием касались темы вашей поездки в США. Не возникли ли какие-то перспективы попасть в Голливуд?

- Да, я был членом жюри в конкурсе Мисс Лос-Анджелес 2017. Но я не настолько амбициозен, чтобы тешить свое самолюбие перспективой попасть в Голливуд или вообще в американский шоу-бизнес. Там надо родиться, чтобы там суметь сгодиться. Знаю, многие (имею в виду россиян) пытаются это сделать. Среди моих знакомых, например, есть один человек, который потратил 1 млн долларов (своих), чтобы прорваться, и все впустую. Америка – это совсем другой культурный код. И встроиться в него, на мой взгляд, практически невозможно. Вот мне, например, нравится петь народные русские песни, ретро-песни (песни 30-40 годов), потому что они добрые, теплые, в них все – от души. Ретро-песни лежат на полке, и их почему-то никто не поет, вот я взялся их реанимировать. И кому я там, попади в Америку, что буду петь?...

- А со стороны кинорежиссеров (имею в виду не только голливудских) предложений не поступало?

- В данный момент нет. У меня есть небольшой киноопыт : сыграл в сериале «Жуков» знаменитого оперного певца Бориса Штоколова и эпизодическая роль в сериале об Алле Пугачевой. Не скрою, в кино хотелось бы поработать.

- В 1996 году вы написали свою первую песню «Нереальный сон». И с тех пор еще несколько раз заявили о себе как о композиторе. Одну из ваших песен («Мамария») исполняет Филипп Киркоров. Собираетесь продолжать?

- В принципе написать песню для меня невозможным делом не является, потом что музыка постоянно звучит в моей голове. А вот со стихами не получается, нет у меня способности к их сочинительству, это я уже точно понял.

- В одном из своих недавних интервью вы сказали, что в России очень много талантливых молодых композиторов, певцов, музыкантов, но им не пробиться. И это несмотря на то, что мы постоянно следим по телевидению за какими-то музыкальными проектами, шоу, конкурсами…

- Талантливой молодежи действительно очень много. И все эти проекты нам это демонстрируют. Но конкурс прошел, и что дальше? Ничего! Без серьезной финансовой поддержки начинающему исполнителю самому действительно никак не пробиться. А по большому счету заниматься тобой никто не хочет. Это никому не нужно. Ну, посмотрите, мир не знает никого из наших российских поп-певцов, музыкантов, разве что только оперных. До шоу-бизнеса в нашей стране просто никому нет дела. Положение там сейчас еще хуже, чем было в 1999 году. Во-первых, исчезло уважительное отношение к артисту. И это не только мое ощущение, об этом говорят многие люди творческих профессий. Во-вторых, сейчас любой человек, у которого есть большие деньги, может заполнить собой эфир. Посмотрите, кто у нас на ТВ из года в год, уже десятилетиями – либо проплаченные персоны, либо те, время которых уже ушло. Я ничего не имею против заслуженных деятелей нашей эстрады, но у каждого поколения есть свои герои. Однако им никак не реализоваться. Это большая проблема, беда, трагедия. Я сам, например, чувствую, что мое время уходит.

- И тогда – надо создавать вокруг себя скандалы, участвовать в телевизионных ток-шоу, чтобы заставить обратить на себя внимание?...

- Нет, для творческой реализации скандалы не помогают. Как, увы, часто и талант тоже.

- Тогда, Прохор, хочу задать вам прямой вопрос, который слышала от многих людей по поводу вашего частого появления в различных ток-шоу: наверное, за участие в них хорошо платят?

- Мой прямой ответ: в ток-шоу я участвую бесплатно. Моя единственная задача – сказать людям правду, когда речь идет обо мне. Каждый раз мне кажется, что мне поверят. И каждый раз все получается с точностью наоборот: я выхожу из студии как оплеванный. Я пробовал отказываться от эфиров. Но, кстати, очень часто сами журналисты провоцируют меня, выливая ушаты грязи, и я оказываюсь перед дилеммой: идти и говорить, как все есть на самом деле, или промолчать? Сейчас я четко понял: пора перестать участвовать в этих ток-шоу. Меня это разрушает.

- Тем более что после всех этих нелицеприятных перепалок в телевизионных студиях ясности так и не прибавляется. Народ по-прежнему гадает: так ваш нашумевший брак с Ларисой Копенкиной, которая на 27 лет старше вас, – это в итоге был просто бизнес-проект (или бизнес-соглашение), как прозвучало в одной из телепередач?

- Бизнес-проект был тогда, когда мы с Ларисой должны были рекламировать строительство отелей в Турции. Кстати сказать, за этот проект никаких денег я так и не получил. И хочу подчеркнуть, что всегда был финансово независим от кого бы то ни было, в том числе и от Ларисы. Для меня это принципиальный вопрос. А что касается брака… Лариса в свое время оказала мне очень большую помощь в моральном плане. И у меня было что-то сродни наркотической зависимости – только от человека. Вообще же порой, когда я оглядываюсь назад, я даже не понимаю, как это могло случиться в моей жизни...

- В своем интервью агентству DELFI вы сказали, что в Нарве у вас есть родственники по линии отца, которых вы, правда, не видели с раннего детства. Так удалось повстречаться?

- Нет. Наверное, я поторопился слишком громко заявить о родственниках. Никто ко мне за эти дни не приходил.

- Намечена ли уже ваша следующая после Нарвы поездка?

- Да, возможно, мое следующее выступление будет на Дальнем востоке - в Находке.

В понедельник до отъезда в Москву Прохор Шаляпин успел немного попутешествовать по Ида-Вирумаа – побывал в Куремяэ, в Тойла, на Синимяэских высотах.

Светлана Зайцева





