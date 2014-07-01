Ольга и Виталий Катунцевы: Короля делает свита!

Дата публикации: Сегодня, 14:23

В последнюю пятницу апреля на сцене Дома детского творчества было шумно и весело: театр-студия «16. komnata» отмечала своё 25-летие. На юбилей пришли и нынешние ученики от мала до велика, и выпускники разных лет. Кто-то примчался из Таллинна, кто-то из Санкт-Петербурга, кто-то прислал видеопоздравление из Москвы…

Со сцены звучали слова искренней благодарности, шутки и смех, тепло вспоминали Тамару Дмитриевну Мангус - основательницу театрального кружка, предшественника театра-студии. Но львиная доля любви и признательности досталась Ольге и Виталию Катунцевым, усилиями и энтузиазмом которых «16. komnata» стала вторым домом для многих нарвских ребят, а для некоторых - и путёвкой в профессию.

Из Сибири – в Нарву

Ольга Ивановна и Виталий Маратович Катунцевы приехали в Нарву, когда Эстония делала первые самостоятельные шаги после распада Советского Союза - в 1992 году, из Магаданской области. В Нарве жили уже пожилые родители, и была кооперативная квартира. Ольга родом из Магаданской области, Виталий – из Ангарска, познакомились они во время учебы в Восточно-Сибирском Государственном институте культуры в Улан-Удэ. После окончания института Виталий работал в местном Доме культуры режиссёром театрального кружка, а Ольга - в отделе культуры при местной администрации.

Приехав в Нарву, Виталий возглавил театральный кружок сначала в 1-й школе, потом в 14-й школе, принимал участие в ежегодных театральных фестивалях «Золотая рыбка».

- Время было сложное, приходилось бегать между работами. В 1998 году, когда Тамара Мангус уезжала из страны в Германию, на замену себе она предложила мою кандидатуру, - рассказывает Виталий Маратович.

С тех самых пор и по сегодняшний день он бессменно возглавляет театр-студию «16. komnata». Ольга Ивановна присоединилась чуть позже, в 2004 году.

Пьеса, где 25 главных героев

Профессиональный театр за год ставит не больше пяти новых пьес. Режиссёры Катунцевы за год должны поставить, как минимум, по одному спектаклю в каждой возрастной группе (в старшей обычно готовится сразу 2 работы), подготовить новогодний праздник для кружковцев и нарвских детей (в этом году состоялось 26-е по счёту представление). С 2007 года на осенних каникулах в Доме детского творчества проводится фестиваль школьных миниатюр «Ералашка», основателем которого выступила в своё время «16. komnata». Фестиваль создавался как своеобразная проба «пера», где ребята могут себя попробовать и в качестве автора, и актера, и постановщика своего маленького произведения.

Получается, что каждые полтора - два месяца театралам (а именно так называют себя студийцы) необходимо ставить и разучивать новое произведение. Как найти репертуар, который был бы интересен детям и актуален для зрителя?

- Репертуар ищу постоянно. Отслеживаю все новинки, появляющиеся в интернете. Наши актёры – дети, поэтому я сразу отметаю всю современную «чернуху». Нам нужны душевные, красивые пьесы, а их сейчас очень мало. Пересматриваю пьесы классиков. К сожалению, они, когда писали свои произведения, о нас не думали (смеётся). В группах всегда девчонок больше, чем мальчишек, вот и приходится искать варианты, - объясняет Виталий Маратович.

- Где найти такую пьесу, где было бы 25 персонажей? А выйти на сцену хочет каждый ребёнок. Из этих условий и сформировался наш фирменный стиль, когда на сцене играет каждое дерево, каждый цветочек. Причём играют так, что получают признание жюри на фестивале, - говорит Ольга Ивановна и добавляет: - В поиске подходящего материала мы всегда исходим из того, что для младших и средних групп необходимо ставить красивую добрую сказку, которая будет воспитывать в зрителях лучшие качества и чувство прекрасного. Выйти в черных футболках и «проговорить» актуальную, острую пьесу (как это часто встречается на фестивалях), конечно же, можно. Но театр – это, прежде всего, красивая картинка. Поэтому мы сидим ночами, шьём костюмы, готовим реквизит. Очень благодарны директору Дома детского творчества Галине Васильевне Мольдон, которая помогает в любых начинаниях театра, нашим коллегам, с которыми много лет плодотворно сотрудничаем: костюмеру Любови Арефьевой, руководителю танцевального коллектива Varjud Надежде Сутыриной, мастеру на все руки Александру Красноумову, бутафору и сценографу Екатерине Аверко.

«За лучший ансамбль»

Приятно, когда твоя работа получает признание зрителей и коллег. В этом у театра-студии «16. komnata» недостатка нет. Юные актеры успешно выступают на протяжении всех 25 лет, неизменно зарабатывая личные и коллективные награды. Дети меняются, а успех остаётся. Безусловно, в этом есть большая заслуга режиссёров-постановщиков, которые не очень-то любят говорить о своих наградах.

- Всегда говорим своим подопечным, что полученное личное признание – на самом деле, результат работы всей труппы. Короля делает свита! Самая ценная награда – это номинация «За лучший ансамбль». Она говорит, что все отработали отлично, каждый старался прожить роль и внёс свою лепту в успех спектакля, - уверены режиссеры, которые и сами почти всегда «выступают дуэтом», работая в паре над каждым спектаклем.

«16. komnata» традиционно успешно показывает себя на нарвском фестивале «Золотая рыбка», на отборочных и заключительных турах фестиваля эстонских школьных театров Kooliteater, является постоянным участником фестивалей в Таллинне и на Сааремаа. В прошлом году спектакль «Спасибо за урок» успешно прошел отбор из 250 претендентов на 28-й международный Брянцевский фестиваль (Санкт-Петербург), на котором в марте этого года ребята стали лауреатами.

Театральная семья

Как удаётся управляться с десятками детей, каждый из которых имеет свой характер и жизненный опыт? Родители зачастую не знают, как найти общий язык с одним-двумя своими детьми, а тут четыре возрастных группы от 7 до 20 лет. Плюс малыши из труппы для дошколят «Вообразилия» - всего порядка 100 человек. Ольга Ивановна отвечает:

- Все это дается через любовь. Иначе – никак. Если я не скажу своим воспитанникам, что благодарна им, в том числе за то, что они пожертвовали своим временем, что эмоционально и физически выложились на сцене – у нас не получится контакта и творческого союза. Нужно с ними разговаривать на равных, а не свысока, слушать их, вникать в проблемы. Иной раз и «взбучку» приходится задать, но дети прекрасно знают, за что, потому и не обижаются. Между собой в театре мы говорим «дом», «семья», и это действительно так. Порой думаю, что знаю о детях намного больше, чем их родители, потому что вижу их в нестандартных ситуациях, которые рождает творчество. Приятно наблюдать, когда ребёнок на тренингах по актерскому мастерству неожиданно открывает в себе нечто, ранее ему самому неизвестное: удивляется, осознаёт, анализирует…

Из театралов - в актёры

Ребята постарше пробуют себя не только в артистическом мастерстве, но и в качестве помощника режиссёра, осветителя, декоратора. Такой подход приносит свои плоды. Среди выпускников студии можно назвать немало имён тех, что связал свою судьбу с профессиональным театром или шоу-бизнесом: Дмитрий Косяков, Александр Кучмезов, Антон Наумов, Михаил Драгунов, Татьяна Михайлова, Борис Богданов, Михаил Рябов, Михаил Фомин, Елена Ситникова, Светлана Иванова (она сейчас руководит театральным коллективом в Языковом лицее).

Желающие пойти после окончания школы «в артисты» были всегда, есть они и среди нынешних театралов. Катунцевы никогда не настраивают своих подопечных на этот выбор: каждый должен решить этот вопрос сам. Быть актёром - очень тяжёлая, сложная работа. «Работать надо 24 часа в сутки»,- предупреждают они, но искренне радуются и гордятся, когда выпускники студии становятся профессионалами.

Выйти за рамки обыденности

Заметно, делится режиссёр, что у школьников с годами нагрузка становится всё больше; под влиянием современных технологий меняются сами дети, их увлечения. Любителей литературы поэтому с каждым годом становится всё меньше, а число обладателей «клипового» мышления – растет.

- Я называю нынешних детей 7-9 лет - «чиповые» дети: они мыслят яркими, но короткими фразами, мультяшными образами. Приходится искать для них соответствующий репертуар, искать новые приёмы. Как раз занятия театром очень помогают ребятам развиваться. Почти все наши театралы принимают участие в разных конкурсах чтецов, викторинах, со временем начинают больше читать, учатся мыслить, взаимодействовать, а без этого в жизни не обойтись, - убеждена Ольга Катунцева.

- Печально слышать, когда говорят, что, мол, из-за внеклассных занятий ребёнок не успевает в школе. Это не так. В нашей студии как раз занимается очень много ребят, которые отлично учатся, особенно девочки. Давно заметил, что чем больше человек занят, тем он лучше организован и тем меньше времени у него уходит впустую. А школьникам приходится очень непросто порой. Иной раз только к середине репетиции ребёнок «отходит» от проблем, глаза загораются, включается в процесс… Всем нужна психологическая разгрузка, и театр даёт отличную возможность выйти за рамки обыденной жизни, - уверен Виталий Катунцев.

Три простых вопроса

- Работа с детьми – дело энергозатратное. Как вы отдыхаете и восстанавливаетесь?

- Чаще всего не отдыхаем никак, постоянно находимся в рабочем режиме. От хоровода мыслей летом спасает дача: днём отвлекаешься на грядки, но уже вечером начинаем «шерстить» интернет в поисках интересных пьес.

- Нет опасений профессионально «перегореть»?

- Несмотря на все награды и успехи, червячок сомнения постоянно грызёт, и это не даёт успокоиться. Приходят новые дети - и рождаются новые идеи.

- Что больше всего сейчас радует?

- Наша внучка, которая этой осенью пойдёт в первый класс.

Софья Боборенко