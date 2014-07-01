Антон Праткунас: "Новых идей у клуба столько, что не успеваем воплощать их в жизнь»

Дата публикации: Сегодня, 08:29

Коренной нарвитянин Антон Праткунас уже не раз попадал в поле зрения местной прессы как один из организаторов Motus, спортивного клуба, основная задача которого - популяризация любительского спорта. Motus в этом деле преуспел: так, две недели назад в 16-километровый пеший поход по маршруту Перессааре-Авинурме, посвященный 100-летию Эстонии, вместо запланированных пятидесяти охотно отправились более сотни человек.

Антон Праткунас родился в Нарве 6 ноября 1984 года. Окончил Пяхклимяэскую гимназию, Тартускую высшую военную школу, магистратуру Таллиннского университета. С 2008 по 2011 год служил в Эстонских силах обороны, руководителем группы-инструктором в артиллерийском батальоне Восточного округа. С 2011 по 2012 годы служил в нарвском отделении Идаской префектуры полиции. С 2012 по 2014 год – руководитель проектов и программ молодежной работы в Нарвском колледже Тартуского университета. С 2014 года – руководитель Нарвской конторы Тартуского кредитно-сберегательного общества, Tartu Hoiu-laenuühistu. С 2010 года – преподаватель предмета «государственная оборона» в Пяхклимяэской гимназии, а с 2013 года также в Ваналиннаской государственной школе. С 2013 года член правления и проектный руководитель некоммерческого общества Motus. У Антона две дочери – четырехлетняя Алексис и семилетняя Аннабель.

- Собрать школьников-добровольцев на спортивное мероприятие, которое проходит в воскресенье – нелегкое дело, а у вас желающих оказалось вдвое больше, чем нужно. В чем ваш секрет?

- Ничего специально не делали: информация о походе поступила в клуб от таллиннских организаторов: предложили собрать из Нарвы 50 человек. Мы разослали информацию нашим постоянным партнерам: Пяхклимяэской и Солдинаской гимназиям, Ваналиннаской государственной школе, спортивным клубам, КЮМу и Кайтселийту, при котором действует детская организация Noored Kotkad - "Молодые орлы".

Честно говоря, я и сам не ожидал такого интереса: пришлось попросить у организаторов второй автобус. Самым младшим участникам, "молодым орлам", было по семь лет, они шли за руку с мамами и папами. Их было человек пятнадцать. Около двадцати мальчишек и девчонок пришли из спортивного клуба Äkke.

- Как все прошло и горели ли глаза у участников?

- В походе участники могли снимать собственное видео и отправлять его на телевидение, но у нас из этого ничего не вышло: в лесу не было сети. Но зато о нас и “Канал 2” снял репортаж, и фоторепортаж тоже появился в интернете о нашем походе. Ребята были довольны: первые 15 километров мы прошли меньше, чем за два часа, при этом половину дистанции бежали.

Причем среди нас были не только опытные участники, но и те, кто отправился в поход впервые, например, некоторые мои ученики из Ваналиннаской и Пяхклимяэской гимназий. А "молодые орлы" с родителями и инструкторами от нас, конечно, отстали, но для своего возраста тоже отлично справились: прошли весь маршрут часа за три. Думаю, что все получили положительные эмоции. Потом был горячий обед и мы отправились на автобусах домой.

- Что нового в клубе Motus произошло за последнее время?

- На прошлой неделе на базе нашего клуб мы открыли фирму с тем же ключевым названием – Motus Events OÜ, цель которой - выполнять заказы по организации активного досуга: это могут быть летние дни, спортивные праздники, корпоративы, дни рождения и т.д. Мысль создать фирму пришла после того, как завод Fortaco попросил наш клуб организовать для них вначале летний, а затем и зимний спортивный день. Летний день мы организовали на Нарвском променаде, зимний – в Алутагузеском центре отдыха. И то, и другое мероприятие понравилось и работникам, и руководству предприятия, в каждом из них принимали участие около 100 человек. Мы подумали, раз спрос есть, почему бы не предлагать такую услугу? Потенциал у нас большой, рядом – Россия, и оттуда в сотрудничестве с нашими отелями мы тоже можем получать заказы. Тем более, что уже сейчас немало россиян участвуют в мероприятиях клуба – например, у нас на забегах есть постоянные участники из Кингисеппа.

- Вы – предприимчивый человек, и именно это периодически привлекает к вам внимание прессы: к сожалению, предприимчивых людей очень не хватает в мире в целом и в Нарве – в частности. Сами вы ощущаете это?

- К сожалению, да. Столько идей и мыслей у меня и моих партнеров по клубу, что часть из них остается пока нереализованными – нам не хватает активных единомышленников.

- И все же календарь событий клуба включает более десяти мероприятий в год, в том числе такие экзотические, как забег с серфинг-досками и забег по территории Кренгольма, который в прошлом году проводился впервые. На что стоит обратить особое внимание в этом сезоне?

- Возможность на бегу осмотреть Кренгольм в прошлом году привлекла более 350 участников – это было наше самое многочисленное мероприятие. Все, кто не успел тогда принять в нем участие, могут сделать это в новом сезоне.

Мероприятие уже запланировано в рамках программы «Нарва – осенняя столица Эстонии», трассу мы пока до конца не продумали, но, как и в прошлом году, она будет составлять 4-5 км с учетом того, чтобы в забеге могли принять участие все желающие независимо от своей спортивной формы.

Также нынешним летом мы благодаря Министерству культуры закупили серфинг-доски, и будем обучать людей держаться на них, а также устраивать походы.

- А бегать по-прежнему учите людей?

- Обычно мы набирали группу накануне Энергетического забега, однако в этом году не удалось набрать достаточно участников. Но каждое воскресенье по утрам наши ребята выходят на пробежку на Ореховую горку, и все желающие могут к ним присоединиться. Вообще за всем, что у нас происходит, можно следить на наших страничках в Фейсбуке: Jookse targalt 2017 (“Бегай с умом”) и Motus Spordikluubi.

- В последнее время интерес нарвитян к активному образу жизни вырос: на Ореховой горке, например, вечером можно встретить и пожилых людей с палками, и бегунов, и велосипедистов. Вы сами замечаете это?

- Да, это чувствуется и по нашему клубу, где за эти годы появилось довольно большое число постоянных участников. Поэтому мы стараемся организовывать мероприятия для разных возрастных групп - какие-то нацелены на молодежь, другие - на взрослых людей, потому что именно у взрослых возможностей приобщиться к спорту мало.

Например, учитывая, что наши секции в основном для молодежи, мы совместно со спа-отелем Noorus открыли для взрослых школу по плаванию: десять занятий для людей в возрасте "тридцать плюс", в ходе которых инструктор помог кому-то подтянуть свои навыки, а кому-то - и вовсе научиться плавать с нуля.

- Два года назад вы стали нарвским представителем банка нового типа, так называемого народного банка -Tartu Hoiu-laenuühistu. Как это произошло, и держите ли вы в этом банке собственные сбережения?

- Узнал от знакомых, что предприятие ищет представителя в Нарве, и предложил свою кандидатуру. Дело это для меня новое, но очень интересное. Свои сбережения я в банке не держу, поскольку их просто нет (смеется), а вот сбережения бабушки – да, по моему предложению хранятся именно здесь. Скажу с уверенностью, что доверять можно – в отличие от так называемых товариществ быстрых кредитов мы не выдаем кредиты, которые ничем не обеспечены, а также ненадежным людям, поэтому наши вкладчики надежно защищены.

- Помимо основной работы вы преподаете в двух нарвских гимназиях Riigikaitseõpetus, государственную оборону. Что вам самому это дает?

- Для меня это, скорее, хобби. Начал я вести этот курс в школах еще семь лет назад, когда сам служил. Потом родилась дочка, и я покинул службу в Тапа, так как хотел с самого начала участвовать в ее воспитании. Теперь я офицер запаса и курс государственной обороны для меня – словно частичка армии, какая-то связь с ней, которой я дорожу.

- Много ли у вас учеников, ведь это предмет по выбору?

- С каждым годом учеников у меня все больше: в этом году 42 ученика в Пяхклимяэской гимназии. В конце мая мы с ними отправляемся в Тапа, где вместе с нами будут проходить военную подготовку ребята из местных школ и нашей Солдинаской гимназии: думаю, человек 150 наберется в общей сложности. Этот летний лагерь и вообще то, что в курсе государственной обороны много экскурсий - в Военную школу, в музей авиации, в Летную гавань в Таллинне, и других активных мероприятий, когда не нужно сидеть за партой, очень привлекает ребят. В июне мы с ребятами из Пяхклимяэской гимназии поедем на экскурсию на остров Найссаар.

- Как вы считаете, почему сейчас, когда в целом интерес к спорту растет, появилось столько неспортивных и малоподвижных малышей и школьников, что медики уже начинают бить тревогу? Согласны с тем, что всему виной компьютеры и планшеты?

- Понятно, что легче всего скинуть вину на компьютеры, но я с этим не согласен. В первую очередь важен пример родителей. Если папа предпочитает проводить время с пивом у телевизора, с какой стати ребенок пойдет играть в футбол или кататься на велике? Если родители по выходным ходят в походы, регулярно тренируются и участвуют всей семьей в спортивных мероприятиях, то и дети относятся к спорту, как к чему-то важному. Меня в свое время приобщил к спорту отец, теперь я, в свою очередь, приобщаю к нему дочек. Конечно, у них тоже есть планшеты, как и у всех современных детей, но все же мы стабильно тренируемся вместе, гуляем, катаемся на роликах и велосипедах. Дружная команда нашего клуба всюду, где возможно, берет детей с собой. В прошлое воскресенье как раз состоялся Забег Юрьевой ночи в Нарва-Йыэсуу и все члены клуба участвовали в нем вместе со своими детьми.

Вера Малькова