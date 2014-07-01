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Елена Колли, украсившая променад «аквариумом»: «Нарве не хватает красок»

Дата публикации: Сегодня, 10:35

Стрит-арт, многообещающее направление современного искусства, добрался и до Нарвы. Недавно сети облетело увлекательное видео: молодая художница расписывает в стиле стрит-арта стены будущего кафе. Это уже второй  стрит-арт объект в Нарве, а первый год назад украсил наш променад. Автор обеих работ - Елена Колли.

 

Елена Колли, украсившая променад «аквариумом»: «Нарве не хватает красок»

Новость изнутри

Если кафе, как мы надеемся, к лету все же откроется, то посетители увидят не только стены, расписанные особыми, светящимися в ультрафиолетовом свете акриловыми красками, но и кое-какие сюрпризы в оформлении зала, которые на видео не попали. А получила этот заказ, да и многие другие свои заказы Елена Колли  благодаря своему первому стрит-арт объекту на променаде - он стал визитной карточкой художницы.
Напомним: когда нарвский променад был открыт, скучная белая коробка водонасосной станции выглядела в стильной прогулочной зоне инородным телом. А в конце лета на фасаде станции появилась роспись, волшебно преобразившая здание в аквариум с диковинными рыбами и  русалкой. Гуляющие по променаду люди невольно и с интересом наблюдали за процессом. Работа была выполнена профессионально и быстро, но без какого-либо указания на имя автора, поэтому многие поначалу решили, что эта роспись – просто чуть позже осуществленная часть проекта променада. Нашлись и те, кто агрессивно критиковал первый нарвский стрит-арт объект, но большинству гуляющих, особенно детям, он явно пришелся по душе.

А чуть позже выяснилось, что его появление - заслуга нарвского интернет-сообщества Narva Bright Actions, озвучившего проблему в Фейсбуке и предложившего художникам  выдвигать свои идеи для украшения невыразительного здания.

«Насколько мне известно, проектов было несколько, но выбрали мой. Многие меня спрашивали, почему именно такой сюжет?  Я всегда исхожу из того, что объект должен не просто быть украшением - он должен органично вписываться в среду и «жить» в ней», - рассказывает Елена, которая и до того занималась росписью стен, но по заказам частных клиентов.

Действительно, поскольку променад речной, появление «аквариума» с рыбами и русалкой вполне логично. Елена признается, что на момент создания эскиза даже не знала назначения самого здания и лишь позже выяснила, что оно тоже связано с водой.

Согласованиями проекта с мэрией и собственником здания занимался активный участник интернет-сообщества, вице-мэр Нарвы Вячеслав Коновалов, еще один участник Narva Bright Actions предоставил акриловые краски. Елена с помощью  команды волонтеров, состоящей из ее мужа, сына и  друзей,  расписывала стены с  утра и до сумерек в течение десяти дней. «Это был такой семейно-дружеский пленэр», - смеется Елена.

«И никаких денег за это не получили?» - уточняю я. «Нет. Это был волонтерский проект. Однако, несмотря на это, я получила от города подарки, чего совсем не ожидала и очень благодарна. Это была работа, которая доставила нам всем много радости, мы занимались ей с увлечением, и результат  всем нам стал наградой», - вспоминает художница.

Можно ли эту роспись назвать фреской? Вполне, соглашается она: в работе не использовались баллончики с краской, а только валики и кисти. Свою подпись в уголке фрески Елена поставила только месяц спустя, после недоуменных вопросов со стороны знакомых и журналистов: почему нет имени автора? Да и вообще Елена пиариться не любит: на интервью с нами согласилась не слишком охотно. Тем не менее, свою долю славы она получила: «Именно благодаря «аквариуму» на променаде меня стали активно находить новые заказчики».

Сейчас она готовится официально оформить собственную фирму, которая будет заниматься не только росписью стен, но и оформлением помещений. «Когда я попадаю в помещение, то буквально вижу, что и где там должно быть, и как все в целом будет выглядеть. Моя знакомая, например, недавно попросила ей помочь с оформлением интерьера, и когда я, стоя среди пустых стен, начала ей описывать будущую картинку, она засмеялась: «Ты и правда все это здесь видишь?» Но приятно, когда потом говорят: «Молодец, Лена, оказывается, ты была права», - рассказывает Елена. Она уверена, что заниматься стоит только любимым делом.

Кто есть кто

Елене Колли 34 года, она коренная нарвитянка. Рисовала с тех пор, как себя помнит, но при этом никогда не мечтала стать профессиональным художником. Посещала Нарвскую художественную школу, но, как откровенно признается, не была там самой прилежной ученицей: «Диплом художественной школы я все же получила, но только потому, что мама сказала: раз уж начала учиться, доведи дело до конца».

В юности у Елены вообще не было идей по поводу будущей карьеры: она рано вышла замуж, в 19 лет родила сына и с радостью его растила, но переживала из-за того, что так и не получила образования и профессии.  «Мне долгое время казалось, что моя жизнь могла бы сложиться удачнее, но сейчас я, пожалуй, ничего не хотела бы в ней изменить. Особенно радует, что с сыном, которому пятнадцать, мы наравне, как друзья, и у нас много общих интересов».

Восемь лет назад в жизни Елены появился любимый человек, который не только верил в нее, но и поддерживал во всех начинаниях. «И я расцвела: снова начала рисовать, устроилась работать в художественную мастерскую, где на экспорт для Дании делали с картин профессиональных художников копии, предназначенные для оформления жилых и офисных интерьеров. Это была для меня очень хорошая школа. И я перестала бояться больших поверхностей, потому что зачастую приходилось иметь дело просто с огромными полотнами, и я с тех пор полюбила работать широкими кистями».

Другая жизнь

Елена несколько лет прожила в Таллинне, где ее муж учился, но затем все-таки вернулась в Нарву. «Не прижилась там. Обнаружила, что чувствую себя  комфортнее в Нарве.  Мы с мужем вернулись два года назад, и пошли работать в анимационную студию. Муж до сих пор там работает, а
я ушла, потому что, хотя дигитально рисовать мне нравится, но восемь часов сидеть на одном месте тяжело. Помимо дигитального рисования я вела 2 раза в неделю творческую мастерскую у детей – мы с ними и рисовали, и мастерили, и мультики снимали».

 

3 простых вопроса:

- Что больше всего нравится в Нарве и чего, по вашему мнению, городу не хватает?

- Мне все здесь нравится, и зелени достаточно, хотя, будь моя воля, я бы еще добавила деревьев и цветов везде, где только возможно. Не хватает Нарве только красок: слишком много серого цвета.

- Что можно было бы сделать для того, чтобы добавить Нарве красок?

- Можно было бы фасады домов расписать – только заниматься этим должны грамотные люди, чтобы это было профессионально и со вкусом. Арт-объекты можно сделать интересные - но опять-таки, это должно быть сделано на высоком уровне, чтобы и самим жителям города было приятно на них посмотреть, и другим было бы не стыдно показать.

- Хотели бы вы сами создать в Нарве арт-объект на общественных началах?

- Да, я увлеклась скульптурой из бетона: из этого материала сейчас создают просто удивительной красоты объекты, и я уже предложила инициаторам нового общественного парка на пустыре в районе улицы Пушкина идею установить в этом месте фонтан. Я могла бы сделать для него бетонную скульптуру при условии, что найдется грамотный специалист, который займется технической частью. Да и вообще волонтерство бросать не собираюсь: в мае мы, примерно в том же составе, в котором создавали «аквариум», собираемся за границу, где на общественных началах будем расписывать стены детских домов.

 

Елена Крайнева

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