Елена Колли, украсившая променад «аквариумом»: «Нарве не хватает красок»

ЛюдиЕлена Колли, украсившая променад «аквариумом»: «Нарве не хватает красок»
Стрит-арт, многообещающее направление современного искусства, добрался и до Нарвы. Недавно сети облетело увлекательное видео: молодая художница расписывает в стиле стрит-арта стены будущего кафе. Это уже второй стрит-арт объект в Нарве, а первый год назад украсил наш променад. Автор обеих работ - Елена Колли.
Новость изнутри
Если кафе, как мы надеемся, к лету все же откроется, то посетители увидят не только стены, расписанные особыми, светящимися в ультрафиолетовом свете акриловыми красками, но и кое-какие сюрпризы в оформлении зала, которые на видео не попали. А получила этот заказ, да и многие другие свои заказы Елена Колли благодаря своему первому стрит-арт объекту на променаде - он стал визитной карточкой художницы.
Напомним: когда нарвский променад был открыт, скучная белая коробка водонасосной станции выглядела в стильной прогулочной зоне инородным телом. А в конце лета на фасаде станции появилась роспись, волшебно преобразившая здание в аквариум с диковинными рыбами и русалкой. Гуляющие по променаду люди невольно и с интересом наблюдали за процессом. Работа была выполнена профессионально и быстро, но без какого-либо указания на имя автора, поэтому многие поначалу решили, что эта роспись – просто чуть позже осуществленная часть проекта променада. Нашлись и те, кто агрессивно критиковал первый нарвский стрит-арт объект, но большинству гуляющих, особенно детям, он явно пришелся по душе.
А чуть позже выяснилось, что его появление - заслуга нарвского интернет-сообщества Narva Bright Actions, озвучившего проблему в Фейсбуке и предложившего художникам выдвигать свои идеи для украшения невыразительного здания.
«Насколько мне известно, проектов было несколько, но выбрали мой. Многие меня спрашивали, почему именно такой сюжет? Я всегда исхожу из того, что объект должен не просто быть украшением - он должен органично вписываться в среду и «жить» в ней», - рассказывает Елена, которая и до того занималась росписью стен, но по заказам частных клиентов.
Действительно, поскольку променад речной, появление «аквариума» с рыбами и русалкой вполне логично. Елена признается, что на момент создания эскиза даже не знала назначения самого здания и лишь позже выяснила, что оно тоже связано с водой.
Согласованиями проекта с мэрией и собственником здания занимался активный участник интернет-сообщества, вице-мэр Нарвы Вячеслав Коновалов, еще один участник Narva Bright Actions предоставил акриловые краски. Елена с помощью команды волонтеров, состоящей из ее мужа, сына и друзей, расписывала стены с утра и до сумерек в течение десяти дней. «Это был такой семейно-дружеский пленэр», - смеется Елена.
«И никаких денег за это не получили?» - уточняю я. «Нет. Это был волонтерский проект. Однако, несмотря на это, я получила от города подарки, чего совсем не ожидала и очень благодарна. Это была работа, которая доставила нам всем много радости, мы занимались ей с увлечением, и результат всем нам стал наградой», - вспоминает художница.
Можно ли эту роспись назвать фреской? Вполне, соглашается она: в работе не использовались баллончики с краской, а только валики и кисти. Свою подпись в уголке фрески Елена поставила только месяц спустя, после недоуменных вопросов со стороны знакомых и журналистов: почему нет имени автора? Да и вообще Елена пиариться не любит: на интервью с нами согласилась не слишком охотно. Тем не менее, свою долю славы она получила: «Именно благодаря «аквариуму» на променаде меня стали активно находить новые заказчики».
Сейчас она готовится официально оформить собственную фирму, которая будет заниматься не только росписью стен, но и оформлением помещений. «Когда я попадаю в помещение, то буквально вижу, что и где там должно быть, и как все в целом будет выглядеть. Моя знакомая, например, недавно попросила ей помочь с оформлением интерьера, и когда я, стоя среди пустых стен, начала ей описывать будущую картинку, она засмеялась: «Ты и правда все это здесь видишь?» Но приятно, когда потом говорят: «Молодец, Лена, оказывается, ты была права», - рассказывает Елена. Она уверена, что заниматься стоит только любимым делом.
Кто есть кто
Елене Колли 34 года, она коренная нарвитянка. Рисовала с тех пор, как себя помнит, но при этом никогда не мечтала стать профессиональным художником. Посещала Нарвскую художественную школу, но, как откровенно признается, не была там самой прилежной ученицей: «Диплом художественной школы я все же получила, но только потому, что мама сказала: раз уж начала учиться, доведи дело до конца».
В юности у Елены вообще не было идей по поводу будущей карьеры: она рано вышла замуж, в 19 лет родила сына и с радостью его растила, но переживала из-за того, что так и не получила образования и профессии. «Мне долгое время казалось, что моя жизнь могла бы сложиться удачнее, но сейчас я, пожалуй, ничего не хотела бы в ней изменить. Особенно радует, что с сыном, которому пятнадцать, мы наравне, как друзья, и у нас много общих интересов».
Восемь лет назад в жизни Елены появился любимый человек, который не только верил в нее, но и поддерживал во всех начинаниях. «И я расцвела: снова начала рисовать, устроилась работать в художественную мастерскую, где на экспорт для Дании делали с картин профессиональных художников копии, предназначенные для оформления жилых и офисных интерьеров. Это была для меня очень хорошая школа. И я перестала бояться больших поверхностей, потому что зачастую приходилось иметь дело просто с огромными полотнами, и я с тех пор полюбила работать широкими кистями».
Другая жизнь
Елена несколько лет прожила в Таллинне, где ее муж учился, но затем все-таки вернулась в Нарву. «Не прижилась там. Обнаружила, что чувствую себя комфортнее в Нарве. Мы с мужем вернулись два года назад, и пошли работать в анимационную студию. Муж до сих пор там работает, а
я ушла, потому что, хотя дигитально рисовать мне нравится, но восемь часов сидеть на одном месте тяжело. Помимо дигитального рисования я вела 2 раза в неделю творческую мастерскую у детей – мы с ними и рисовали, и мастерили, и мультики снимали».
3 простых вопроса:
- Что больше всего нравится в Нарве и чего, по вашему мнению, городу не хватает?
- Мне все здесь нравится, и зелени достаточно, хотя, будь моя воля, я бы еще добавила деревьев и цветов везде, где только возможно. Не хватает Нарве только красок: слишком много серого цвета.
- Что можно было бы сделать для того, чтобы добавить Нарве красок?
- Можно было бы фасады домов расписать – только заниматься этим должны грамотные люди, чтобы это было профессионально и со вкусом. Арт-объекты можно сделать интересные - но опять-таки, это должно быть сделано на высоком уровне, чтобы и самим жителям города было приятно на них посмотреть, и другим было бы не стыдно показать.
- Хотели бы вы сами создать в Нарве арт-объект на общественных началах?
- Да, я увлеклась скульптурой из бетона: из этого материала сейчас создают просто удивительной красоты объекты, и я уже предложила инициаторам нового общественного парка на пустыре в районе улицы Пушкина идею установить в этом месте фонтан. Я могла бы сделать для него бетонную скульптуру при условии, что найдется грамотный специалист, который займется технической частью. Да и вообще волонтерство бросать не собираюсь: в мае мы, примерно в том же составе, в котором создавали «аквариум», собираемся за границу, где на общественных началах будем расписывать стены детских домов.
Елена Крайнева
Дежурный по городу
Задайте вопрос вице-мэру по вопросам образования, культуры...
На вопросы читателей «Виру Проспект» ответит Вячеслав Коновалов...
В мире
В центре Парижа произошла перестрелка, погиб полицейский...
Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «ИГ»...
Россиянина задержали за подрыв автобуса «Боруссии»...
Он хотел добиться падения акций клуба и заработать на биржевых торгах...
Положение России в мире может измениться в ближайшие дни...
Если у Запада есть, что предложить России, можно ожидать самых неожиданных решений...
Есть анекдот!
Особенности семейной жизни...
Если ты станешь моей женой, то я буду делать все возможное, чтобы прокормить свинью...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
«Сбежавшие невесты»: дневник акции
Приглашаем партнеров к участию в "СН-2017"...
Приглашаем к сотрудничеству партнёров прошлых лет и новых спонсоров...
От редакции
Видео. На конкурс "Светлая Пасха" принесли 205 работ...
Определены все победители и призеры конкурса....
Выбор редакции
Город заключил договор о сотрудничестве с Narva Unity...
Нарвская горуправа заключила колдоговор с Профсоюзом Narva Unity....
Глазных врачей в городской поликлинике не прибавилось...
С 17 февраля в Нарвской поликлинике начали вести прием глазные врачи ИВЦБ....
Активисты районных сообществ: комфортное для жизни...
В Нарвском колледже ТУ прошел семинар на тему районных сообществ....