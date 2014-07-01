Владимир Сухоруков с «Планеты 27»

Дата публикации: Сегодня, 13:34

Владимир Сухоруков - молодой человек из Нарвы, который имеет почти 100% потерю зрения, но полон желания жить и работать так, как это делают люди без проблем со здоровьем. Возможно ли это в наших жизненных условиях, в нашем обществе?

Владимир и его соратники хотят вывести из социальной изоляции подобных себе людей, которые сидят по домам, ничем не интересуются и ничего не знают. Фото: Из личного архива Владимира Сухорукова

История Владимира похожа и непохожа на сотни историй людей с ограниченными возможностями. Владимиру повезло – в отличие от некоторых своих соратников и друзей он получил не только основное, но и высшее образование. Зрение падало постепенно, и он, несмотря на некоторые трудности, а также благодаря упорству, настойчивости и договорённостям с преподавателями, закончил заочное отделение Силламяэского института экономики и управления, получил диплом экономиста.

Однако мечтам найти работу и зарабатывать себе на жизнь осуществиться было не суждено. На “бирже” ничем помочь не смогли, на CV никто не отвечал.

- Наверное, я и сам был виноват в некоторой степени. Пять лет сидел дома и не хотел знать, что происходит за стенами моего мира, - рассказывает молодой человек. - Я находился в глубокой депрессии. Это был очень тяжёлый период, жить не хотелось. А зачем? - спрашивал я себя. На самом деле это типичная ситуация для людей, подобных мне.

«Это был настоящий прорыв»

- Однажды мне предложили поехать на проект движения «Измени своё отношение» («Change your attitude») в Венгрию. Из Нарвы нас было четверо – я, колясочник Силуан Бабарыкин и сопровождающие нас ребята. Это был настоящий прорыв. Я вдруг увидел, что люди с ограниченными возможностями могут жить совершенно по-другому, не так, как живёт большинство из нас в Нарве. Люди работают, общаются, дружат. Из Венгрии мы вернулись с огромной мотивацией и желанием распространять полученную информацию по стране и у нас в городе. Мы хотели вывести из социальной изоляции подобных себе людей, которые сидят по домам, ничем не интересуются и ничего не знают. Поэтому решили сами сделать подобный проект, который дал бы толчок для желания изменить свою жизнь, двигаться вперед хотя бы двум-трём человекам, - говорит Владимир.

Тут на помощь ребятам пришли волонтёры Светлана Смирнова и Алексей Серов из общественного объединения «Дети Нарвы», которые помогли и словом, и делом. Для того, чтобы организация приобрела вес в глазах власти, была создана некоммерческая организация Planet27, которая объединила в одну большую команду активных людей, в том числе людей с особыми потребностями.

Ребята активно принялись за осуществление своих идей. Это были сборы материальных средств для помощи детям с особыми потребностями и без таковых, живущих в семьях с невысоким достатком и в SOS Lasteküla. Команда Planet27 участвовала в организации благотворительных концертов, снимала и изготавливала видеоролики о безопасности движения на дорогах, в которых наравне с обычными добровольцами принимали участие люди с особыми потребностями.

«Другой угол»

Самым заметной из их инициатив стал региональный проект «Другой угол зрения», поддержанный фондом «Erasmus+», который с успехом был осуществлен с 25 февраля по 2 марта этого года. Мероприятие собрало 30 молодых людей – из Нарвы, Таллинна, Кохтла-Ярве, Йыхви. В их числе была также и молодёжь с особыми потребностями.

На этом форуме ребята учились развивать навыки общения и формулировать идеи, для того, чтобы научиться отстаивать свои интересы, они общались с политиками, представителями госучреждений и местной власти. Впереди – участие в новом региональном проекте - эстафету ида-вирусцев приняли их таллиннские партнёры. А далее хотелось бы выйти и на международный уровень, рассказывает Владимир Сухоруков.

Из иждивенца - в консультанты?

Как может зарабатывать себе на жизнь молодой человек 30 лет с образованием, но практически лишенный зрения? Несмотря на то, что в Эстонии с января 2016 года запущена реформа трудоспособности, человеку с ограниченными возможностями крайне трудно найти работу и содержать себя самостоятельно.

- Так как зрение у меня садилось постепенно, я освоил компьютер ещё как зрячий. Я знал, что в какой-то момент мне понадобится справляться с техникой вслепую, поэтому стал искать программы, которые помогают управлять компьютером без зрительного контроля, при помощи специальных программ и синтезаторов речи. Нашёл несколько решений на русском языке и самостоятельно освоил. С программой на эстонском языке несколько сложнее, так как почему-то «движки» для синтеза речи, разработанные специальным институтом, который занимается этой проблемой, работают некорректно. Но можно довольно свободно пользоваться финскими аналогами, что я и делаю, - рассказывает Владимир.

Английским языком он владеет в достаточной мере – освоил его тоже сам, главным образом для того, чтобы быть в курсе самой последней информации.

- Когда я разговаривал с представителями Кассы по безработице, то узнал, что существует услуга консультирования, где консультантом выступает человек с недостатками здоровья, который уже ранее имел опыт работы. Тогда я предложил себя в качестве такого работника. Мне ответили, что для этого надо сначала пройти обучение в Таллинне на эстонском языке. Потом сообщили, что планируется организовать русскоязычное обучение группы в Ида-Вирумаа. К сожалению, уже год прошёл, а группа так и не появилась, - сетует Владимир, но не теряет надежды быть полезным людям и стать финансово независимым.

Свобода выбора - для каждого

- Если говорить пафосно, то мне бы хотелось, чтобы моя жизнь строилась на принципе «Свобода выбора - для каждого человека». Это значит: безбарьерный мир, общество без дискриминации, где все равны в своих возможностях. Если кинотеатр, ресторан или учреждение – то для всех без исключений. Я хочу иметь свободу выбора в том смысле, что мне не приходилось бы идти лишние полкилометра до перехода, оборудованного звуковым сигналом только потому, что ближайший ко мне переход не имеет такого устройства или оно просто-напросто не работает. А такое наблюдается у нас сплошь и рядом. Об этом мало кто задумывается, но людям с ограниченными возможностями всё время приходится что-то придумывать, даже если они просто хотят купить товары в магазине или перейти дорогу. Нам приходится применять смекалку там, где другие люди пользуются благами общества, совершенно не задумываясь об этом, - говорит Владимир.

В связи с тем, что в последние годы государственные и городские программы развития и требования к благоустройству предусматривают создание среды, благоприятной к людям с ограниченными возможностями, улучшения есть, но их явно недостаточно.

- Хочется подключиться к этим программам, проявить инициативу снизу, чтобы процессы ускорились и развивались в правильном направлении. Я глубоко убеждён, что большинство идей по улучшению среды должны идти от нас, от людей, которым это требуется.

В Нарве нашли только одного

На момент посещения Венгрии, рассказывает Владимир, он в принципе не знал, что есть европейские фонды и движения, помогающие молодым людям с ограниченными возможностями успешно социализироваться.

- Я понимал, конечно, что есть крупные фонды, помогающие различным организациям, но эта система достаточно закрыта для обычного человека. Возможность простых людей поучаствовать в процессе – это внести пожертвование. Я совершенно не представлял, что обычные парни могут сами заниматься деятельностью, которая реально помогала бы обществу. В нашем городе существуют несколько MTÜ, которые занимаются вопросами людей с особыми потребностями, но и они, по большей части, «варятся в собственном соку», довольно слабо взаимодействуя между собой. К примеру, когда мы искали участников для нашей программы, то смогли найти в Нарве только одного молодого человека, который соответствовал возрастным требованиям проекта. Против нас играет закон о деликатных данных, отсутствие скоординированности и своеобразная конкуренция между обществами, желающими получать те или иные виды поддержки из фондов, - описывает Владимир сложности, встающие на пути.

Большая ошибка родителей

Существуют ещё проблемы, о которых нам рассказали члены некоммерческого объединения Planet27. Многие родители, полагает Алексей Серов, понимая все экономические и социальные сложности современной жизни, просто не видят для своих детей перспектив в будущем, поэтому им кажется, что нет и смысла заниматься дополнительным развитием детей с недостатками здоровья - мол, всё равно это никому не будет нужно. Это большая ошибка, которую нужно исправлять немедленно.

Жизнь не заканчивается сегодня, и чем раньше родители поймут это, тем больше вероятность, что, несмотря на какие-либо ограничения в здоровье их детей, дети найдут себе достойное применение в обществе. Наша задача - ломать стереотипы, продолжать менять общество, - говорят члены команды Planet27, которая очень хочет помочь выйти из замкнутого круга всем, кто в него попал.

- В этом смысле у нас впереди большое поле деятельности и много идей. По опыту общения с таллиннскими ребятами - участниками проекта, могу сказать, что они более независимы, более приспособлены к жизни, чем наши. Конечно, в столице всегда больше возможностей и короче путь к информации, но мы пришли к выводу, что нам надо перенимать их опыт, - резюмирует Владимир.

Ребята из Planet27 настроены вполне оптимистично, что не может не вызывать восхищения. Очень хочется, чтобы заряда позитива Владимиру и его соратникам хватило надолго. Если вы заинтересовались работой MTÜ Planet27 или желаете поучаствовать в его деятельности как спонсор или партнёр - ищите дополнительную информацию на сайте planet27.eu

Софья Боборенко