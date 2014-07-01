Михаил Славский: У нарвских телеведущих нет «звездной» болезни

Дата публикации: Сегодня, 13:46

Всего два месяца назад в эфире канала ETV+ появилась передача «Полчаса без родителей», а ее ведущих, нарвских школьников, сверстники уже узнают на улице. Новую передачу снимают в Нарве, руководит же этим процессом петербургский режиссер и продюсер студии «Иллюзион» Михаил Славский.

- Михаил, ваши 11-12-летние ведущие недавно дали интервью своим взрослым коллегам из передачи «Твой вечер», и все как один признались, что в будущем мечтают стать актерами или телеведущими. А о чем мечтали в этом возрасте вы сами?

- Хотел стать артистом кукольного театра и абсолютно не мечтал о телевидении. Когда мне было десять, моя семья из Ленинграда перебралась в Нарву, и здесь я начал заниматься в кукольном театре Нарвского дворца пионеров, которым руководила Елизавета Александровна Вейс-Вендт… и очень рад этому обстоятельству до сих пор – это была серьезная школа. Елизавета Александровна не излагала нам долго и подробно как, что, почему и в каком порядке мы должны делать. Мы сразу начинали работать: учили роли и брали в руки кукол.

Теперь, когда за плечами у меня уже и профессиональное образование, и личный опыт, я могу сказать, что если в науке, наверное, на первом месте должна быть теория, то для актеров очень важна именно практика. Хотя, конечно, у наших ребят есть занятия по технике речи, актерскому мастерству, многому они учатся именно в процессе съемок. И даже сами начинают что-то предлагать...

- И как часто ребята сами предлагают какие-то стоящие идеи?

- Пока нечасто. Наверное, процентов десять идей им принадлежит, но мы и сняли-то пока всего ничего. А вот в моих прошлых проектах идей у ребят было много. Причем идеи были необычные - мне бы самому и в голову такое не пришло.

Именно благодаря практике наступает момент, когда дети из разряда подопечных переходят в разряд коллег. И это умение творчески мыслить дорогого стоит не только для передачи, но и само по себе: взрослая судьба тех наших актеров сложилась по-разному, но достаточно интересно. Например, один наш участник, простой «мальчик с улицы» стал заметной «звездой» детских программ, неожиданно школу закончил уже на пятерки и потом поступил на физмат. Актером не стал, но хочется верить, что время, проведенное на съемочной площадке, не прошло для него даром.

- Наверное, это как раз хорошо, что ваши юные таланты не зацикливались на актерской карьере? Ведь существует же мнение, что тот, кто рано становится «звездой», не готов морально к разочарованиям и трудностям взрослой жизни.

- Это отдельная большая тема - детская «звездность», но сразу могу сказать: это не наш случай. Здесь очень многое зависит от того, какие установки дают взрослые. Например, мы не были «звездами» в кукольном театре у Елизаветы Александровны, хотя в то время наш театр был популярен. Нет, это была настоящая работа, когда на репетициях устаешь, потому что далеко не все сразу получается, но все равно нужно добиваться результата и доводить дело до конца.

Так и у нас: наши ведущие учатся работать и уже сейчас понимают, какой это тяжкий труд – актерская доля. Не буду раскрывать секрет, как долго мы работаем над каждой программой и сколько дублей приходится делать для каждого эпизода. Но в этой ситуации из ребят никогда не вырастут понтовые «звезды». Ну, а заслуженная «звездность» - это не страшно.

- А что говорят родители?

- Мы не запрещаем родителям присутствовать на съемках, но и не приветствуем: прежде всего это мешает детям, они начинают скованно чувствовать себя на площадке. Поэтому родители лишь изредка заглядывают, но, по их словам, результат на экране им нравится. До того, как родители увидели результат, некое недоверие и сомнение с их стороны было, но теперь они полностью поддерживают своих детей, и эта поддержка очень важна для наших актеров и ведущих.

- А попасть в ваш проект желающие еще могут?

- Во всяком случае, не в этом году. Сейчас в студии занимается 27 человек, это - максимально возможное число участников.

- Какой, с вашей точки зрения, должна быть идеальная детская передача?

- Она не должна быть назидательной и должна цеплять - поэтому обязательно должен быть яркий развлекательный момент. У нас очень грамотный, опытный сценарист – Юлия Уланова, которая, на мой взгляд, нашла идеальное соотношение развлекательного и познавательного.

- Как вам кажется, почему дети сейчас довольно редко смотрят телевизор и преимущественно «зависают» в интернете?

- Потому что мы отучили детей от телевизора. Когда делались последние полноценные детские программы? Увы, еще в советское время. Конечно, я далек от того, чтобы все эти передачи ностальгически объявлять первоклассными, но все-таки было действительно много передач, фильмов, мультфильмов, над которыми работали талантливые люди и на которые не жалели денег. Ведь телевидение, и тут ничего не поделаешь, - дорогая штука, дешевка на экране видна сразу же. И во взрослом-то телевидении дела обстоят не лучшим образом (я сейчас говорю о российском), но с детскими программами вообще беда. Вы вспомните, какие актеры играли в старом «Ералаше» : Геннадий Хазанов, Михаил Глузский, Спартак Мишулин - асы. А режиссеры! Например, над сюжетами журнала работала Алла Сурикова, снявшая такие прекрасные фильмы, как «Чокнутые» или «Человек с бульвара Капуцинов». И этот «Ералаш» смотрели не только дети, но и взрослые. И сам я иногда с удовольствием его пересматриваю.

- Вернемся к вам. Как вы, в конце концов, пришли к телевидению, о котором не мечтали?

- После того, как я вернулся из Нарвы в Ленинград, я стал заниматься в кукольном театре Ленинградского дворца пионеров. Там мы стали снимать первые фильмы на маленькую 8-миллиметровую камеру – стало что-то получаться, появились призы на фестивалях. Один раз я даже привёз свой фильм на кинофестиваль в Нарву в конце 90-х. Потом учился у знаменитого кукольника, народного артиста России Владимира Кукушкина, но кино перетянуло: закончил кинотехникум и наш университет культуры.

Почему стал заниматься телевидением? Мне всегда казалось, что кино - это более солидно, основательно, интересно. Но наш выпуск пришелся на 90-е, когда кино вообще перестали снимать: я понял, что если и начну карьеру в кино, то ближе к пенсии. Потому пошел на телевидение, и удалось поработать с настоящими мэтрами Ленинградского телевидения: Кириллом Шишкиным, Михаилом Быковым, Ириной Таймановой, Александром Борисоглебским. Это были люди, у которых было чему учиться. Сегодня уже у меня за плечами работа на Пятом, Первом канале, канале Культура и РТР…

- А кукольный жанр?

- К сожалению, он тоже умирающий. Я помню, как в советские годы приезжал в Нарву из Ленинграда знаменитый Большой Театр Кукол Виктора Сударушкина со спектаклем «Ловите миг удачи» - билетов было не достать. А теперь кукольники - это фестивальные артисты, сборов они не делают.

В 2008 году мы с Андреем Князьковым сняли уникальную телепрограмму – мы воссоздали тот самый кукольный спектакль, который когда-то был показан и в Нарве. Нам удалось найти полную фонограмму спектакля «Ловите миг удачи», поставленного талантливым режиссером Большого кукольного Александром Белинским, записанную в 1968 году, и с помощью этой фонограммы и чудом сохранившихся кукол того времени практически заново воссоздать легендарный спектакль сорок лет спустя и записать его. На премьере видеоспектакля в театре некоторые преданные зрители Большого кукольного плакали… Интересная история? Но ни один канал не взял у меня эту работу – такие вещи сейчас не нужны на ТВ.

- Как сложилось ваше сотрудничество с ETV+?

- Я занимаюсь давно детским телевидением, и даже снял детский телесериал «Летние приключения отчаянных». Сняли мы его на свои деньги без вертолётов и летающих камер, но это был единственный детский сериал, снятый в те годы. Когда его, наконец, показали на российском детском канале «Карусель», отзывы были очень хорошие - нам писали и взрослые, и дети. Все ждали продолжения, но его не случилось. Да и пристроить сериал на канал удалось с большим трудом. Сейчас в России не снимают детские передачи вообще, они не востребованы каналами, не заказывают их больше.

Когда я узнал, что в Эстонии запускается русскоязычный канал, то просто связался с Дарьей Саар по электронной почте и предложил ей наш проект. На мой взгляд, канал, который заботится о воспитании своей аудитории, - это прекрасно. Я рад, что кому-то это надо, я рад, что это нужно жителям Эстонии.

- Есть какие-либо профессиональные мечты и планы, связанные с Эстонией?

- Есть идея снять сериал для детей, сюжет которого был бы связан с нарвской историей – это пока действительно только планы, но они в разработке. Сейчас мы вместе с каналом ищем финансирование, ведь юные опытные актёры уже есть.

Елена Крайнева