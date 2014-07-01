Тоомас Винт и его загадочные обычные женщины

Дата публикации: Сегодня, 13:53

На днях в фондах Нарвской центральной библиотеки появилось еще несколько уникальных книг с автографами автора - после того, как в рамках проекта «Эстонские писатели - в Нарву» в Нарвской центральной библиотеке встретился с читателями эстонский художник и писатель Тоомас Винт, чья новая книга «16 загадочных женщин» вышла недавно в издательстве «КПД» на русском языке.

Тоомас Винт родился 5 марта 1944 года в семье ученых.

В 1962 году поступил на биологический факультет Тартуского университета, с 1963 по 1965 служил на Северном флоте.

В 1967-1971 годах работал на Эстонском телевидении помощником режиссера и ассистентом. С 1973 года член Союза художников Эстонии, с 1977 – член Союза писателей.

Его брат Тынис Винт, сестра Маара Винт и супруга Айли Винт – художники.

Литературные и художественные награды: трижды лауреат премии имени Фридеберта Тугласа (1979, 1984 и 2012 годы), лауреат годовой премии фонда Культурный капитал (1997), премии в области изобразительного искусства имени Кристиана Рауда(2015), премии имени Эдуарда Вильде (2015).

На русский язык переведены: сборники новелл «Остановка в городе» (1981), сборник романов и новелл «Возвращение» (1988), сборники новелл «История со счастливым концом» (2014) и «16 загадочных женщин» (2016).

Для русского читателя это возможность после долгого перерыва снова окунуться в наполненный легким юмором, на грани между реальным и ирреальным, невероятно захватывающий мир Тоомаса Винта: до этого два сборника его новелл на русском языке «Остановка в городе» и «Возвращение» вышли еще в 1980-х годах, плюс небольшой сборник новелл, изданный тем же «КПД» в 2014 году.

Как пропала эротика

На встрече с читателями Винт описал историю издания на русском языке одной из первых своих книг - «Возвращение»: « Сейчас ни одно издательство этого не делает, но тогда было принято после редакторской правки делать пробный оттиск, и по одному экземпляру получали переводчик и автор. Я получил и увидел, что в моем тексте вся эротика снята. Я позвонил переводчице, и она сказала: «Это ужас, что они там, в Москве делают». Тогда мы поехали в Москву, к главному редактору, и тот сказал: «Да, это ужас. Мы все сделаем, как вы хотите». Но когда книжка вышла, наконец, в конце 1988 года, то из нее были изъяты даже поцелуи. Мне было сказано, что это нельзя печатать, так как русский читатель не понимает этого», - вспоминал писатель.

Но у него был контракт с «Советским писателем», где было сказано, что ни единой строчки без согласия автора изменять нельзя. «Тогда я пошел в наш Эстонский союз писателей, где в то время секретарем был Яан Кросс и рассказал ему эту историю: мол, была хорошая книга, а сейчас остались от нее одни развалины. Кросс говорит: «Это - тема. У нас будет собрание, и мы об этом будем очень серьезно говорить». Когда собрание состоялось, кто-то из писателей сказал: «В Советском Союзе не может такого быть, чтобы одна организация вела в суд другую организацию. Пусть уж Винт сам этот вопрос решает». Тогда у меня было много друзей в Москве… но пришлось бы в Москве жить месяц или больше и искать адвоката, который специализировался бы по авторским правам и прочему... И я подумал, что проще всего пойти и напиться - что я и сделал».

Много шума из ничего

Писатель рассказал, что у него в то время было много знакомых иностранных журналистов, которым было очень интересно, как живут советские писатели и художники. «Если бы я им рассказал эту историю, кто знает, что бы из этого вышло? Может быть, моя книжка бы прогремела на весь мир...», - Винт иронично улыбнулся.

«А что, без этой вашей эротики так уж и нельзя было обойтись?» - довольно желчно поинтересовался пожилой читатель. «Это часть жизни, и в некоторых случаях она необходима в литературе. Знаете, один мой коллега в советское время хорошо сказал: «Нам почему-то запрещают писать обо всем, что касается зачатия человека. Зато о том, как человека мучают, расстреливают и убивают на войне можно писать сколько угодно», - ответил на это писатель.

Но, конечно, это не означает, что у писателя не должно быть чувства ответственности за свои произведения, ощущение границ, за которые переходить нельзя, подчеркнул прозаик.

В качестве примера того, что бывает, когда чувства ответственности у писателя нет, Винт вспомнил о скандальной новелле Каура Кендера, которую правоохранительные органы причислили к детской порнографии: «Такие вещи я называю литературным терроризмом: это словно бомба, заложенная в психику неустойчивых людей. Конечно, написав такое, следует ожидать скандала и оживленных дискуссий: видимо, автор сознательно шел на это и рассчитывал, что шум вокруг него поднимется».

16 актов – 16 откровений о женщинах

За тридцать с лишним лет Винт из «молодого эстонского прозаика», как характеризовали его в аннотации советского издательства, превратился в маститого писателя и художника, лауреата литературных премий. Он выпустил в свет несколько сборников новелл, десяток романов и одновременно написал немало картин, принял участие во множестве выставок.

На традиционный вопрос о творческих планах он рассказал и о планах новой книги, и о замысле новой картины. Кто же он все-таки в большей степени - художник или писатель?

По словам Винта, этим вопросом его донимают всю жизнь. Свое­образным ответом на него и стал сборник новелл «16 загадочных женщин» («Mõned kummalised naised»). А началось все с выставки картин-актов Винта в таллиннской галерее Haus.

«Мне тогда исполнилось 70 лет, и захотелось это как-то торжественно отметить. Но я к тому времени уже 22 года не пил», - улыбается Тоомас Винт. На некоторое время он, крепкий мужчина со здоровым цветом лица, выглядящий несколько моложе своих 73-х лет, отклоняется от темы и рассказывает аудитории историю о том, как в свое время избавился от алкоголизма. Этот рассказ тоже в духе новелл Винта – прямой и откровенный без пошлости, забавный и грустный одновременно.

«Долгое время я был в такой компании, где употребление всяческих алкогольных напитков было в порядке вещей. Один мой друг, автор прекрасных детских стихов, в мой последний год «пьяного Тоомаса», когда я уже не выдерживал похмелий, сказал мне: «Ничего, друг, делай, как я: всегда держи в кармане пиджака поллитра, и если будет плохо – принимай!» Он умер уже давно, этот мой друг…

Друзья, сговорившись, отвели меня в «АА» - общество анонимных алкоголиков. И там я встретил своего знакомого, актера, с которым мы тоже нередко выпивали. Я давно его не видел и думал, что он уже умер. И вдруг вижу его там, в обществе - веселый, довольный, уже полгода не пьет. И я подумал – а ведь он был гораздо худшим алкоголиком, чем я. Если он смог, то стоит и мне попробовать. И так до сих пор я не пью. И жизнь с тех пор стала веселее: нет тех трудностей, которые возникали раньше после недели или десяти дней пьянства. Но самое интересное, что многие друзья с тех пор отошли от нас: наверное, они думают, что трезвость – это какая-то зараза, мол «как бы с нами тоже этого не случилось».

За 22 года трезвой жизни, рассказывает Винт, у него накопилось много денег – и он с другом отправился на курорт, где ловил рыбу и имел много времени на раздумья. Тогда и пришла в голову идея: а что если о каждой из обнаженных моделей написать новеллу, рассказать ее историю? Обычно автор вначале пишет рассказ, а потом придумывает для него название. Здесь получилось наоборот: названия картин у Винта уже были, оставалось только написать рассказы.

«А сами эти истории в голове уже были?» «Только несколько – остальные потом родились. Но мне очень хотелось, чтобы были изданы все репродукции с картин, причем на благородном таком темно-красном фоне, который бывает только у стен самых лучших художественных галерей. Потом уже появилось издание «КПД» на русском языке – вообще шикарное, как художественный альбом», - рассказывает писатель. За эту книгу Тоомас Винт был удостоен премии имени Эдуарда Вильде – старейшей литературной награды Эстонии.

Почему все женщины в книге загадочные и почему они такие разные? Винт придерживается распространенной мужской точки зрения, что женщины, с которыми он много общался на протяжении жизни, вообще существа загадочные и непостижимые: например, жена, с которой он прожил 50 лет, до сих пор способна его удивлять, он же ее удивить не в силах: «Она знает обо мне все… Мужчины вообще проще устроены».

Вот что написал по поводу «16 загадочных женщин» Тоомас Винт-писатель: «Героини этой книги могут показаться довольно странными. Для иных мужчин любая женщина – загадка, чем ближе ее узнаешь, тем она непостижимее. При этом вовсе не исключено, что мой уважаемый читатель не обнаружит в книге ни одной загадочной женщины – все они самые обыкновенные».

А вот что думает Тоомас Винт-художник: «Для меня важно, чтобы картины вызывали сильные эмоции и к некоторым из них человека тянуло вновь и вновь. Рисовать женщин – занятие непредсказуемое, но почему-то мне кажется, что я понимаю их сложные душевные переживания».

Вера Малькова