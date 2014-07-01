Дата публикации: Сегодня, 12:07

Несколько лет назад, вместе со своими коллегами по Нарвскому футбольному союзу, Александр Дмитриев загадал желание, чтобы команда Narva United стала чемпионом Эстонии и вышла в престижный европейский турнир по этому, набирающему в стране и Нарве популярность, виду спорта. Если мечтать по-настоящему и по-честному, то мечты сбываются. В минувшую субботу нарвская команда, победив во второй финальной игре таллиннский "Космос", сделала его мечту явью.

Заслуженная победа уже несколько дней обсуждается в Нарве. Александр Дмитриев - в центре команды, в чёрной футболке. Фото Narva United FC

Есть такое, в самом хорошем смысле слова, понятие - "паровоз". Александр один из них в нашем маленьком городке, благодаря которому движется вперед, к примеру, местный футбол. Но его жизненный состав состоится из еще многих позитивных “вагончиков”: Александр ответственный семьянин, воспитывающий вместе с женой Юлей двоих детишек: дочку и сына. У него достаточно успешный бизнес, воплощенный в мебельном магазине Smart Mööbel в живом и виртуальном формате, который, помимо зарабатывания денег, часто выступает спонсором различных проектов, в том числе, и благотворительных.

Александр человек медийный. Подтверждением тому хорошо знакомый нарвитянам информационный портал Тема.ее, к рождению которого он имеет самое непосредственное отношение. Добавьте сюда увлечение фотографией, умение со знанием дела мастерить в интернете разные визуальные "фишки". Также в список его хобби смело можно добавить увлечение "золотыми хитами" и новинками кино и клубной музыки. А еще он болеет за "Зенит" и СКА! Вот такой он - интересный, разносторонний и удачливый мечтатель Александр Дмитриев.

Ну, а воплощенная в жизнь его футзальная мечта - прекрасный повод для приятной беседы.

- Саша, после нашего с тобой последнего интервью прошло три года. Что хорошего происходит в твоей жизни сейчас? Начнем с футбола… вернее, с футзала. Самые первые эмоции и впечатления после финальной победы?

- Огромная радость, футбольное счастье! Эйфория победы, как и должно быть в таких случаях. И, конечно, чувство благодарности команде, болельщикам, моим коллегам по Нарвскому футбольному союзу Олегу Кашину, Андрею Бажукову, тебе и всем, всем, всем, кто вложил свою душу и физические усилия в эту долгожданную победу. Все вместе мы заслужили ее. Поздравляю всех с нашей общей победой! А болельщикам, еще раз, отдельное спасибо! Конечно, главный позитив в моей жизни - это семья, дети, которым из-за другого позитива порой уделяется меньше внимания, чем они заслуживают. На все, даже на то, что любишь, к сожалению, не хватает времени. Но мы с женой всегда стараемся находить какие-то варианты, тем более, она и дети стали преданными и активными болельщиками команд Narva United во всех видах футбола. Очень часто нас выручают наши родители, они же - всегда готовые помочь бабушки и дедушки. Которые, кстати, тоже носят одежду с символикой футбольного клуба.

- Ну, и чтобы окончательно поставить точки над "i" в истории с российским флагом, оказавшимся в руках игроков нарвской команды во время чемпионской фотосессии, можешь что-то добавить по этому, почему-то "горячему" поводу для некоторых местных персон и СМИ?

- Как я уже многократно пояснил представителям СМИ, ситуация, действительно, достаточно банальна и по-человечески понятна. У нас в команде играют четыре легионера из российского Кингисеппа. Капитан Стас Быстров свои первые шаги в футзале также сделал по ту сторону моста "Дружба". Считаю, что парни, по всем демократическим канонам, имеют полное право демонстрировать российский флаг. Мы часто видим подобное на международных спортивных мероприятиях. Когда "Барселона" становится чемпионом Испании, а Месси бегает по полю с аргентинским флагом, никто никаких вопросов не задает. Есть более близкие примеры. Еще не так давно вратарь "Нарва Транса" Роман Смишко выходил на приветствие команд с украинским флагом, и ни у кого это не вызывало такой бурной и нездоровой реакции. Это нормально. Фото с флагом, так широко растиражированное в республиканской прессе, было сделано для наших российских игроков, и заняло это все лишь несколько секунд во время фотографирования. Но некоторым редакторам интереснее из сотни фото без флага выбрать именно эту. Смешно! Не надо искать проблему там, где ее нет. Просто порадуемся за парней и за победу, которую они подарили нарвитянам.

- Ты стал достаточно известным человеком, популярным парнем в городе. Не первый раз тебе задают вопрос по поводу желания и готовности пойти в местную политику и сменить "серый" паспорт на "синий". Что-то изменилось в этом плане, тем более, на календаре год выборов в местные власти?

- По поводу цвета паспорта все по-прежнему, а стало быть, и с походом в местную политику. Продолжаю считать, что имеющийся у меня на руках «серый» паспорт – это документ, искусственно выдуманный не самыми дальновидными людьми. Ну а те, кто пойдут на выборы и станут, в итоге, нарвскими депутатами, не должны забывать, что победы наших команд, наших спортсменов приносят нарвитянам радость. Стало быть, помощь городских властей в этом направлении никогда не помешает. Это наш город.

Семья приносит радость, но времени на неё порой остаётся немного — ведь столько разнообразных дел Александр взял на себя одновременно. Фото из личного архива

- Как поживает портал Тема.ее?

- “Тема всегда в теме”. Наш портал - своего рода хобби. Он помогает раскрутке наших мероприятий, спортивных в том числе. По такому же поводу к нам обращаются за помощью люди, и мы с удовольствием, безвозмездно, помогаем им. У "Темы" есть своя уже сложившаяся аудитория. Особенно она активна и многочисленна на официальной странице в фейсбуке. С самого старта мы сделали акцент на позитивных новостях о нашем городе, именно поэтому у нас практически нет "злых комментаторов”. В реальной жизни в Нарве гораздо больше хорошего, чем плохого, так почему бы об этом не говорить, не писать, не показывать? И положительные новости тоже могут… должны быть популярными. В нашем городе очень много достойных людей. Делается очень много хороших дел.

- Немножко расскажи о работе, о бизнесе.

- Любое время приносит некие экономические “проблемки”. Но мы на плаву, развиваемся, и особенно в интернет-пространстве. У нас, как говорят, сплоченный коллектив - они же болельщики Narva United.

- Твое хобби - кино, фотография, увлечение "модной" музыкой. Что новенького в этом направлении?

- Когда есть время, а его практически нет, смотрю, фотографирую, слушаю. Но буквально за всем не уследишь. Опять же, совмещаю приятное с полезным. Фотографирую на футболе, там же включаю любимую музыку для болельщиков. Я уже за пару месяцев планировал и искал, под какую мелодию мы будем выходить на площадку в финале в Нарве. В итоге, когда однажды услышал по радио совместную версию Scorpions и Лондонского Симфонического Оркестра на песню Rock it like a Hurricane, сразу же понял - вот она! И выход команд под этот трек, при звуковой поддержке более 800 зрителей, был просто незабываемым! К кино эксклюзивный подход. С удовольствием схожу с семьей в кинотеатр на хороший фильм, да и дома всегда можно устроить себе уютный домашний кинозал.

- Стартовали с футболом, с ним же и финишируем. Ближайшие планы команд Нарва Юнайтед?

- Во-первых, завтра, 24 марта, достойно отметим с игроками и болельщиками нашу победу в ночном клубе "Женева". Уже стартовал сезон в большом футболе во второй лиге. Кстати, мы начали его победой. А 12 апреля на стадионе "Калев Фама" постараемся попортить нервы, а может быть и сотворим еще одну сенсацию в эстонском футболе, одержав победу в 1/4 кубка Эстонии над командой "Курессааре". Впереди пляжный чемпионат в высшей лиге, а стало быть, подготовка к нему. Как и в прошлом году, мы примем самое активное участие в организации этапа "пляжки" в Нарва-Йыэсуу 22-23 июля. Ну и ,конечно же, подготовка, а затем и заслуженное нами участие в европейском кубке УЕФА по футзалу в августе. Есть в планах международные товарищеские встречи. А с осени будем уже отстаивать чемпионское звание. Короче, планов - громадье.

- Удачи по всем направлениям!

Беседовал Евгений Рогов.