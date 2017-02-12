Бывший физик кует в Нарве мультимедийные кадры

Дата публикации: Сегодня, 10:52

«Неужели вы не знаете, что у вас работает один из лучших преподавателей в области мультимедийных технологий?» - удивилась недавно знакомая студентка из Санкт-Петербурга, когда я поинтересовалась, почему для учебы она выбрала именно Нарву. И это была далеко не первая похвала в адрес Калле Кивистика, который уже 12 лет преподает медийные технологии в Нарвском отделении Ида-Вируского центра профессионального образования.

Калле Кивистик в студии звукозаписи Нарвского отделения Ида-Вируского центра профессионального образования. Елена Крайнева

Его бывшие выпускники довольно успешно осваивают различные творческие профессии, причем приезжают к нам обучаться специальности и иностранные студенты - из России, Украины, Канады, и даже США.

Кинематографическое мышление

Выпускник прошлого года Дмитрий Федоткин, ставший известным благодаря фильму о пасторе Нарвского Александровского собора Олеге Севастьянове (дип- ломная работа) и документальному циклу «Неизвестная Нарва», высоко ценит полученные в ходе обучения знания и опыт: «Это – заслуга нашего замечательного преподавателя, Калле Кивистика. В эстонской версии «Неизвестной Нарвы» он даже согласился прочитать закадровый текст».

«В этом проекте я участвовал, даже был на паре съемок за камерой, как такой «серый кардинал». Но там вся команда подошла к делу очень серьезно, начиная от написания хорошего сценария, над которым трудилась Юлия Щипачева, до предварительного сбора огромного количества материала. И результат получился такой, которым можно гордиться», - считает Калле.

На уроках он всегда советует: «Соберите как можно больше разноплановых кадров в ходе предварительной подготовки – чтобы потом не было на экране «говорящих голов». Чтобы дипломная работа удалась, выпускникам нужно учитывать множество технических тонкостей, обладать хорошим художественным вкусом – но тем приятнее преподавателю, когда хороших работ много.

«Прошлый год был очень удачным: почти все работы были превосходны. Среди дипломных работ были даже сделанные по заказу: одну работу, посвященную истории редких видов летучих мышей в Нарвских казематах, заказал Нарвский музей.

Были интересные работы и у наших «маленьких мультимедистов» - одна девушка, например, сделала интерактивную модель нашей школы, другая – фильм-отчет о своей практике, в котором было заметно кинематографическое мышление. И все это порадовало, конечно».

О своих учениках Калле рассказывает с удовольствием – чувствуется, что они ему интересны. «Есть креативные, творческие ребята, которые точно знают, чего хотят, а есть и такие, которым просто папа с мамой сказали, что нужно получить среднее образование. Ну, если человек честно говорит об этом, то от него, конечно, не требую того, чего он сделать не в силах. Но и пятерок он тоже не получит, конечно».

Учиться специальности можно и после основной школы – эту группу Калле называет «маленькие мультимедисты», и после гимназии. В последней группе – и выпускники гимназии, и взрослые. «Учились у нас и солидные дамы, и даже один полицейский на пенсии», - вспоминает Калле. Кто-то осваивает технические премудрости для себя, но большинство повышает квалификацию для работы, ведь знания, полученные здесь, могут пригодиться во многих сферах.

Чему и как учат?

Здесь учат видео- и звукозаписи, монтажу, фотографированию, основам мультипликации, разработке и администрированию веб- сайтов, созданию рекламы. «Один из наших выпускников даже хотел назвать свою дипломную работу, представлявшую портфолио его дизайнерских работ, так: «Мои способы зарабатывать на жизнь», но мы посоветовали ему сделать название менее прямолинейным», - улыбается Калле.

Один из его выпускников учится в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения, несколько выпускников продолжают образование в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, а один учитсся и уже параллельно работает в ЕRR. Есть и выпускник, чьи рекламные плакаты Калле несколько раз видел на улицах Нарвы.

Учатся мультимедисты не только в классах: уже несколько лет они проходят практику в государственной телерадиовещательной компании ERR, ездят на экскурсии в Балтийскую школу кино и медиа, в Вильяндискую академию культуры.

«Очень интересно бывает слушать доклады, сделанные после практики в ERR: там наши мультимедисты тоже получают ценные практические навыки, узнают что-то новое, ведь в компании работают стопроцентные профессионалы. В этом году одна наша ученица из Нарвы захотела пройти практику в Вильяндиском театре. В современном театре тоже много работы для мультимедиста: надо работать со звуком, с видео, с графикой», - рассказывает Калле.

Уже четыре года в учебном центре действуют собственный телеканал и радиостудия, отражающие местные новости: экскурсии, Валентинов день, Масленица, выпускные акты – всего за три года снято 75 роликов, некоторые из которых набирают до 1700 просмотров. «Это была идея нашего учебного директора Рийны Вейденбаум, и очень удачная: ведь получать знания на практике гораздо интереснее. У нас есть вполне профессиональная студия звукозаписи, хорошее оборудование для видеозаписи и даже пришлось устроить собственную студию для съемок».

И, наконец, уже второй год лучшие мультимедисты в рамках программы обмена учащимися ездят на практику в Португалию, в город Порто, где они снимают на видео фестиваль камелий, работают по специальности в местных компаниях и знакомятся с местной жизнью

И физик, и лирик

Калле Кивистик родился 22 апреля 1959 года в Вильянди и почти всю жизнь живет в родном городе – за исключением лет учебы в Тартуском университете и службы в Советской армии. По образованию он физик, после окончания университета и службы в армии несколько лет работал инженером на небольшом предприятии, а затем его пригласили в Вильяндиский культурный колледж (в дальнейшем превратившийся в Вильяндискую академию культуры) преподавателем… по классу гитары. К слову, у Калле – музыкальная семья. Сам он закончил музыкальную школу и до сих пор играет на гитаре, его родной брат Антти Кивистик - довольно известный исполнитель, он сам пишет песни и выпускает диски, записывать которые ему помогает Калле.

Постепенно Калле Кивистик перепрофилировался в мультимедиста – в основном учился новому делу на своих ошибках и опыте коллег: «Были, конечно, и кое-какие курсы и мастер-классы, но сейчас получить профессиональное образование в этой сфере в Эстонии значительно проще, чем тридцать лет назад».

Он шутит, что физик – универсальная профессия: его однокурсники освоили самые разные специальности: «Среди нас есть даже один офицер полиции, нет только врачей».

Теперь профессиональное магистерское образование в сфере мультимедиа предлагает Вильяндиская академия культуры. «Сам я хотел бы закончить и докторантуру, но оказалось, что ни в Эстонии, ни в Финляндии пока такой возможности нет, так что пришлось на время эту идею отложить», - рассказывает Калле. В Вильяндиской академии он проработал в общей сложности 20 лет, а 12 лет назад получил приглашение работать в Нарве. Четыре года назад в Нарвском учебном центре его выбрали Учителем года: за творческий подход к работе, который является примером для учащихся.

Каждый понедельник рано утром Калле отправляется в Нарву, каждую пятницу возвращается в Вильянди. Не тяжело годами жить на два города? «Трудновато, но как-то получается. Мне нравится моя работа, и к Нарве я привык, здесь есть свои красивые места. Но дом мой все-таки – Вильянди, это прелестный, чудесный город», - отвечает Калле.

О родном городе он рассказывает с гордостью: хотя населения чуть меньше 20 тысяч, но есть свое высшее учебное заведение и театр, радует разнообразная музыкальная жизнь, красивая природа, прекрасные условия для занятий спортом, и сам город – он год от года становится краше. «Когда мои студенты из Нарвы приезжают в Вильянди, они тоже восхищаются городом, а я им говорю: учтите, вся эта красота не с неба свалилась, все это - благодаря заботе жителей».

Елена Крайнева





