В НКТУ отметят 100-летие со дня рождения Ильмара Таммело

ЛюдиВ НКТУ отметят 100-летие со дня рождения Ильмара Таммело
В Нарвском колледже Тартуского университета в понедельник, 27 февраля состоится конференция, посвященная 100-летию со дня рождения всемирно известного философа права Ильмара Таммело.
На конференции выступят президент Эстонской академии наук Тармо Соомере, директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас, академики Лаури Мялксоо и Хандо Руннель, правовед Пеэтер Ярвелайд и издатели газеты «Академия» Тоомас Кихо и Март Орав, сообщает сайт городской управы Нарвы
Ильмар Таммело (до 1935 г. — Ильмар Эйхельманн) родился 25 февраля 1917 года в Нарве. В 1941 году он закончил факультет права Тартуского университета и после Второй мировой войны переехал в Германию. Из Германии он направился в Австралию, а вернулся обратно в Европу уже очень знаменитым. Местом научной и правовой деятельности в Европе для него стала Австрия (Зальцбург), однако до смерти ему все же пришлось еще раз съездить в Австралию, где 7 февраля 1982 года он и закончил свой земной путь.
Ильмар Таммело был эстонским философом права, но по воле случая стал истинным гражданином мира, который, кочуя по миру, глубоко сопереживал всему происходящему в нем. Он был вице-президентом мирового сообщества философов права, и его философские взгляды стали основой для принятия очень практических решений. Рассмотрение в Гаагском суде ООН вопроса о запрете на использование атомного оружия велось на основе экспертных заключений, опирающихся прежде всего на работы двух эстонских ученых. Одним из них был профессор Петербургского университета по международному праву Фридрих Фромхольд Мартенс (1845-1909) (Декларация Мартенса), вторым — Ильмар Таммело.
Докладами участники конференции почтут память Ильмара Таммело, уроженца города Нарвы, получившего образование в Тартуском университете и ставшего всемирно известным философом права.
Конференция начнется в Нарвском колледже 27 февраля в 11 часов. На конференции будет обеспечен синхронный перевод докладов с эстонского на русский язык.
BNS
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