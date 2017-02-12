Нарвские читатели – Юри Кускемаа: «Вы – наше национальное достояние!

ЛюдиНарвские читатели – Юри Кускемаа: «Вы – наше национальное достояние!
Недавно в Нарвской центральной библиотеке встретился с читателями историк, писатель и культуролог Юри Кускемаа.
Кускемаа знает практически каждый человек, интересующийся историей Эстонии: его блестящие книги знакомы и детям, и взрослым, его рассказы звучат также и по радио, и по телевидению (напомним, именно он стал первым гостем передачи ETV+ «Незнайка на Луне»).
Прекрасный рассказчик, чьи истории построены по принципу «Тысячи и одной ночи», где конец одной является началом следующей, занимал внимание собравшихся полтора часа.
Юри Кускемаа об истории, о своем детстве и о русском языке
Хотя специально представлять писателя как будто не надо, на встрече в Нарвской центральной библиотеке он поделился с читателями еще одной поучительной историей – своей собственной.
«Иногда я задаюсь вопросом: чем история отличается от дня сегодняшнего?» - так начал Кускемаа. Исторические события нам более-менее ясны: мы пони маем, что в них было плохо и что, наоборот, хорошо, в чем заключался прогресс.
День сегодняшний же напоминает процесс брожения вина, считает Кускемаа: «Поставили бродить вино – грязь поднимается наверх, запах ужасный. Но с течением времени выбродит из этого если не вино, то, по меньшей мере, винный уксус, который тоже можно использовать. Но сейчас мы больше всего замечаем грязь и запах, поэтому часто расстраиваемся и высказываем недовольство, что не всегда рационально».
Если брать историю самого писателя, то она на сегодняшний день тоже может считаться «выбродившей», и хотя жизнь далеко не всегда баловала Кускемаа, сам он сегодня не жалеет ни о чем.
Его часто спрашивают, как получилось, что он так прекрасно знает русский язык?
«Если бы не одно «фатальное» решение моей матери, я бы был сейчас гражданином Швеции, а в Эстонию приезжал бы изредка – посмотреть, как живут на моей бывшей Родине… И говорил бы по- эстонски со шведским акцентом, а по-русски вообще бы не говорил…», - рассказывает писатель.
Бабушка Юри Кускемаа с отцовской стороны, Бетти Кускемаа, была актрисой, служила в театре «Эстония» с 1898 года вплоть до 1960-х годов и внесла заметный вклад в историю эстонского искусства. Но осенью 1944 года, когда Красная Армия была на подступах к Таллинну, бабушка, которая вела театральный кружок в Шведском консульстве, получила четыре билета на последний паром, отходивший в Стокгольм: для себя и своего мужа, невестки и внука Юри, которому было тогда три года и десять месяцев. Мать Юри ехать отказалась. «Она сказала: «Что я там буду делать?» Дед с бабушкой отправились на паром одни, но дедушка сделал вид, что не может пробраться через цепь солдат и остался в Таллинне – он остался, чтобы помочь мне и моей матери выжить. И мы выжили», - рассказывает Кускемаа.
Но в первом классе он заболел костным туберкулезом – заболеванием, которое в то время лечили, загипсовывая все тело – и больной так лежал месяцами и даже годами. Не сразу сын врага народа и внук врага народа (его отец Мадис Кускемаа погиб на Восточном фронте, сражаясь на немецкой стороне, а родители матери в 1940-м году стали жертвами массовой депортации эстонцев в Сибирь) все же был устроен в детский санаторий. Второй и третий класс он провел в эстонском отделении санатория, а в четвертом классе по желанию бабушки его перевели в русское отделение.
«Я тогда знал не больше десяти слов по-русски. Важно было то, что все относились дружелюбно: врачи, санитарки, учителя не делали различия между мной и русскими детьми, их не удивляло, что я говорю по-русски неправильно или вообще не говорю. В конце четвертого класса, скажу вам по секрету, я даже был влюблен в русскую девочку Лиду. Когда я выходил из санатория в конце четвертого класса – я пролежал там два года и семь месяцев – то уже читал по-русски Жюль Верна и Майн Рида, и даже думал иногда по-русски... с того времени я стал двуязычным» - вспоминает Кускемаа.
«Спасибо вам!»
«Эту книгу читали мои дети, а эту я сама читала, как детективный роман», - делились после встречи друг с другом читательницы, говоря о выпущенном еще в 1997 году и ставшим почти что школьным пособием сборнике статей об истории Эстонии «Estika» и сравнительно недавно изданных на русском языке книгах «Легенды и были Старого Таллинна» и «Петр Первый и Екатерина Первая в Таллинне».
«Спасибо вам! – обратилась к Кускемаа еще одна читательница. – Вы - наше национальное достояние, вы пишете честно, никогда ничего не приукрашиваете и не переделываете, и все знают: если Юри Кускемаа рассказал что-то – значит, так это и было!»
«В этом часть моей миссии»
- Как вам кажется, сейчас местные русские люди больше знают об истории Эстонии и больше ею интересуются, чем это было в 1990-х годах, когда вы только начинали свою просветительскую деятельность?
- У меня двоякий ответ: совсем недавно я встретился с одним русским часовщиком, который много лет живет в Таллинне и до сих пор не знает, где собор Александра Невского. Вот он – действительно человек с Луны, который, видимо, так там и останется.
С другой стороны, меня приятно удивляет, что в целом интерес русских людей к нашей истории в новом столетии увеличился. Три года тому назад во время дней Старого города я сделал ошибку: объявил, что буду водить пять эстонских экскурсий, и пять русских, но список экскурсантов не ограничил.
Когда пришел в место сбора русской экскурсии, то обнаружил полный двор народа: пришло человек 150, и то же повторилось в следующие дни, поэтому, чтобы всем меня было слышно и видно, мне приходилось постоянно забираться повыше и очень громко говорить.
Теперь на дни Старого города я по-прежнему вожу равное число русских и эстонских групп, но ограничиваю их состав до 30 человек. Но, так или иначе, какую бы экскурсию на русском языке я ни вел, всегда к ней пристают прямо на улице дополнительные слушатели, которых набирается до 10-15 человек. И я, часто наблюдая это, никогда не отказываюсь, когда меня приглашают к микрофону или на какую-нибудь передачу, чтобы рассказать об истории Эстонии, о народных праздниках и так далее. Мне кажется, что в этом часть моей миссии – рассказывать об Эстонии тем русским людям, которые пока не выучили эстонский язык или не смогли этого сделать в силу своего возраста.
Я полагаю, интерес к истории и культуре Эстонии увеличился еще и потому, что за эти годы здесь выросло целое новое поколение, для кого Эстония – родина, и это придает ей вес.
- Говорят, что вы знаете о Таллинне все и даже больше. Как попасть на вашу экскурсию по Таллинну?
- Во-первых, можно зарегистрироваться на традиционную экскурсию, которые всегда проводятся на Днях Старого города в Таллинне – все необходимые контакты можно найти в интернете. Что касается частных заказов, то я ведь выполняю заказы не только канцелярии президента или министерства иностранных дел, но иногда и обычных фирм, которые отмечают свой юбилей или иное событие, и просят меня перед тем, как они отправятся в ресторан, прийти и рассказать что-то интересное. И я нередко соглашаюсь на это.
- Вы могли бы быть сейчас шведским гражданином, если бы ваша мама не отказалась от возможности эмигрировать. Никогда не жалели об этом, ведь из-за этого решения у вас было трудное детство?
- Нет, я ни о чем не жалею и никогда не жалел. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее – со мной, наверное, именно так получилось, потому что я был довольно хилым, когда начинал свой жизненный путь.
Вера Малькова
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