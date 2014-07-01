Людмила Ильюнина, православный журналист и писатель

Дата публикации: Вчера, 13:56

На встречу с читателями Нарвской центральной библиотеки Людмила Ильюнина, писательница, журналист, публицист, главный редактор журнала «Православный летописец Санкт-Петербурга», принесла целую подборку книг, объединенных одной темой – темой Святой Земли.

«Я думаю, эти книги могут быть интересны не только людям верующим, но и не верующим, хотя бы потому, что от того, что происходит на Святой земле, зависят судьбы мира. Так было и так есть. Современная Сирия – ведь это тоже библейская земля», - говорит Людмила Ильюнина.

Новость изнутри

Как известно, Святая земля – это общеевропейское название Иерусалима и окружающих его территорий. Географически она отождествляется с Палестиной. Название возникло из-за размещения на этих землях основных христианских святынь, которые являлись следами проходивших здесь событий священной (библейской) истории или были как-то с ними связаны (например, Голгофа и проч.).

О Святой земле написано множество книг, в том числе и российскими писателями XIX - начала XX вв. Интересно, что самые знаменитые из них, такие как, например, «Паломничество в Палестину к Гробу Господню» Ивана Ювачева-Миролюбова, «Иерусалим и Синай» Авраама Норова переиздаются и сегодня, рассказывает Людмила Александровна. Несколько экземпляров этих известных книг она захватила с собой в Нарву и увлекательно рассказала об их создателях, поделилась своими впечатлениями от чтения старинных текстов.

А затем представила свою собственную книгу «Иерусалимские встречи или Десять дней на Святой Земле», которая вышла в 2014 году и уже была переиздана в 2016-м.

- Эта книга является одновременно и дневником, и путевыми заметками, и воспоминаниями, и путеводителем, и практическим руководством, касающимся бытовых проблем, - говорит Людмила Ильюнина. – О паломничестве на Святую Землю я рассказала, как о ряде встреч: о встрече со святыми местами; о встрече с людьми, сопутниками и святоземельцами; наконец, о встрече с собой.

Святой земле посвящены еще несколько книг Людмилы Ильюниной - «Притчи Святой земли», «Под сенью олив», «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его…».

Вообще же, рассказывает Людмила Александровна, интерес к православной литературе сегодня в России постоянно растет. Причем ее выпускают как церковные, так и светские издательства. Так, современное «ОЛМА Медиа Групп» издало целую серию книг «Духовный путь», главная тема которых – Промысел Божий в жизни человека. У известного (в том числе и эстоноземельцам) могучего ЭКСМО, у популярного АСТ тоже есть целые серии православной литературы.

Активно развиваются православные масс-медиа – газеты, журналы, радио и телеканалы, интернет-порталы.

- Достаточно сказать, что в октябре прошлого года в Москве прошел уже VII Международный форум православных СМИ «Вера и слово», объединяющий как российских, так и зарубежных журналистов; он проходит раз в два года, начиная с 2004 года, - рассказывает Людмила Ильюнина.

Кто есть кто

Людмила Ильюнина – уроженка Санкт-Петербурга. Закончила филфак университета (тогда еще Ленинградского) и 20 лет проработала научным сотрудником в музее-квартире Александра Блока. «Удивительно, но еще в советское время, когда атеизм был государственной политикой, нам удалось делать в музее выставки о монастыре Оптина Пустынь, о Павле Флоренском, о Валааме, - вспоминает Людмила Александровна. – А когда наступили новые времена, я стала читать лекции на духовные темы в центральном лектории; в зале собиралось по 500 – 700 человек».

Оставив научную деятельность, Людмила Ильюнина ушла в журналистику и занялась литературным творчеством. Она - автор 30 книг (из них десять - о православных старцах), а также множества публикаций в научной и православной периодике. Ильюнина - участник и ведущая передач на радио «Православный Санкт-Петербург» и «Град Петров», на православном телеканале «Союз», сотрудничает с православными интернет-сайтами, такими как, например, «Русская линия». На протяжении 16 лет и до сего дня Людмила Ильюнина является главным редактором журнала «Православный летописец Санкт-Петербурга», который издается общественной организацией «Православный Санкт-Петербург».

- Наш «Летописец» - это журнал церковной интеллигенции, творческих, ищущих, думающих людей. Их много в храмах Санкт-Петербурга, они трудятся в различных православных обществах; это верующие писатели, иконописцы, учителя, кинематографы, философы и просто одиноко творящие свое культурное дело верующие, церковные люди, - говорит Людмила Александровна. – Мы также выпускаем приложение к журналу – книги духовно-нравственного содержания, часть из них переводные. За пять лет вышло около 30 книг.

Вместе с мужем, поэтом и музыкантом Константином Сиверским (Адамсоном), несколько лет назад Людмила Ильюнина организовала издательство «Контраст».

-Бог дал мне удивительные встречи, - рассказывает Людмила Александровна о своем пути воцерковления. - Мои родители - не атеисты, но и не церковные люди; водили меня в храм до 7 лет. А потом я сама вернулась туда, когда мне было 15 лет.

Однажды она познакомилась в церкви с группой старушек. Бывшие дворянки, аристократки, они входили в православное братство, которое в 1930-м было закрыто; но это не повлияло на силу их веры и крепость их дружеских уз. Именно от них юная Людмила узнала об оптинских старцах, ей они передали свои тетради, рукописи, книги с собранием писем оптинских святых. «С этого все началось. А в литературном творчестве тема старчества стала для меня главной», - говорит писатель и публицист Ильюнина.

Другая жизнь

В последнее время вместе с мужем Людмила Александровна практически все время живет в загороднем доме в деревне Сиверская, которая считается дачной столицей Санкт- Петербурга. А 5 лет назад они купили небольшую квартиру в Эстонии - в Азери. С Эстонией у Людмилы Александровны давняя связь. В 80-х она часто бывала в Тарту - в гостях у Юрия Лотмана и его супруги, с которыми была дружна, в Нарву и Силламяэ приезжала читать лекции по договору с Нарвским музеем.

В ноябре 2016 года Людмила Ильюнина и Константин Сиверский приезжали в Нарву на презентацию сборника рассказов живописателя русской дореволюционной жизни Василия Никифорова-Волгина, творчество которого было связано с Нарвой. Издание было выпущено к юбилею Нарвского Воскресенского собора.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Над чем вы сейчас работаете?

- Я пишу две книги: одна посвящена Гатчинским святыням, другая – о Пюхтицах, послевоенная история монастыря вплоть до обретения Эстонией независимости в 1991 году. В моем распоряжении оказались очень интересные и ценные материалы.

- С чтения каких книг, на ваш взгляд, стоит начинать свое духовно-нравственное образование?

- Думаю, с чтения художественной литературы, тех произведений, где есть сердечное, доброе отношение к человеку. Ведь о Боге можно говорить, ни разу не произнося Его имя. Например, мой знакомый священник считал, что самый православный русский писатель – это Чехов. Рекомендую обязательно прочитать «Опыт построения исповеди» Иоанна Крестьянкина.

- Что значит, на ваш взгляд, в современном мире быть православным человеком?

- Я думаю, что православный человек – это тот, кто чувствует свою ответственность за судьбы всего мира. Как говорил старец Зосима в «Братьях Карамазовых»: «Каждый за все перед всем виноват». И у современника XX века старца Силуана Афонского есть замечательные слова: «Молю тебя, Господи, да познают тебя все народы Земли Духом Твоим Святым».

Светлана Зайцева



Из книги Людмилы Ильюниной «Иерусалимские встречи или Десять дней на Святой Земле

А нас впереди ожидало памятное место, связанное с великомучеником Георгием Победоносцем. Матушка Евфалия рассказала, что на Святой Земле очень почитают великомученика, даже мусульмане воздают ему честь. В древние времена христиане старались почти в каждом храме устроить придел в честь вмч. Георгия — это было гарантией того, что мусульмане не подвергнут храм осквернению и разрушению.

Откуда произошло такое почитание христианского святого последователями Мухаммеда? Они видели от святого воина — думается, это главная причина любви воинственного народа к нашему святому — много чудес. Матушка рассказала нам о двух из них — одно произошло несколько веков назад, другое недавнее.

При завоевании Святой Земли турками воин-лучник пустил стрелу в икону св. Георгия, она отскочила и вошла в руку святотатца. Батюшка того храма, в котором стояла икона, вручил ее раненому турку и сказал: «Иди, молись и проси прощения». Покаявшийся турок был исцелен, принял крещение и вскоре отошел ко Господу как мученик.

Недавнее чудо связано с нашими современными нравами. Мусульманин купил квартиру у христианина, и тот по какой-то причине оставил в ней иконы Божией Матери и великомученика Георгия. Новый хозяин квартиры должен был отлучиться на долгое время, а когда вернулся, обнаружил, что многое из его квартиры пропало. В простодушии своем он обратился к святому Георгию со словами: «Как ты недосмотрел? Ну ладно, Она — Женщина, да еще с Ребенком, а ты — такой джигит на коне, как же ты не защитил мой дом?» И тут он услышал с улицы пронзительный крик: «Все отдам, все верну!» Кричал его сосед-вор, который в эту минуту увидел воина на белом коне с направленным на него копьем. Эта история имеет широкое распространение среди мусульман, потому они особо почитают святого великомученика Георгия.

Город Лидда, здесь Георгий Победоносец родился, здесь похоронен.

На сайте www.simvol-veri.ru я узнала, что в монастыри организуются особые паломничества. Вот что рассказал их организатор диакон Роман Гультяев: «Был у нас Великим постом паломнический цикл для молодежи «По стопам отшельников- анахоретов». Взяли рюкзаки, спальники и отправились по местам, где подвизались отшельники. В общем, и далеко уходить не требовалось. Вблизи Иерусалима есть очень много заброшенных монастырей. Все они исследованы израильскими археологами, есть их описание. В этих монастырях сохранились даже фрески, но, так как расположены они в пустыне, «классические» паломники туда не попадают. А мы не могли пройти мимо этого сокровища археологии.

Перед отправлением читали патерик, чтобы оживить в воображении, как жили подвижники древности, понять, как было устроено монашество в те века. Шли пешком, находили по дороге разрушенные кельи, пещеры. По ночам у костра в пустыне читали жития святых, по очереди читали житие святой Марии Египетской, псалмы царя Давида, жития пророков. Представляете, какое впечатление оставляет в молодых сердцах такое чтение на месте подвигов святых?! Это самая лучшая катехизация и евангелизация.

Один из этапов этой молодежной программы — «Отшельник на один день». В пустынных ущельях есть множество заброшенных келий. Группа распределяется по ущелью, каждый берет себе келью метрах в пятистах друг от друга и поселяется в ней. Главное условие - двадцать четыре часа никуда не выходить и не разговаривать друг с другом. Можно читать, из съедобного разрешается есть сухофрукты и пить воду. Ребята признавались, что очень сложно посидеть вот так одному, но зато интересно. А когда встречались после суточного затворничества, делились опытом».