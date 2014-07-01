Дмитрий Пастухов: «Мне не нравится, когда Ида-Вирумаа называют самым проблемным регионом»

Дата публикации: Сегодня, 12:31

Новая передача канала ETV+ «Инсайт» – программа журналистских расследований – стартовала 12 января, но уже успела не только заинтересовать зрителей, но и принести реальный практический результат: в ходе подготовки сюжета о чудо-лекарствах, вызывающих сомнения у врачей, из эстонских магазинов исчезли опасные для здоровья фитотампоны. Эту передачу создал и делает профессионал родом из Нарвы – Дмитрий Пастухов.

- Дмитрий, как находите новые сюжеты для передач? Есть ли уже обратная связь, звонки или письма от зрителей, в том числе – из Нарвы?

- В Нарве живет мой самый строгий и честный критик – моя мама, которая всегда говорит мне, что такое хорошо и что такое плохо. О полноценной обратной связи пока говорить не приходится, но отдельные звонки и письма уже поступают. Нам хотелось бы, чтобы их было больше и надеемся, что со временем так и будет: но мы понимаем, что доверие и внимание зрителя нужно заслужить.

С сюжетами бывает по-разному: иногда их трудно находить, иногда – нет. В каждом сюжете мы стремимся найти элемент новизны, новый поворот.

Но в любом случае наша задача – говорить не об абстрактной, выдуманной проблеме, а о той, у которой есть лицо. Такие сюжеты можно найти повсюду: знакомый заходит в магазин и в отделе лекарственных средств видит странный препарат; коллега изо дня в день видит на улице бездомных и задумывается, почему у них нет крыши над головой. Разумеется, не пренебрегаем и таким источником информации, как социальные сети.

- Считается, что самый богатый на всяческие проблемы регион Эстонии - Ида-Вирумаа. А значит, здесь и больше всего тем для журналистских расследований. Планируются ли передачи, посвященные журналистским расследованиям в Ида-Вирумаа?

- Звонкам и просьбам из Ида-Вирумаа всегда будем рады. Здесь живут наши русскоязычные зрители, поэтому обращать внимание на Ида-Вирумаа, конечно же, будем. Но мне не нравится, когда Ида-Вирумаа называют самым проблемным регионом. В Харьюмаа, Рапламаа, да и любом другом уезде люди так же сталкиваются с коррупцией, непониманием чиновников, с теми же бытовыми проблемами.

- Как готовилась передача «Инсайт»? Канал сам пригласил вас ее вести, или предложение было с вашей стороны?

- Меня этот формат интересовал всегда. Как-то еще прошлой зимой в кабинете главного редактора я полушутя обронил мысль о том, что неплохо было бы запустить программу журналистских расследований. Прошло полгода – и вдруг этот проект начал воплощаться в жизнь, а я получил предложение вести его.

- Кто придумал название и не слишком ли оно оптимистично: «инсайт» – внезапное озарение, приводящее к решению проблемы… но ведь далеко не всегда это под силу журналисту – найти путь к решению проблемы, чаще всего удается ее только обозначить.

- Название – это отдельная история, его «рожали» в муках все вместе, и сразу решили так: если хотя бы кому-то одному из нашей команды не понравится название, то мы его не берем. Было огромное количество идей, но название «инсайт» понравилось всем – и звучит одинаково на всех языках, и отличный смысл. Согласен, название надо оправдывать, к этому и стремимся.

- Как подбиралась команда и что можете рассказать о ваших коллегах?

- Мне всегда, с самого начала работы в ERR, везло на прекрасных коллег. Вместе с Артуром Захаровым начали работать над утренним шоу ETV+, с Ильей Дочаром вместе работали в программе радионовостей. Они давно уже не только мои коллеги, но и друзья. Втроем мы начали работать уже над «Инсайтом». Повезло нам и с режиссером Екатериной Миньковой, и продюсером Ольгой Кяо.

Начиная с лета, вся наша команда очень много работала над тем, чтобы было, с чем выйти к зрителю. Мы в редакции дневали и ночевали, можно сказать, жили здесь. Но при этом работали с азартом, поскольку все делалось в дружеской атмосфере, когда нет взаимных упреков, если что-то не получается, и все споры носят конструктивный характер.

- Вы начали работать на радио еще на втором курсе университета. Работа нравилась?

- Я был выпускающим редактором новостей на Радио-4 – это было мое первое место работы в корпорации ERR. Каждый день нужно было найти эту самую новость: искать тему, задавать вопросы, находить людей, которые могут на них ответить. При этом иногда сталкивался с какой-то стенкой, которую не знаешь, как преодолеть.

И вот тут не могу не сказать еще раз о том, как мне повезло с коллегами. Сидели мы все в одном зале, и, если я не знал, как поступить, то мог просто встать и сказать: «Ребята, мне нужна помощь!». И сразу несколько человек поворачивались ко мне вместе со своими креслами и спрашивали: «Чем тебе помочь?»

Ритм был напряженный: поиск новостей – это гонка, привыкаешь работать достаточно долго, не считая часов – до тех пор, пока работа не сделана. Но и удовольствие получаешь, когда достигаешь результата.

- Когда был объявлен конкурс телеведущих программ нового канала ETV+, сразу решили участвовать?

- Да, сразу: было очень интересно участвовать в запуске телеканала, и это был шанс, который вряд ли бы повторился. За этот год понял, как создается телепередача – это удивительный, волшебный процесс. Многому научился у своей замечательной соведущей Елены Соломиной.

- Вы брали интервью на эстонском языке у бывшего премьер-министра Таави Рыйваса, у других известных эстонских деятелей. Когда работали на радио, делали переводы с эстонского. Как удалось блестяще овладеть эстонским языком, были ли с этим проблемы?

- Не считаю, что знаю эстонский блестяще: уверен, что нынешние выпускники нарвских школ знают эстонский гораздо лучше, чем я, да и многие мои одноклассники – тоже.

Когда учился в Москве, эстонский вообще подзабыл, но на радио выбора не было: язык был необходим, чтобы получать информацию. Переводы тоже вначале нелегко давались, словарь постоянно был под рукой, потом стал заглядывать в него все реже и реже.

- Вы окончили Нарвскую Гуманитарную гимназию (ныне Нарвский Языковой лицей - прим. ред), и еще в школе увлеклись театром, а затем поступили в Щукинское училище, где конкурс больше тысячи человек на место. Как вам это удалось и почему в итоге не сложилась актерская карьера?

- Я увлекся театром, когда судьба свела меня с удивительным человеком – режиссером молодежного театра Дмитрием Стриккоевым, ныне, к сожалению, уже покойным: он нас, подростков, понимал, наставлял.

Нарва - город талантов: актер Борис Богданов, который сейчас работает в Москве, учится во ВГИКе. Сергей Рымар – тележурналист «Актуальной камеры» получили образование в ГИТИСе (РАТИ), актер Русского театра Александр Кучмезов – выпускник школы-студии МХАТа, и, конечно, все знают, что известная актриса Юлия Ауг – нарвитянка. Кстати, именно она «подарила» стихотворение, которое я читал перед приемной комиссией Щукинского училища: «Как тяжко мертвецу среди людей» Блока.

В школьные годы я подрабатывал Дедом Морозом, и как-то пригласили поздравить Юлию Ауг с Новым годом: я знал, кто она, но решил, что буду вести себя, как положено Деду Морозу, и обратился к ней примерно так: «Девочка, подарок хочешь получить? Тогда прочитай стихотворение». И тогда «девочка» прочла Блока… Это оказался подарок мне.

И вот я поступил, оказался среди счастливчиков… но через полгода понял, что это – не мое. Не сложилось.

- А как поняли, что «журналистика – это мое»?

- До сих пор не знаю, мое это или нет. Сомнения были и в годы учебы, но на нашем факультете журналистики были замечательные педагоги, которые не позволили мне это дело бросить. И прежде всего – два человека: Виталий Иванович Белобровцев, которого в профессии в шутку между собой называют «отец русской журналистики», со своей мудростью, и иронией, и прекрасными манерами. И Аурика Меймре с ее энциклопедическими профессиональными знаниями в области истории журналистики, литературы и культуры.

Мой самый нелюбимый вопрос на всевозможных собеседованиях: «Где и кем себя видите через пять лет?» Сейчас кажется, что занимаюсь правильным делом. Мое это или нет – смогу сказать лет через пять.

Елена Крайнева



