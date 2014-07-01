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Александр Брокк стал почётным гражданином Нарвы

Дата публикации: Вчера, 17:24

На своей сессии на прошлой неделе Нарвского городское собрание единогласно присвоило предпринимателю и меценату Александру Брокку звание почётного гражданина города.

 

Александр Брокк стал почётным гражданином Нарвы

Александр Брокк создал на базе завода хромовых кож промпарк, где работают почти 1,5 тысячи человек. Фото: Николай Андреев

 

По словам депутата и председателя комиссии горсобрания по культуре и спорту Владимира Бутузова, который официально представил на заседании проект решения, этот документ попал на рассмотрение с подписями практически всех членов горсобрания. Поддержали идею многие общественные деятели, представители церкви, а также работники кожзавода и основанного Брокком на его базе промпарка Intec-Nakro.

Самого Александра Брокка на заседании не было, поэтому вопрос о его отношении к предложению депутат Юрий Рауд задал депутату Бутузову.

- Я знаю, что поначалу это не очень обрадовало его. Скажем так, Александр воспринял идею не с восторгом, - ответил В. Бутузов. - Но когда большинство депутатов, предприниматели, его работники подписали предложение, он согласился.

- Я не случайно задал свой вопрос, - заметил Ю. Рауд. - Знаю в крайней степени развитую скромность Александра Брокка, поэтому было интересно. Мы на промпарк привозим экскурсии коллег, тех, кто приезжает в наш город. И впечатление, которое производит бывший кожзавод, то, какое там количество интересных производств, количество их работников, уникальные технологии, у гостей просто неизгладимое. Мне приятно,что человек дожил до такого признания. И сейчас интересно наблюдать уже за тем, как А. Брокк развивает территорию бывшей мебельной фабрики Narova. Его огромная заслуга еще и в том, что он сохраняет уникальную бетонную конструкцию бывшей фабрики - ангары. Там огромное пустое пространство. Наверное, как бизнес-площади это не окупится. Но если бы с помощью города в этих помещениях появился бы какой-то экспоцентр, где можно было бы проводить выставки — это было бы замечательно! Ведь в Нарве ничего подобного пока нет.

Решение о присвоении звания почётного гражданина депутаты приняли единогласно.

В списке почетных граждан Нарвы Александр Брокк стал 25-м.

 

Николай Андреев

 

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