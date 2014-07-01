Проснулся знаменитым: нарвский рэпер ударил клипом по стереотипам

Дата публикации: Сегодня, 15:45

«Ма olen venelane, aga ma armastan Eestit» - если вы сегодня в Нарве скажете любому своему знакомому эту фразу, то он, скорее всего, ответит так: «А, это тот клип на ютубе! Слышал, знаю».

За две недели ролик, где простой нарвский парень Евгений Ляпин читает рэп о том, что он, русский, любит Эстонию и надеется, что все здесь будет хорошо, посмотрели уже свыше 130 тысяч человек и свыше 460 прокомментировали, причем отзывы преобладают позитивные.

В рамках такой маленькой страны, как наша, можно смело сказать, что к Евгению пришла настоящая популярность, и нарвский парень стал буквально нарасхват: за неделю выступил дважды на радио и на телевидении, и еще целый ряд интервью ему предстоит дать. Не осталось в стороне и наше издание. Евгений легко откликнулся на нашу просьбу встретиться, но предупредил сразу: «О политике говорить не буду». Оказалось, что несколько последних лет молодой человек вообще игнорировал СМИ: не читал газет, не смотрел новостей.

На следующий день после выхода ролика в интернет Евгению неожиданно позвонили из Рийгикогу. «Это была Виктория Ладынская. Она представилась, как депутат эстонского парламента и поздравила меня с успехом: сказала, что в этой песне я озвучил то, о чем политики давно знали, но не решались сказать», - вспоминает рэпер.

Звезды сошлись

Как же получилось, что абсолютно аполитичный молодой парень своей песней, что называется, попал в точку и затронул одну из самых политизированных тем в нашем обществе? По словам Евгения, все это произошло совершенно случайно. И даже свой сине-черно-белый наряд, в цветах эстонского флага, в котором Евгений в ролике читает рэп, идя по улицам Нарвы, он не подбирал специально для этого видео – нет, это его повседневная одежда. Так и на интервью пришел.

Рэпом он увлекается уже десять лет. Сочиняет тексты на самые разные темы тогда, когда приходит вдохновение. Иногда это происходит прямо во время работы: Евгений - строитель и занимается ремонтом квартир. Впрочем, работа от этого не страдает, заказчики остаются довольны.

Он никогда не планирует заранее, о чем будет новая песня, никогда не знает, какая тема «зажжет лампочку» в голове. Что послужило непосредственным толчком к сочинению песни для клипа, Евгений не помнит - ведь было это два года назад, еще в 2014 году.

«Я знал, что эта проблема есть, и знал, что она раздута гораздо больше, чем нужно. И, если уж быть до конца откровенным, я считаю, что проблему эту раздули именно СМИ. Если бы не было этих постоянных обсуждений в СМИ, что есть какое-то напряжение между русскими и эстонцами… Да нету никакого напряжения, если разобраться! Вот я и решил выразить свою позицию: если я родился в Нарве, если я живу в Эстонии – я ее люблю, и это естественно, а как-то по-другому к ней относиться – неправильно».

История появления ролика проста: Евгений давно хотел записать одну из своих песен, связывался с разными студиями звукозаписи, но оказалось, что их услуги ему не по карману. Но неожиданно звезды сошлись: Евгений познакомился с известным нарвским звуковиком Олегом Цываревым и одновременно выяснил, что двое его давних знакомых по спортзалу ( помимо рэпа он увлекается бодибилдингом) имеют и опыт видеосъемки, и подходящее оборудование. «Встретились, поговорили и сделали – вот и все». Мощного резонанса Евгений совершенно не ожидал: скромно надеялся, что у ролика будет несколько тысяч просмотров.

«В нашем поколении нет вражды»

Половина фраз в песне на русском, половина - на эстонском языке, чем она немного напоминает известные старинные принаровские частушки «Vihma sajab, как с ведра, скоро будет Нарва!» Но оказалось, что Евгений о тех частушках даже не слышал – сам не знает, почему именно такой текст у него получился. Но эстонским языком на бытовом уровне владеет вполне прилично – ведь без него не обойтись, когда выезжаешь за пределы Ида-Вирумаа. Да и к тому же у него много молодых знакомых, друзей эстонцев, которые по-русски вообще не говорят.«Кто-то из них тоже увлекается рэпом, ну, и есть просто хорошие парни, с которыми интересно общаться. Все через знакомых: у какого-то парня есть друг- эстонец, он приводит его в нашу компанию, мы общаемся, и зарождаются приятельские отношения».

Влияют ли на него или его друзей-эстонцев те проблемы во взаимоотношениях двух общин, о которых пишут в прессе? «Мне кажется, что в нашем поколении вообще нет вражды между русскими и эстонцами. Ведь откуда все это идет? От каких-то прошлых непонятных обид, возможно, даже выдуманных старшим поколением. У меня-то лично никаких обид нет, и у моих друзей эстонцев их нет. Никогда на мне не отражался негативно тот факт, что я русский из Нарвы».

Кто есть кто

Евгений родился в Нарве, но его бабушка живет в Ивангороде, и с недавних пор родители тоже перебрались туда, чтобы помогать ей. В прошлое воскресенье он отправился к родным в Ивангород, чтобы отметить свой день рождения. С российским паспортом Евгению легко не только навещать родителей, но и жить в Эстонии: «Я никакого дискомфорта не чувствую оттого, что я вот такой – житель Эстонии с красным паспортом».

Евгений за годы учебы сменил штук пять нарвских школ, а заканчивал девять классов и вовсе в таллиннской гимназии. «Из гимназии меня поперли из-за моего нехорошего поведения, и я пошел в училище», - честно рассказывает он. Нет, он не дрался, не хулиганил, и с усвоением предметов особых проблем не возникало, двоек в четвертях не хватал. Что же тогда?

«Ну, вы помните, как бывает в школе? Все должны тихо сидеть за партами, слушать учителя, не спорить с ним и делать, что говорят. А почему? Я люблю дискутировать – при этом рождается истина, ведь так? И вообще я по натуре бунтарь, и я не делаю что-то только потому, что мне говорят: так надо. Мне нужно понять и убедиться, что это действительно важно. Некоторые предметы в школе были пустой тратой времени – я до сих пор не могу понять, зачем их учил».

Музыкантом он себя не считает. «Меня называют теперь в СМИ почему-то известным музыкантом, но я себя таковым не считаю: никакой я не известный, и не музыкант точно, ведь я не играю ни на одном инструменте, и даже не знаю нот. Просто нравится сочинять тексты и читать их кому придется – но в основном, конечно, своим близким, друзьям, жене. Я и раньше иногда что-то записывал сам и выкладывал в интернет – но поскольку знаний в этом деле ноль, качество получалось ужасное, за что и получал сразу шквал негатива».

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Как относитесь к своей неожиданной славе?

- Приятно, что оценили и заметили - хотя по заслугам, или нет, не знаю. Конечно, буду и дальше что-то записывать, если это так же понравится людям – будет здорово. Спасибо большое всем за поддержку, за интерес, за позитивные отзывы, и за критику.

- Как можно жить, совершенно не интересуясь политикой?

- Так намного легче. В то время, когда я еще следил за новостями, я каждый раз вместе с ними получал столько негатива! Разве когда-нибудь по основным каналам показывают, как кому-то помогли или сделали что-то приятное? В основном – воюют, режут, убивают. А потом об этом думаешь постоянно, и это очень тяжело. Я уже лет пять не смотрю новости – и просто классно себя чувствую, и еще столько же смотреть не буду.

- В одной статье про вас сказано, что если б действительно любили Эстонию, то написали бы «я русский и люблю Эстонию», а не «я русский, но люблю Эстонию». Почему именно «но»?

- Потому что принято считать, что местные русские не любят Эстонию, хотя это и не так. Поэтому «но». Эту статью я читал и могу сказать: там все притянуто за уши. Но меня это не расстраивает: пусть хоть сто таких статей – у меня есть своя точка зрения, и я ее высказал.

Елена Крайнева

Как правильно любить Эстонию

Евгений Ляпин в передаче «Твой вечер» на канале ЭТВ+.

Песня «Ma olen venelane, aga ma armastan Eestit («Я русский, но я люблю Эстонию») вызвала неожиданный и очень мощный резонанс в нашем обществе: одни ее хвалят, другие – довольно злобно высмеивают, плавно переходя от текста на личность самого автора.

Рэпер Stif, а по жизни – простой нарвский 26-летний парень Женя Ляпин выложил ролик с немудреной песней, больше похожей на частушки. Что-то в ней трогает, что-то вызывает мысль: молодо-зелено. Да, он такой: упертый и наивный в своей вере, что эстонцы и русские могут жить хорошо и дружно, если… перестанут верить СМИ, которые утверждают, что между русскими и эстонцами – пропасть, языковой барьер, стеклянные потолки, взаимные исторические обиды и прочие ужасы.

Но 130 тысяч просмотров и сотни положительных отзывов и на русском, и на эстонском – это уже серьезно. Учитывая, что ролики на ютубе комментируют и смотрят преимущественно люди молодые, в возрасте от 14 до 35, это означает, что значительная часть молодежи точку зрения Жени разделяет и одобряет. И что в будущем политикам будет, увы, невозможно строить свои избирательные кампании, разыгрывая так называемую «русскую карту» - потому что незаметно выросло новое поколение русских и эстонцев, которые легко находят друг с другом общий язык и кого межэтнические проблемы не волнуют вовсе.

Возможно, это одна из причин, по которой среди сотен одобрительных комментариев типа: «Рэп не люблю, но эту песню слушала семь раз», «Молодцы парни, так держать», «Stif, нам нравится, что ты делаешь, но поработай над техникой и качеством видео», попадаются и весьма негативные, и откровенно злобные – мол, поздравляем: «лизнул», «прогнулся», «орден получишь», и так далее.

И, вероятно, тоже не совсем случайно появился на одном из новостных порталов разоблачительный разбор текста песни с точки зрения эксперта по невербальным переговорам, правда, по каким-то неясным причинам пожелавшей остаться анонимной: мол, то, что автор написал, характеризует его, как конфликтного и неискреннего человека, который не любит ни русских, ни эстонцев. Главным образом этот вывод базируется на том, что рэпер говорит не «я русский И люблю Эстонию», а «я русский, НО люблю Эстонию». Мол, ведь никто не скажет: «я жена, но люблю своего мужа». Но в нашем обществе и не принято думать, что жена, ненавидящая своего мужа и все-таки живущая с ним под одной крышей – это нормальное, обычное дело. А вот стереотип, что местные русские не любят страны, в которой живут, действительно существует. Евгений с этим несогласен. Отсюда и «но». А в общем, так ли это важно: «да, люблю» или «но люблю»? Любовь бывает разная. Главное, чтобы она была. И было желание что-то сделать для того, кого любишь: хотя бы написать песню.

Елена Крайнева