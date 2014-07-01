Сергей Захаров: «А я и не уходил никуда…»

Дата публикации: Вчера, 12:12

В Нарве триумфально выступил Сергей Захаров. «Виру Проспект», чьи читательницы старшего поколения буквально боготворят этого легендарного певца, побывал на его концерте в культурном центре «Женева». Сергей Георгиевич согласился дать нашему изданию интервью.

Случается иногда, что концерты «живых» звезд только огорчают публику – на сцене они выглядят куда более тусклыми, чем на телеэкранах.

Но на концерте звезды 70-х, кумира наших мам и бабушек, несравненного лейтенанта Фернана Шамплатрэ из «Небесных ласточек» все произошло ровно наоборот: и мощный баритон, и море настоящего мужского обаяния затопили зал и очаровали не только мам и бабушек (а дамы в красивом возрасте в зале, конечно, составили большинство), но и пришедших с ними за компанию дочек и внучек.

Мужчина, который поет

«Я не знаю, как он это делает, но он поет - и возникает ощущение счастья. Словно это специально для меня и обо мне», - взволнованно делилась впечатлениями в антракте молодая женщина со своей пожилой спутницей, не забывая поддерживать ее под локоть. А та, опираясь на палочку, мечтательно соглашалась: «Да, мужчина просто замечательный. И голос, и вкус, и ум, и настоящая питерская интеллигентность».

На ум невольно пришли тютчевские строчки: «Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса: есть нескудеющая сила, и есть нетленная краса».

Полновесный концерт из двух отделений, каждое – по часу, глубоко растрогал публику. Репертуар Сергея Захарова - оперная и советская эстрадная классика, «песни, написанные в те времена, когда их умели писать и умели исполнять», как охарактеризовал их сам певец. Время от времени он напоминал – эту песню великолепно исполняла Анна Герман, этот цикл – Муслим Магомаев.

Прозвучала и замечательная «Любовь» Оскара Фельцмана, песня, в свое время написанная композитором спе- циально для Сергея Захарова, которую и тогда, и сейчас, после почти 50 лет брака он считает песней-посвящением «моей драгоценной супруге»: «Закрыть не могут лепестки календаря Любовь, Любовь, Любовь, Любовь, пришедшую ко мне той весной!»

После каждой песни поклонницы несли на сцену и букеты роз, а одна помимо цветов принесла и пластинку Сергея Захарова, прекрасно сохранившуюся с советских времен, и попросила автограф. А завершился концерт одним из самых любимых произведений певца: «Снова туда, где море огней…» - арией мистера Икса из «Принцессы цирка», которую будущий певец впервые услышал в пять лет в исполнении Георга Отса.

«Находясь в Эстонии, невозможно не исполнить эту арию. Георг Отс был воплощением благородства и культуры, образцом для подражания для многих из нас, и я до сих пор помню и ценю его советы», - сказал певец. С этого славного имени мы и начали интервью.

Сергей Захаров о творчестве, поклонницах и жене

- Известна история о том, что певцом вы решили стать еще в пять лет, посмотрев фильм «Мистер Икс» с Георгом Отсом в главной роли – и тогда же, в пять лет впервые исполнили арию «Снова туда, где море огней…». Как вы с ним познакомились и был ли какой-то момент общения, который особенно запомнился?

- Георг Карлович оказал огромное влияние не только на меня, он очень многим выдающимся певцам дал путевку в жизнь, например, Муслиму (Магомаеву – ред.). А мне… да, 4, 5 года мне было, когда вышел на экраны «Мистер Икс», и с тех пор – все, пение стало главным делом жизни.

А лично мы с ним познакомились, когда вместе выступали на одних концертах: в концертном зале имени Чайковского, в концертном зале «Россия». Это были 1973-1974 годы. В 1975, к сожалению, его не стало… Он мне давал такие советы, которыми я пользуюсь до сих пор. Например, главный совет: никто тебе не подскажет так точно, в чем твои ошибки и в каком направлении нужно работать, как твой собственный магнитофон.

«Любое произведение, которое готовишь, надо доверять магнитофону, и тогда только ты сам, если ты этого стоишь», – так говорил Георг Карлович, имея в виду сцену, - поймешь, что нужно исправить. Я, например, всю свою жизнь работаю с магнитофоном, и пока не удовлетворюсь тем, что слышу, я не выпускаю произведение на сцену». И этот его совет, этот подход к делу меня сопровождает уже более 40 лет. Сейчас, правда, все уже немного по-другому – у меня своя студия в Зеленогорске, где я живу, и все свои диски я записываю там.

- Сколько раз вы бывали в Эстонии?

- Когда я еще только начинал, мы с мюзик-холлом выступали тут по месяцу в Таллиннском Горхолле – тогда он назывался, кажется, Дворец культуры имени Ленина.

В Эстонии я, наверное, уже раз восьмой, а за последние годы выступал в Таллинне четыре раза – в рамках гастролей по странам Балтии. В этот раз маршрут был такой: Рига – Таллинн – Нарва, обычно бывает еще и Вильнюс.

Мне очень нравится сейчас Эстония, здесь многое изменилось в лучшую сторону, и чувствуется довольно приличный уровень жизни.

- Сейчас многие певцы – кумиры прошлых лет – возвращаются на сцену…

- А я и не уходил никуда.

- Тогда как часто вы выступаете в последние годы?

- Пятнадцать-двадцать сольных концертов в месяц.

- Это впечатляет. Что вам дает силы так много и с полной отдачей работать?

- Но это же мое любимое дело.

- Как удается поддерживать такую хорошую физическую форму, сохранять голос?

- Генетика в первую очередь. Последние лет 30 занимаюсь гимнастикой ушу, которая, как вы знаете, нужна для того, чтобы привести в порядок обмен веществ и все внутренние системы организма. Почти столько же лет дружу с ледяной водой – ни одно утро у меня не обходится без контрастного душа – полторы-три минуты горячей воды и столько же – ледяной, после сауны – обязательно купание в снегу, купание в ледяной воде. Я приверженец оздоровительной системы и школы Порфирия Иванова – выдающийся был человек. Уверен, он до сих пор жил бы, если бы не случайная смерть от воспаления легких.

- И вы не курите, не пьете?

- Не курю, а выпить с друзьями после бани могу, почему бы нет? В небольших дозах алкоголь полезен даже. Но моя норма – грамм сто, триста, не более.

- У вас огромное количество удивительных поклонниц – все они очень милые, воспитанные дамы, которые относятся к вам с величайшим уважением. А были ли случаи – сейчас или в молодости – когда поклонницы вас утомляли, надоедали, мешали спокойно жить?

- Никогда они мне не мешали. Без этого профессии не бывает. Если человек мало-мальски известен, то у него обязательно будут поклонники и поклонницы, которые будут требовать внимания. И это внимание надо обязательно отдавать, потому что – а для кого же мы работаем? Мы же не для себя работаем – для себя в последнюю очередь, а в первую очередь – для них, для слушателей.

- Вашим поклонницам очень интересно – какой, по-вашему, должна быть идеальная женщина?

- Меньше всего имеет значение внешность, это – дело десятое. Женщина в первую очередь должна быть другом, настоящим другом, который поддержит в трудную минуту. И матерью, и женой и любовницей в одном лице. Все материнские качества – это уход за мужем, забота, чтобы он был всегда в хорошем настроении, чтобы дома все было хорошо.

Чтобы можно было поверить все свои неприятности, неудачи, невзгоды, чтобы могла ободрить – вот тут она должна проявить все качества близкого друга. Ну, а любовница – тут уж понятно без объяснений.

- То есть идеальная женщина – это именно ваша супруга. А чем она сейчас занимается?

- Сейчас она занимается ремонтом. У нее такой выработался инстинкт – каждые 7-10 лет она затевает полную реконструкцию интерьера дома и всех подсобных помещений: баня, летняя кухня, мастерская, гараж и так далее. Наверное, это тоже в крови у женщин – стремление к новизне. Пока я на работе, она занимается с мастерами, контролирует процесс. А я это дело финансирую.

- А ваша жена раньше работала?

- Работала когда-то давно. Я вам скажу так: человек свободен, пока он ничего не имеет. Самый свободный человек – это индийский дервиш, у него только набедренная повязка, и ничего больше. А когда человек начинает обрастать недвижимостью, автомобилями, и так далее – он становится несвободен, он от всего этого зависит.

Не говоря уже о том, что двое внуков, дочь, домашние животные, хозяйство, огромный дом, участок, садовник – за всем надо следить. Работы у супруги столько, что мне и не снилось, с утра до вечера в трудах.

- Традиционный вопрос – о ваших творческих планах.

- Сейчас выпускаем программу, посвященную Юрию Гуляеву, вторая программа будет посвящена великому Юрию Морфесси, певцу тех времен, когда в России только зарождалась эстрада. Это будут романсы Серебряного века. Это две ближайшие задачи. Затем – программы, посвященные лучшим советским композиторам: Пахмутова, Островский, Френкель. Цель – пройтись по тем именам, которые благополучно сейчас забыты. Но не всеми. В России их помнят, любят – одни «Журавли» чего стоят. Поэтому буду делать программы, посвященные каждому композитору отдельно, начну с Пахмутовой. Конечно, все эти программы будут выпускаться и в DVD-, и в аудио- варианте.

- Спасибо за интервью. Чего бы хотели пожелать вашим поклонникам?

- Процветания, радости, любви. Этот год обязательно будет добрым для нас всех.

Наша справка:

Сергей Захаров -советский и российский эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР (1988), народный артист России (1996).

Родился 1 мая 1950 года (66 лет). На сцене с 1973 года, в 1974 году был удостоен первых премий сразу в двух престижных международных конкурсах: «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-74» в Польше. В 1975 году снялся в одной из главных ролей в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки». В 1977 году выяснение отношений с администратором закончилось коллективной дракой с участием артиста, он был осужден и получил год тюремного заключения.

Первый сольный концерт – в 1985 году в концертном зале Россия. В 1996 году перенес клиническую смерть в результате перенапряжения: дал 60 концертов в поддержку избирательной кампании Ельцина. Побывал с гастролями в 43 странах мира. Репертуар: эстрадные песни, романсы и оперные арии.

Постоянно живет в пригороде Санкт-Петербурга Зеленогорске, занимается активной общественной деятельностью: член питерского «Фонда помощи заключенным», президент культурного фонда «Северная звезда», зампред Союза культурных деятелей Санкт-Петербурга и т.д.

Вера Малькова