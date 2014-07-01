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Авторская кукла, с которой хочется играть

Дата публикации: Сегодня, 11:53

В Нарвском инфопункте накануне Рождества открылась небольшая выставка авторских кукол Зои Бубновой. Ее первыми посетителями стали ученики художницы Татьяны Сониной, которых очень обрадовало разрешение подержать в руках всех этих сшитых изо льна красавиц.

 

Авторская кукла, с которой хочется играть

 

Но зато отдавать их обратно детям явно не хотелось, и неудивительно. «Они такие милые и трогательные, каждая со своим характером и историей», - восхищалась Татьяна Сонина. Именно она, увидев этих кукол, предложила автору устроить выставку – первую в жизни Зои Бубновой, которая пять лет назад и предположить не могла, что когда-нибудь всерьез возьмется за нитку с иголкой и ее будут представлять как начинающего художника по текстилю.

 

Ангелы, феи, балерины…

…спортсменки и просто красавицы – все эти куклы в изящных нарядах и с затейливыми аксессуарами выглядят очень дорогими и на первый взгляд предназначены исключительно для украшения интерьера. Однако их автор уверяет: «Ими можно и играть, да еще как! Возьмите их на руки и подержите».

Действительно, при этом возникает ощущение приятной мягкости и тяжести, словно прижимаешь к груди живое существо: такую куклу ребенок не бросит равнодушно в угол, а обязательно даст ей имя, будет нянчить и называть дочкой.

Мечта любого ребенка – кукла, которой можно придавать различные позы: его «дочка» должна спать, подложив руки под голову, чинно сидеть за столом или бежать за мячом - ведь она в его представлении живая.  Проволочный каркас внутри как раз дает такую свободу движений: кукла- балерина может и «ласточку» сделать, и на «шпагат» сесть – на выставке дети с удовольствием в этом убедились.

Одежда и аксессуары куклы легко снимаются – при желании ее можно переодеть по-новому. По мнению Зои, важно также, что кукла – изо льна и других натуральных материалов: ее приятно брать в руки, ведь лен - природный антисептик, а в старину считалось даже, что он оберегает от дурного глаза.

«Это кукла для воспитания в девочке материнских чувств», - улыбается мастерица, сшившая первую такую игрушку для своей четырехлетней дочери.

Как она пришла к созданию кукол? Это целая история, и связана она с Нарвой.

Вдохновляющее место

Зоя Бубнова - экономист из Санкт-Петербурга, за ее плечами работа по развитию малого бизнеса в Сбербанке России.  Пять лет назад, когда ее муж открыл свой бизнес в Эстонии, всей семье пришлось перебраться сюда – так Зоя потеряла прежнюю должность и стала искать себя заново.

«Потом мы получили выгодный заказ и на три года уехали в Варшаву. Там я закончила интернет-курсы текстильной куклы – хотелось шить для маленькой дочки разных симпатичных, оригинальных зверюшек. Нам очень нравится вместе заниматься творчеством - рисовать, лепить, шить. Она с удовольствием подбирает кусочки тканей, фантазирует, что из них можно было бы сделать. В Варшаве я также приняла участие в благотворительном проекте «Чудо-терапия»: сшила двух больших кукол для спектакля, который показывали детям, больным раком», - рассказывает Зоя.

Чтобы выполнить задачу, ей пришлось многому учиться у польских профессиональных кукольников, и определенный опыт был уже накоплен.
А в этом году семья вернулась в Нарву, и Зоя случайно узнала, что здесь есть курсы по изготовлению авторской куклы. «Именно здесь, в Нарве, я получила бесценный опыт работы над авторской куклой. Мне кажется, что Нарва – это вообще вдохновляющее место, здесь столько людей, увлекающихся разными видами рукоделия, что просто невозможно всем этим не зара- зиться», - восхищается Зоя.

С недавнего времени она лелеет мечту: привозить в Нарву на мастер-классы по рукоделию туристов из Санкт-Петербурга. А все куклы, представленные на выставке, скоро станут чьими-то рождественскими или новогодними подарками: с этой целью Зоя их и создавала.

Секрет в деталях

Она с увлечением говорит о своем преподавателе – Елене Колесовой, которая научила ее всем техническим приемам изготовления авторской куклы.  Немаловажно отметить, что Елена Колесова более двадцати лет преподавала швейное дело и рукоделие в Нарвском профессиональном учебном центре.

Хотя работали все ученицы по одной технологии, куклы у них получились разные – ведь образ создают детали: прическа, выражение лица, одежда, аксессуары. И именно тому, как тщательно прорабатывать все детали, преподаватель уделяла особое внимание.

Принято считать, что изготовление кукол собственными руками - хобби весьма затратное, но в данном случае это не так. Один из первых вопросов, который задают пришедшие на курсы – во сколько обойдутся материалы для изготовления одной куклы? Они бывают поражены, услышав ответ: «Около двух евро».

Натуральный лен окрашивается в различные пастельные тона с помощью растительных красителей, например, чая . Елена на занятиях подробно рассказывает о том, как это делается. Волосы куклы – из волокон бамбука. Красивая одежда и обувь выкраиваются из старых вещей и обрезков ткани. «Конечно, если очень хочется или образ этого требует, можно купить кукле красивую заколку для волос евро за полтора или еще что-то…»
Авторские куклы или куклы ручной работы в последние годы набирают популярность. Одни люди с удовольствием их делают, другие – покупают или даже коллекционируют. Есть ли такие ценители в нашем городе? Да, своих кукол Елена сейчас делает в основном на заказ. «Просто эти куклы, в которые вложена частичка души, обязательно должны где-то жить и быть кому-то в радость», - рассказывает мастер. Идеи берутся отовсюду – из книг, из фильмов, из жизни.

Часто идеи подают заказчики. Например, если куклу заказывают для девочки, то исходят из ее вкусов и интересов. И получается кукла-гимнастка в спортивном трико, неформалка с зелеными волосами и пирсингом или Пеппи Длинный чулок – героиня любимой книжки. «В интерьерных кукол я тоже вставляю каркас: чтобы там, где кукла будет жить, ее владелец мог в любой момент посадить ее по-новому, изменить поворот головы. Тогда впечатление от нее тоже будет уже другим, новым», - рассказывает Елена.

Когда и как желающие смогут попасть на ее курс авторской куклы? Информацию об этом можно найти на страничке Елены Колесовой в Фейсбуке.

 

Вера Малькова

Зоя Бубнова и ее куклы на выставке в Нарвском инфопункте. Вера Малькова

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Авторская кукла, с которой хочется играть Авторская кукла, с которой хочется играть Авторская кукла, с которой хочется играть
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