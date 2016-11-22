Понаровье глазами коллекционера

Дата публикации: Вчера, 09:58

20 лет назад Леонид Михайлов начал изучать свою родословную. Его многолетние изыскания, а также страстное увлечение коллекционированием привело к созданию настоящей энциклопедии Понаровья.

Несколько строк из CV Леонид Михайлов

Родился в Таллинне 16 августа 1952 г.

Образование: высшее, Таллиннский политехнический институт, 1974.

Работа: член правления, директор по развитию АО «Таллиннский городской транспорт».

Общественная работа: член Таллиннского городского собрания с 1993 г., председатель Таллиннского купеческого общества, член правления культурного общества «Причудье».

Награды: почетный гражданин города Таллинна.

«Поселения Понаровья. От Гунгербурга до Сыренца» - третья по счету книга Леонида Михайлова. По словам автора, она является логическим продолжением двух его предыдущих книг - «Поселения Причудья» и «Поселения Чудско- Псковского озера». В книге представлены сведения о реке Нарве и 38 поселениях Понаровья, в том числе и о самых крупных из них - городах Нарва, Ивангород и Нарва-Йыэсуу.

По-настоящему уникальной ее делает богатейший иллюстративный материал: в книге представлены иллюстрации более 1500 артефактов из коллекции самого Л. Михайлова - фотографии, открытки, конверты, географические карты, произведения художников, документы, этикетки, значки, медали, марки, монеты, вымпелы, эмблемы, календари, афиши… Самые древние экспонаты относятся к 16-му столетию. В книге использовано 35 географических карт, 20 старинных гравюр, 800 фотографий и почтовых открыток.

«Это издание – своеобразная экспозиция домашнего музея, частного архива, история поселений Понаровья глазами коллекционера. На мой взгляд, ценность книги в том, что все артефакты датированы», - пишет в предисловии к своей книге Леонид Михайлов.

Почему – Понаровье?

А не более привычное и знакомое слово «Принаровье»? Пожалуй, это был первый вопрос к автору, который прозвучал на презентации книги в Нарвской Центральной библиотеке.

- Принаровье – это более широкое географическое понятие, я же сосредоточил свое внимание на населенных пунктах, которые стояли и стоят непосредственно на западном и восточном берегаx реки Нарва – по Нарове.

Описание населенных пунктов в книге идет по мере продвижения от устья реки Нарвы до ее истока, с севера на юг (от Нарва-Йыэсуу до Васкнарвы). По словам Леонида Михайлова, он брал проверенную энциклопедическую информацию и добавлял свой иллюстративный материал, снабженный информационно насыщенными пояснениями.

Можно сказать, что собственно текст занимает одну четвертую часть от всего объема книги (а издание, замечу, весьма внушительное – 624 страницы), остальное отдано под иллюстрации. Текст идет параллельно на двух языках – русском и эстонском. «Для меня это было принципиальным моментом и при издании моих двух предыдущих книг, - говорит Леонид Михайлов . – И в Причудье, и в Принаровье живут люди, которые говорят либо на двух языках, либо на одном из них; я хочу, чтобы мои книги нашли как можно больше читателей».

Откроем, например, раздел, посвященный Нарве. Две с половиной страницы текста и 216 страниц с иллюстрациями! Начиная с географической карты XVI столетия из книги Себастьяна Мюнстера «Космография», где Нарва имеет название «Рогодиф», и заканчивая фотографиями консервных банок «Угорь в желе» и «Нарвская минога» фирмы «Кирдеранд» нашего времени. А между ними – литография 1856 года с планом города, фотография большого наводнения в Нарве в 1929 году, игральные карты 1941 года для немецких солдат, где на тузах нарисованы виды Нарвы, Риги, Ленинграда и Тырва, открытка с медными пластинами с изображением ратуши и герба Нарвы, изготовленная на заводе «Балтиец», почтовая открытка со спецгашением шахматного фестиваля П. Кереса 2007 года…

- Интерес к изучению истории Понаровья для меня вызван в первую очередь тем, что здесь проживали мои предки по материнской линии, - рассказывает Леонид Михайлов. - В Сыренце пустил свои корни мой прапрапрапрапрадед Михаил Игнатов. Мои предки владели пароходами, которые ходили по Нарове, и заводами в этих местах, избирались старостами, строили часовни, делали пожертвования местным церквям, держали в Усть-Нарве чайную… Кто-то из них был репрессирован, многие похоронены в этой земле. А есть родственники, которые и сейчас продолжают жить в деревнях Понаровья. И, собственно, 20 лет назад я начал изучать свою родословную исключительно для себя и своей семьи. По материнской линии дошел до девятого колена, по отцовской – начиная с XIV века.

- А как собирался материал? Что служило источником знаний о ваших предках?

- Беседовал с родственниками, а их у меня немало, записывал и сам вспоминал семейные предания, читал письма своих деда и бабки, которые сохранились, из них было много что почерпнуть, делал запросы в архивы, изучал записи в церковных и адресных книгах того времени. И, конечно же, очень помогло то, что я со школьной скамьи увлекался коллекционированием – собирал значки, марки, монеты. Когда стал постарше, занялся старинными фотографиями, открытками, картами, которые были связаны с Причудьем, Принаровьем, Нарвой. Начал ездить в экспедиции - по деревням, активно сотрудничать с клубами коллекционеров, участвовать в аукционах, делать покупки на интернет-сайтах.

Артефакты - это очень красноречивые свидетели истории. Ну, вот, например, в деревне Рая, в 3 км от Муствеэ, я нашел обертку от кофе из цикория, 1886 год, на трех языках. Представьте, он производился на фабрике Морозова в соседней деревне. И я вспомнил, как моя бабушка рассказывала мне, что в деревнях мужчины занимались рыболовством, а женщины выращивали и обрабатывали цикорий, это был их заработок. Казалось бы, простая этикетка, но как много она может рассказать о времени, о состоянии промышленности, обществе, обычаях…

Так постепенно история моего рода, образно говоря, начала наполняться кровью и плотью, приобретать другое измерение. И в какой-то момент я вдруг почувствовал, что через историю своего рода можно говорить об истории государства и даже межгосударственных связей.

- В книге непосредственно история вашего рода описана всего на полутора страницах, в предисловии.

- Да, потому что моя цель - рассказать об истории родного края и сделать это доступными мне средствами - используя мою домашнюю коллекцию.

- Вы выступили не только автором, но и издателем своей книги. Почему на презентации в Нарвской библиотеке вы обмолвились, что вам было бы не найти издателя для нее?

- Потому что уверен, ни одно издательство, ни одна типография не согласились бы проделать эту кропотливую работу: качественно сканировать 1500 артефактов, вырезать изображение каждой марки или значка, сделать под них соответствующие подписи, все это сверить…Либо это обошлось бы слишком дорого. Поэтому я сам все это сделал, в том числе и макет книги. Весь этот процесс мне доставил истинное удовольствие!

Очень помог Сергей Хмелевских, он выступил оформителем книги. Как и две предыдущие, «Поселения Понаровья» я издал на свои собственные сбережения. Для меня это дело принципа, я ни от кого не хочу зависеть.

Ну, и под конец разговора еще один заслуживающий внимания факт. В конце декабря на мосту Дружба пройдет ставшая уже традиционной встреча эстонского Рождественского Деда и российского Деда Мороза. Так вот в мешке у нарвского Jõuluvana в качестве подарка Деду Морозу будет и книга Леонида Михайлова «Поселения Понаровья».



Светлана Зайцева

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

из книги «Поселения Понаровья. От Гунгербурга до Сыренца» Леонида Михайлова.

МЕСТНЫЕ ФОТОГРАФЫ

С 1862 по 1940 гг. в Нарве действовали и имели студию или ателье около 60 фотографов. Наиболее известные из них: Юлиус Крик, Василий Рогов, Аугуст Лисман, Эдуард Рейдольф, Яан Кристин, Александр Эльяс, Н. Рейсман, Владимир Римский-Корсаков, Мартин Янович, Йоханнес Кярнер, Карл Ноормяги, Владимир Любимов, Эдуард Юксар, Освальд Хайдак, Йоханнес Рейтсник. Василий Рогов, примерно в 1882 г., выпустил альбом «Нарва и окрестности» с восемью фотографиями.

«Строительство корабля на Нарове», 1896 г. Яан Кристин

В Нарва-Йыэсуу с 1896 по 1940 гг. работало около 20 профессиональных фотографов. Самые продуктивные - Яан Кристин, Аугуст Лисман, Йохан Ретсник, Йоханнес Йостманн, Йоханнес Кярнер, Освальд Хайдак, Йоханнес Рейтсник, В. Ауксман. Летом на курорте работало много уличных фотографов, арендующих место на пляже.

Нарову, ее поселения и людей снимали побывавшие здесь известные фотографы. Среди них А. И. Центер из Петербурга, братья Парикасы из Таллинна, Ханс Вильпер и Д. Поска – фотографы 6-го пехотного полка в Освободительной войне, Вольдемар Тхомсон и Эдуард Селлеке из Тарту, Йоханна Триэфельдт и Карл Сарап из Раквере.

Последний издал в 1939 г. фотоальбом «Старая Нарва». Много интересных фотографий Нарвы и ее окрестностей сделаны многочисленными фотолюбителями. В Васкнарве местную жизнь запечатлел в 1920-1940 гг. фотограф-любитель Николай Иванович Абрамов, который первым в деревне приобрел фотоаппарат.

В 1911 г. наиболее плодотворный местный фотограф Яан Кристин продал свои ателье в Нарве и Гунгербурге и переехал в Ревель. После смерти Я. Кристина в 1919 году братья Парикасы приобрели за 8000 марок 2500 его негативов, в том числе и снимки, связанные с Нарвой и Усть- Нарвой.

Нередко профессиональные фотографы тиражировали свои снимки на почтовых открытках. Такие фотооткрытки продавались на почте и найти их не так сложно. Более редкими считаются любительские фотографии, которые печатались в очень ограниченном количестве, иногда даже в одном экземпляре.

В книге представлено много редко встречающихся фотографий: Юлий Крик. Владимирский храм (~1890), Яан Кристин. Строительство корабля на Нарове (~ 1896), Пожар кургауза в Гунгербурге 1.05.1910, В. Тхомсон. Атака на Нарву (1919), Тамм. Обоз с 8 миллионами царских золотых рублей в деревне Комаровке 15.03.1919, демонстрация самолетов на пляже Нарва-Йыэсуу (1926), группа политических заключенных из Принаровья в Таллинне после освобождения из тюрьмы 7.05.1938, В. Шурас. Епископ Нарвский и Изборский Павел (Дмитровский) среди прихожан Васкнарвы после службы в Ильинском храме 31.07.1938, Митрополит Таллиннский и Эстонский Алексий с гостями и прихожанами у Ямской кладбищенской церкви (1985).

Интересны военные фотографии 1918-1920 гг. и 1941-1944 гг., а также фотографии памятников Освободительной войны в Рийгикюла и Кривасоо, снимки мостов у деревень Кривасоо и Пермискюла.

Река Нарва

Во время Освободительной войны (1918-1920) река Нарва не раз становилась плацдармом военных действий. После подписания Тартуского мирного договора в 1920 г. граница между Эстонией и Россией проходила восточнее реки Нарвы, по демаркационной линии между войсками. В соответствии с Тартуским мирным договором, Россия обязалась выплатить Эстонии 15 миллионов золотых царских рублей в течение месяца после ратификации договора.

Для этого в Ямбург были отправлены подводы с лошадьми. Под наблюдением красноармейцев на четырнадцать подвод с двойной лошадиной упряжкой в опломбированных мешках и в патронных ящиках было погружено около семи тонн пяти и десятирублевых золотых монет на сумму 8 миллионов рублей. 15 мая 1920 года эта, первая часть договорной суммы, под охраной красноармейцев и эстонских военных прибыла на границу, в Комаровку. Там золото погрузили на спецпоезд и эскортировали до Таллинна, где передали в Эстонский банк. Царское золото стало обеспечением первых эстонских денег.

Многие пароходы поменяли владельцев. Наследник П. Кочнева – А. Кочнев продолжил обслуживать линию Нарва–Нарва-Йыэсуу пароходами «Павел» и «Усть-Наровск». Однако в мае 1936 г. он передал все пароходы и права на судоходные линии Нарвской городской управе. Деревообрабатывающее предприятие Кочневых стало акционерным обществом «Нарова», к которому перешли буксиры «Нарва» и «Нарова». Новое АО «Сильва» приобрело буксиры Д. Зиновьева «Ундину» и «Сильвию» («Ажиль»). Летом 1928 г. по маршруту Нарва (Кулгу) – Омут – Сыренец курсировали пароходы «Выйтья» («Победа») и «Койт» («Заря»). «Выйтья» выходил из Кулги по вторникам, четвергам и субботам в 2 часа дня, а из Сыренца по средам и пятницам в 5 часов утра, по воскресеньям в 2 часа дня. Пароход «Койт» выходил из Кулги по понедельникам, средам и пятницам в 2 часа дня, по воскресениям в 10 часов утра, а из Сыренца по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам в 5 часов утра. В Сыренце происходила пересадка пассажиров, следующих из Тарту в Нарву и из Нарвы в Тарту.

В 1930 г., выходящиe от пристани Кулгу, пароходы делали следующие остановки: Вязка, Усть-Жердянка, Кривасоо/Мустйыэ, Уусна/Засека, Боровичи/Омут, Кунингакюла, Скарятина/Пермискюла, Переволок, Яама/Васкнарва. Стоимость проезда между остановками длиной 5 км была 50 сентов, длиной 10 км - 75 сентов. Перевоз на другую сторону реки стоил 10 сентов. Провоз ручного багажа стоил 25 сентов. За более тяжелые грузы брали от 3 до 12 сентов за килограмм, в зависимости от расстояния и того, вверх или вниз по течению приходилось плыть. Провоз собак и велосипедов был тоже платным.

В августе 1932 г. Нарвский городской голова И. Лутс вместе с нарвитянином А. Матсо поставили новый рекорд в плавании: в течении 13,5 часов они покрыли расстояние в 61,7 километра, проплыв от истока Наровы до Кулгинской пристани. В 1932 г. ловля миног в Нарове проводилась у деревень Куттеркюль, Риги и Вебскюль. Всего этим промыслом занималось 52 рыбака, вылавливающих 5-6 тысяч миног в день ловли. «Миножные морды» выбирались из реки 3 раза в неделю.

В 1930-х годах на Нарове проводились работы по углублению дна реки. Дно взрывали, а образовавшиеся известняковые плиты использовали при строительстве защитных дамб и молов в Скамье и Сыренце. Вся техника располагалась в устье реки Втроя, а контора была в Васкнарве. К 1934 г. дноуглубительные работы проходили у острова Пермискюла. Осенью 1939 г. дноуглубители достигли острова Каколок, но из-за надвигающейся войны дальнейшие работы были остановлены. В результате 10-летнего труда, улучшились условия судоходства на Нарове, понизился уровень воды в озере. По Нарове совершали рейсы суда акционерного общества пароходства «Пейпси», куда входили колесный пароход «Кулгу» (бывший «Койт») и пассажирское судно «Нарова». В 1937 г. на линию Кулгу – Васкнарва из Тарту прибыл пароход «Луйк». В числе владельцев АО «Пейпси» были Громов и Абрамов. В этом же году пароходы «Юку» и «Кумари» совершали рейсы по линии Таллинн – Кясму – Вызу – Нарва-Йыэсуу – Нарва. Кроме того, пароход «Кумари» курсировал по маршруту: Нарва – Нарва-Йыэсуу – Котка. Из Нарвы пароход отправлялся в пятницу в 13.00, останавливался в Нарва-Йыэсуу с 14.00-15.00 и прибывал в Котка в 22.00. На следующий день он шел обратно. В воскресенье и понедельник, но в другое время, совершался еще один подобный рейс. Кроме того, в летнее время небольшие пароходы доставляли отдыхающих и других пассажиров из Нарва-Йыэсуу по Нарове и Россони к деревням Сааркюла и Венкюла, а также к Тихому озеру.

В ходе Второй мировой войны десятки деревень были уничтожены. В 1944 г. река Нарова вновь стала административной границей между Эстонской ССР и РСФСР. В 1947 г. пароход «Йоала» («Павел») был переведен на линию Тарту - Псков. Пароход «Нарва» («Ээсти-Ингери») плавал до 1954 г. на линии Нарва - река Россонь, а «Заря» совершала рейсы по линии Кулгу – Васкнарва до конца 1955 года. В мае 1956 года, в ходе строительства на правом берегу реки Нарвской гидроэлектростанции, образовалось Нарвское водохранилище (Нарвское море), затопившее около четверти русла реки вместе с рядом деревень.

Наша справка:

Книга «Поселения Понаровья. От Гунгербурга до Сыренца» отпечатана в Таллиннской книжной типографии, 2016 год, 1000 экземпляров. Продается в книжных магазинах сети Apollo, Rahvaraamat и «Синоним».

Читателей, интересующихся историей Причудья и Понаровья, Леонид Михайлов приглашает на сайт: leonidmihhailov.eu.

Телефон для связи и информации: +372 5037178.





