ОПРОС. Что вам больше всего понравилось в ходе экскурсии в Центр природы Ийзаку?

Дата публикации: Вчера, 16:33 Просмотрено: 113

- Что вам больше всего понравилось в ходе экскурсии в Центр природы Ийзаку?

Алексей:

- Я здесь не в первый раз, нравится, что в центре всегда узнаешь что-то новое. Сегодня было интересно ставить опыты с разными видами почвы. Я узнал много нового о здешних местах, где не раз бывал, например, о Куртнаских озерах. Интересно было узнать, что эти места сформировались еще миллионы лет назад, и захотелось побывать там, где еще не был.

Егор:

- Мне очень понравилась обстановка центра: здесь все красиво и просто оформлено, уютно. Хорошо, что объясняют все на понятном языке, а не на сухом научном. Понравилось, что мы не просто слушали, но и сами что-то делали: ставили опыты, отвечали на вопросы, собирали из фрагментов карту Ида-Вирумаа. И, конечно, узнал много интересного о географии Ида-Вирумаа.

Криста:

- Для меня эта первая поездка в Центр природы. Очень интересно было представлять себе, как два миллиона лет назад здесь проходили ледники, которые оставили после себя озера, холмы, горы. Я поняла, что Ида-Вирумаа - не просто красивое, но уникальное место, и его надо беречь.

Арина:

- Я уже третий раз приезжаю в Центр природы, до этого были интересные занятия об использовании воды и о сортировке отходов. Мне больше всего понравилась тема о мусоре - о том, что происходит, когда мусор попадает в природу. Нравится то, что здесь просто и интересно рассказывают о том, что важно для каждого.

Опрос проводила: Ирина Токарева

Фото: Николай Андреев

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