Сделать прививку от гриппа ещё не поздно

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В связи с ростом заболеваний вирусными инфекциями верхних дыхательных путей Нарвская больница начиная с 24 января ограничивает посещение пациентов в отделениях стационара.

Фото: архив "ВП"

На сайте учреждения указано, что причиной ограничения посещения является увеличение количества пациентов, заболевших гриппом и другими вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей, находящихся на лечении в больнице.

Пилле Летюка, руководитель лечебной работы Нарвской больницы, отмечает:

- Больница не ведет отдельной статистики по таким заболеваниям, но случаи заболевания вирусными инфекциями людей, поступивших в больницу с другими диагнозами, действительно, участились. Ситуация характерна и для лечебных учреждений в других городах Эстонии, которые начали ограничивать посещение пациентов.

Число заболевших утроилось

Число заболевших гриппом за две прошлых недели утроилось, сообщил портал Rus.ERR со ссылкой на Департамент здоровья. В период с 14 по 20 января к врачам в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратилось 4390 жителей Эстонии, из них 39,9% составили дети. Общее число обратившихся к врачу за неделю выросло на 20%, а заболевших гриппом – на 31%. Интенсивность заболеваемости пока оценивают как низкую, а распространение гриппа – широкое. Основными возбудителями заболеваний сейчас являются вирусы гриппа, их доля среди других вирусов к настоящему моменту выросла до 80%. По данным Департамента здоровья, больше всего заболевших на прошлой неделе было в Ляэне-Вирумаа, Ида- Вирумаа, Валгамаа, Пярнумаа и Таллинне.

Свиной или другой? Неважно

Заболевание гриппом особенно опасно для пациентов, которые имеют хронические сердечные заболевания и заболевания верхних дыхательных путей, а также пациентов, получающих лечение иммунодепрессантами.

Пилле Летюка обращает внимание, что на самом деле не важно, каким именно штаммом гриппа человек заразился.

- Тактика лечения не зависит от вида вируса гриппа, так как любой из них может быть опасен при определенных обстоятельствах. В прошлом году, к сожалению, в Эстонии была зафиксирована рекордная смертность от гриппа, хотя случаев «свиного» не наблюдалось. (Возможно, резкий рост смертности был обусловлен тем, что раньше просто не фиксировалась такая причина смерти.) Если врач решит, что ему необходимо установить вид вируса, то такой анализ проводится, однако это не значит, что процедура необходима абсолютно всем пациентам, - говорит руководитель лечебной работы.

Прививка: ещё не поздно

Намного важнее, на какие виды гриппа действует предлагаемая медицинскими учреждениями вакцина от гриппа. В этом году вакцина обеспечивает защиту примерно от 80% видов гриппа, что является хорошим показателем, пояснила госпожа Летюка.

Поздно ли делать прививку от гриппа? Специалисты утверждают, что нет. Заболеваемость гриппом будет актуальна ещё примерно два месяца, а иммунитет к заболеванию образуется примерно через две недели после проведения процедуры. Так что врачи настоятельно советуют сделать прививку от гриппа даже в сезон высокой заболеваемости.

В Нарвской поликлинике работает кабинет вакцинации, где можно это сделать. Стоимость вакцинации одного человека - 11,44 евро.

Берегите себя

Медики Нарвской больницы рекомендует не посещать места скопления людей, часто мыть руки и при кашле и чихании закрывать рот и нос разовыми салфетками, а затем тщательно вымыть руки.

Софья Боборенко