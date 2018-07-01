В Нарвском порту учили правилам спасения на воде

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День безопасности, проведенный 30 июля в Нарвском городском порту и привлекший внимание небольшого количества зрителей, был призван показать публике, как может быть организована безопасность в малом порту.

Финская команда спасателей показала, как с помощью специальной сетки можно поднять на борт судна оказавшегося в воде человека, потерявшего способность двигаться или оказавшегося без сознания. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Показ действий по спасению на воде был организован в рамках международного проекта «Малые порты на расстоянии 30 миль», который существенно помог в реновации Нарвского порта.

Профессиональная команда по безопасности проекта 30MILES из Финляндии представила несколько способов спасения людей на воде и борьбы с пожаром в порту.

А обученная и квалифицированная поисково-спасательная группа Нарва-Йыэсуу продемонстрировала действия спасателей при спасении человека из воды с помощью спасательного катера. Эта же команда показала выполнение транспортировки потерпевшего судна в порт.

Напомнили зрителям и о том, как пользоваться имеющимся в порту дефибриллятором, который, кстати, ранее привезла в Нарву та же команда из Финляндии.

Напомним, что основная идея проекта «30 миль» заключается в создании сети хорошо развитых малых портов Финляндии и Эстонии, расположенных в восточной части Финского залива. Всего в проекте участвуют 14 портов.

Наталья СОБОЛЕВА