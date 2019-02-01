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Зеленая страницаОПРОС. Заметили ли вы, что вода и воздух в Нарве стали чище?

Дата публикации: Вчера, 15:52 Просмотрено: 89

ОПРОС. Заметили ли вы, что вода и воздух в Нарве стали чище?

Фото: water-rf.ru

 

ОПРОС. Заметили ли вы, что вода и воздух в Нарве стали чище?

Инна:

- Наша дача находится недалеко от электростанции: раньше листья растений всегда покрывались белым налетом, а теперь его нет. И вода после того, как построили водоочистную станцию и заменили старые водопроводные трубы, стала совсем другой: изменился цвет, запах, вкус. Теперь мне не страшно пить воду из-под крана.

ОПРОС. Заметили ли вы, что вода и воздух в Нарве стали чище?

 

Римма:

- Конечно, заметила: вода из коричневой стала голубой, а снег стал белым. А когда шесть труб дымили, да сажа летела, снег черным был. Я в Нарве живу с 1967 года, так что могу точно сказать: воздух в Нарве сильно изменился к лучшему: теперь здесь воздух такой же чистый, как в деревне.

ОПРОС. Заметили ли вы, что вода и воздух в Нарве стали чище?

 

Наталья:

- Я живу здесь всего шесть лет и не знаю, как было раньше. Приехала из Украины, и мне всегда казалось, что в Нарве и климат здоровый, и очень чистые вода и воздух. Эстония вообще очень чистая страна, и в Нарве и Нарва-Йыэсуу ничем не хуже, чем в других ее уголках.

ОПРОС. Заметили ли вы, что вода и воздух в Нарве стали чище?

Виталий:

- Про воду не могу сказать: у меня дома установлены дополнительные фильтры для питьевой воды. А вот что касается воздуха, то да - в нем не стало золы, пыли. Хотелось бы, чтобы Нарва и дальше оставалась такой: к примеру, когда я узнал, что у нас могут построить целлюлозный завод, то расстроился.

Опрос проводила: Ирина Токарева

Фото: Николай Андреев

NB!  Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.

ОПРОС. Заметили ли вы, что вода и воздух в Нарве стали чище?

 

 

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