ОПРОС. Сортируете ли вы мусор и с какими трудностями при этом сталкиваетесь?

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Иллюстративное фото.

Ирина:

- Сортирую уже очень давно. Моя племянница в Таллинне сортирует отдельно и бумагу, и пластик, и металлические отходы, и все пластиковые коробочки обязательно моет. Очень хочется чистоты вокруг, чистых лесов. И я считаю правильным, что к 2020 году половина отходов должна отправляться на переработку.

Надежда:

- Живу в России, и хочу отметить, что у вас в магазинах можно сдать очень много видов отходов: и батарейки, и пластиковые бутылки, и металлические банки, и галогеновые лампы. В нашем городе такой возможности нет, и какие горы мусора из-за этого на свалках! Сортируют мусор пока далеко не все, и на тех, кто сортирует и призывает других это делать, зачастую смотрят, как на сумасшедших. А ведь если бы люди хотя бы отказались от использования пластиковых пакетов для покупок, мир уже стал бы намного чище.

Евгений:

- Возле нашего дома два контейнера — для упаковки и для бумаги и картона, и к концу недели они обычно заполнены. Думаю, что людям может мешать сортировать мусор только нехватка места в контейнерах. То, что к 2020 году в Эстонии должны сортировать больше отходов, правильно: как иначе можно сохранить природу?

Анатолий:

- У меня на кухне три пакета: для пищевых отходов, для пластиковых отходов, и для пластиковых бу­тылок, отдельно также собираю бумагу, батарейки, лампочки. Не вижу в этом ничего трудного. Помешать сор­тировать мусор человеку может только лень. На мой взгляд, сейчас гораздо больше тех, кто сор­тирует мусор. И дело тут не в штрафах и не в счетах за мусор — просто сортировка становится хорошей привычкой.

Опрос проводила: Ирина Токарева

Фото: Николай Андреев

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