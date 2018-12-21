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Зеленая страницаОПРОС. Почему нарвитяне не используют поддержку KredEx для реновации своих домов?

Дата публикации: 21-12-2018, 11:54 Просмотрено: 407

ОПРОС. Почему нарвитяне не используют поддержку KredEx для реновации своих домов?

ОПРОС. Почему нарвитяне не используют поддержку KredEx для реновации своих домов?

Татьяна:

- Я вообще о такой программе никогда не слышала. Конечно, если после реновации платить за тепло можно будет намного меньше, это здорово. Потому что пенсионеру зимой коммунальные платежи оплачивать нелегко. Но если при этом нужно брать кредит — нет, на это никто не пойдет. Я с молодости кредитов боюсь. К тому же в нашем небольшом доме хватает должников. Если возьмем кредит, значит, будет платить его и за них тоже.

ОПРОС. Почему нарвитяне не используют поддержку KredEx для реновации своих домов?

Мария:

- Мы живем в Силламяэ и в своих КТ стараемся пользоваться любой помощью, которую только можно получить. В программу реновации жилья мы пока не попали, возможно, попадем в следующий период. Мне кажется, это очень нужное дело, ведь наш жилой фонд рушится на глазах. Мы за собственный счет кое-как отремонтировали торцы, но на верхних этажах ветер все равно гуляет.

ОПРОС. Почему нарвитяне не используют поддержку KredEx для реновации своих домов?

Галина:

- Думаю, что люди просто не хотят брать кредиты и вкладывать деньги в реновацию. А зря, потому что так можно оказаться вообще у разбитого корыта. Если будет возможность в следующем периоде получить поддержку на реновацию, в нашем КТ такой проект обязательно поддержали бы. Правда, сам проект, наверное, сложно подготовить, хорошо бы, если бы эти проекты можно было бесплатно получать у специалистов.

ОПРОС. Почему нарвитяне не используют поддержку KredEx для реновации своих домов?

Аллен:

- Не знаю, почему нарвитяне не используют поддержку, сам я живу в Нарве только полгода. В моем родном городе Тарту в этой программе жители участвуют очень активно, и очень довольны те, кому удалось реновировать свои дома и сделать их энергосберегающими. Возможно, мало информации об этом на русском языке?

Опрос проводила: Ирина Токарева

Фото: Николай Андреев

NB!  Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.

ОПРОС. Почему нарвитяне не используют поддержку KredEx для реновации своих домов?

 

 

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Комментарии (1)

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Григорий Измайлов
Вчера, 20:14
Цитировать
Я давно жил в этом доме. Помню тётю Таню, что на пепрвом фото. Именно с ней я стал мужчиной в 15 лет. Ей тогда было 44 года, они была нашей соседкой. Спасибо тётя Таня за мой первый опыт!

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