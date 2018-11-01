Дата публикации: Вчера, 17:25 Просмотрено: 103

Иллюстративное фото.

Кристиан:

- У нас в Дании сжиженный газ для заправки автомобилей очень мало используется, почему - затрудняюсь сказать. Основная масса автомобилей использует бензин, государство со своей стороны всячески поддерживает переход на электромобили, и их действительно становитс все больше.

Денис:

- Мне кажется, что переделывать свой автомобиль под газовое топливо опасно, опасно иметь под сидением или в багажнике газовые баллоны - это может быть чревато взрывом. Не верю я и в то, что газ будет дешевле - пока это так, но когда произойдет массовый переход на это топливо, оно наверняка подорожает, подорожает и обслуживание автомобиля. Согласен с тем, что биометан, который получают из отходов, экологичнее бензина, но самое экологичное топливо - водородное, и надеюсь, со временем мы достигнем такого уровня развития, что сможем его использовать.

Александр:

- Автомобили на биометане - это наше будущее, и я хотел бы такой автомобиль иметь. Но сам переделывать свой автомобиль не рискнул бы - это может быть опасно. Если со временем такие автомобили будут недорогими, да еще и газ для их заправки станут производить в Эстонии - это будет отлично, просто здорово. Я обеими руками за то, чтобы экономить ресурсы, да еще при этом не загрязнять природу.

Виктор:

- Конечно, это топливо будущего, ведь оно дает такую экономию, что за те же деньги на газе можно проехать почти в два раза больше километров, чем на бензине. Мой сын заправляет машину дизелем, и это обходится все дороже, а один из знакомых уже несколько лет ездит на «Вольво», в котором есть заводская установка для заправки сжиженным газом. И он очень доволен экономией, которую получает.

Опрос проводила: Ирина Токарева

Фото: Николай Андреев

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