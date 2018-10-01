ОПРОС. Пугает ли вас Põxit?

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Иллюстративное фото.

Ян:

«Я сам много лет проработал на Нарвских электростанциях, помню время, когда электростанции загрязняли воздух гораздо сильнее, чем сейчас, когда в Нарве были кислотные дожди. Сейчас все гораздо лучше. Но наступит момент, когда Эстония откажется от сланцевой энергетики потому, что другого пути просто нет. Конечно, это произойдет не завтра, а через десятки лет, скорее всего, лет через сорок, когда закончится срок службы новой Аувереской электростанции».

Александр:

«Объявят «пыксит» официально или нет, мы все равно выйдем из сланцевой энергетики, потому что сланца осталось совсем немного, его хватит максимум лет на двадцать, так что пугаться нет смысла. Конечно, остается вопрос о том, как обеспечить энергетическую безопасность и сколько будет стоить электроэнергия. Думаю, правильно поступают те, кто уже сегодня задумываются об об использовании в своих домах энергосберегающих технологий и автономных источников энергии».

Михаил:

«Любые изменения в сфере промышленности никогда не бывают резкими: такого, чтобы с 1 января в Эстонии запретили бы добывать и использовать для получения энергии сланец, никогда не будет. Процесс потребует много лет, но сам по себе отказ человечества от невозобновляемых видов ископаемого топлива неизбежен — это и есть прогресс. И с этой точки зрения Põxit — это здорово, потому, что пока какие-либо ограничения не введут, никто и не задумается над тем, чтобы изобрести что-нибудь более экологичное».

Юрий:

«Чему быть, того не миновать — так или иначе Эстонии придется отказаться от сланцевой энергетики из-за все ужесточающихся директив Брюсселя. Вряд ли какая-то партия отважится настаивать на Põxit — это равносильно политическому самоубийству. Но Эстония не сможет быть вне общих планов Евросоюза, где все уже расписано на двадцать лет вперед».

Опрос проводила: Ирина Токарева

Фото: Николай Андреев

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