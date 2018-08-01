«60 секунд»: интеллектуальная игра как вариант культурного отдыха в Нарве

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Хотите услышать обращенное к вам приветствие «Уважаемые знатоки!»? Тогда вам – прямая дорога в клуб «60 секунд», где проходят игры ума, с умом и для ума.

Алена и Игорь Богдановы, менеджеры и вдохновители интеллектуального клуба «60 секунд», приглашают всех желающих на увлекательную и азартную игру, ставшую самой популярной среди развлечений «для ума» за последние пару лет.

«Сомнения были большие»

Интеллектуальный клуб «60 секунд», игры которого проходят в Нарве два раза в месяц по средам, является частью международного клуба, зародившегося шесть лет назад в Москве. К его созданию приложил руку известный знаток Максим Поташев. В России клуб стал самым массовым и коммерчески успешным проектом в сфере доступного отдыха «с пользой для ума». За время существования клуб обзавелся филиалами практически во всех частях света, охватывает более 50 городов в России, несколько в Европе, представительства функционируют в Дубае, на Кипре, Берлине, Стокгольме и даже на Кубе. В Таллинн, а потом и в Нарву это полезное развлечение 4 года назад привезла Алена Богданова, которая, будучи членом клубов интеллектуальных карточных, клеточных и прочих игр, лично знакома со многими людьми, занимающимися тренировкой ума и реакции.

Алена Богданова, руководитель эстонского филиала клуба «60 секунд»:

- Я лично знаю Леонида Эдлина, президента клуба «60 секунд», он мне и предложил заняться филиалом в Эстонии. Сомнения были очень большие. Все говорили, что в Эстонии запустить такой проект будет сложно, мол, мало тут русскоязычных, нет аудитории. А что уж говорить про Нарву. Я сама – в прошлом нарвитянка и общественный деятель (20 лет назад Алена занималась созданием общества одиноких матерей Emme – прим. ред.). Помню, как пыталась организовать здесь международный турнир по преферансу: нашлось только два смельчака, переступивших порог, остальные, заглянув, произносили сакраментальную фразу: «Мы в следующий раз придём!» и исчезали навсегда. Но теперь сердце радуется, что в Нарве оказалось столько активных, интересных, азартных людей.

Важно не выключиться, а переключиться

- Цель нашего клуба: дать людям возможность развлекаться, но при этом не допускать «закисания» головы. Людям нужно не выключиться после работы, а переключиться на другую деятельность. Это отличный способ отдохнуть посреди недели. Важны азарт, эмоции, возможность потренировать умение принимать решения и придумывать нестандартные ходы в сложных обстоятельствах. Как минимум, это необычно. Игра также дает возможность провести вечер в теплой компании единомышленников, завести новые знакомства, - рассказывает Игорь Богданов, сын Алены и менеджер эстонского клуба «60 секунд», - Для успешной игры вовсе не требуются ни опыт, ни какие-то специфические навыки — общих знаний вполне хватит. Вопросы составлены специально для обычных людей, не обладающих багажом знания Анатолия Вассермана. Все, что вам потребуется для игры: логика, интуиция, чувство юмора и умение работать в команде.

Стоит отметить, что во время игры на столах команд расставлены еда и напитки - это не только допускается, но и приветствуется. По сути, интеллектуальная игра, несмотря на такое «серьезное» название - это ни что иное, как новый вариант культурного отдыха.

Солидный рост

Несмотря на все сомнения, в Таллинне запуск игры прошел успешно, на сегодняшний день там играет 20 команд, есть филиал в Маарду, где собираются ещё пять. Первая игра нарвского клуба «60 секунд» состоялась в апреле 2017. С тех пор клуб растет, количество желающих участвовать в игре увеличивается: если вначале играли порядка пяти команд, то к лету этого года за столиками рассаживаются уже 15-16. Налицо солидный рост за короткий период времени. Однако, для тех, кто ещё только собирается попробовать свои силы, есть утешительная новость: приход новых команд приветствуется! В случае, если станет совсем тесно, организаторы подумывают о разделении команд на лиги и проведении игр в разные дни.

Алена и Игорь заинтересованы в том, чтобы клуб рос и развивался - для них это не только развлечение, но и своего рода предпринимательская деятельность. Участие в игре платное – 3,5 евро с человека за игру.

Оказаться внутри «Что? Где? Когда?»

Игра проходит в неформальной, дружественной обстановке, хотя дух соперничества присутствует всегда. Участники делятся на команды по 4-7 человек и рассаживаются за столы. Задача каждой команды - за минуту найти правильный ответ на хитрый вопрос, подготовленный международной командой авторов, после чего написать свой вариант на специальном бланке и сдать т.н. «ласточкам», помощникам менеджера игры. Когда все ответы собраны, ведущий зачитывает правильный ответ, а менеджер тем временем подсчитывает баллы для того, чтобы определить победителя. Каждая игра состоит из 36 вопросов, которые разделяются на три тура и трех «разгоночных» блоков («матриц») по пять вопросов перед каждым туром.

Владимир Чердаков, известный нарвский музыкант, владелец клуба AveNue, в котором и проходят встречи, предоставляет зал для игр «60 секунд» совершенно бесплатно. «Это не тот случай, когда нужно говорить о деньгах», - уверен он. Владимир является одним из старейших участников клуба (он в нем с первой игры), а также возглавляет команду с одноименным названием с его музыкальной группой.

- Как оказалось, людей, мечтавших оказаться внутри игры «Что? Где? Когда?», оказалось много и помимо меня. Каждая игра даёт незабываемые ощущения, для меня все это – в кайф, - говорит Владимир.

Счет 1:1

Другой участник команды AveNu, один из первых игроков нарвского клуба Иван Василяко, не только отвечает на вопросы, играя в «60 секунд», но и сам их придумывает – как для местных игроков, так и для зарубежных. Игру «Что? Где? Когда?» он смотрит с 1994 года.

Иван Василяко:

- Первый свой вопрос я придумал, наверное, в 2006 году. Он прозвучал в белорусском клубе «Что? Где? Когда?», потом через два года мои вопросы были заданы в азербайджанском телеклубе у Балаша Касумова (игра там идет на русском языке). Мечтал, чтобы мой вопрос сыграл в прямом эфире в Москве – и мечта осуществилась. Когда в 2012 году мне написала редактор «Что? Где? Когда?» Жанна Раузина и сообщила, что два моих вопроса прошли творческий отбор и сыграют в летней серии игр, я не поверил, думал, что это розыгрыш. Тем не менее один из вопросов знатоки московского клуба взяли, а на другой ответить не смогли. Так что, мой счет со знатоками 1:1.

Другие игроки нарвского клуба тоже пробуют свои силы, присылая вопросы организаторам, которые еженедельно публикуют их на страничке в Фейсбуке.

Редактор Эстонской телерадиокомпании и журналист Нарвской студии Радио 4 Михаил Комашко говорит, что согласился на роль ведущего игр в Нарве, не раздумывая:

- Я - тоже в команде интеллектуальных игроков, но попробовать свои силы по другую сторону стола мне ещё не доводилось. Интересно наблюдать, как команды думают, обсуждают, реагируют на победы и поражения. Приятно, что на нашем местном ландшафте культурных мероприятий и досуга появляются разные варианты. Думаю, что клуб «60 секунд» - это всерьез и надолго.

Наша справка:

Клуб «60 секунд» помимо сезонных игр (осень-зима, зима-весна и лето) проводит и специализированные игры:

- Синхроны «Железный Кубок», «61 секунда» и др. (игра в выходной день синхронно с другими командами по всему миру).

- Лига «69» (для категории 18+).

- Exclusive (для компании на празднике или дне рождения).

Софья БОБОРЕНКО