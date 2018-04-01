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Во вторник, когда 17 номер "Нарвской Газеты" готовился к печати, под дверь редакции кто-то подсунул анонимное письмо. Публикуем его практически без купюр.

Уважаемая редакция!

Прочтение в нашей газете (являемся многолетними подписчиками) публикации В.Калинкина о выборах президента РФ вызвало протест и возмущение. Это что, наблюдатель, полномочный представитель ЦИК России? Почему этот человек, образованный и умный, дает такую негативную характеристику по поводу нашего избирательного права? Мы 18 марта полтора часа стояли в очереди на морозе, не молчали, общались, обменивались мнениями об этом событии, поверьте - все были едины: никого, кроме лидера России, (президентом — ред. «НГ») не видим.

Почему г-н Калинкин утверждает, что выборы были нечестными, откуда он это придумал? Мы что — недоумки, недоросли и не соображаем, что делаем? Как можно утверждать, что победил Грудинин и «ЦИК получил указания топить его»?

По результатам голосования в Нарве, которые были опубликованы в нашей газете, ясно и понятно, кто занял первое место. Поскольку нас это (статья В.Калинкина — прим. «НГ») обидело, возмутило, и наконец, унизило, отправляем эти материалы (газетные вырезки) в Москву, в ЦИК РФ и ответ попросим дать в адрес вашей газеты.

В.Калинкин не является вашим штатным сотрудником, помним — вы его представляли нам, подписчикам, только не помним, в каком качестве. Впрочем, это не так важно. Возможно, это было редакционное задание — послушать его мнение. А почему именно его? Зачем, почему сеет злое семя человек, неужели не помнит, что с нами было и как мы жили?..

18 марта возле здания Генконсульства РФ в Нарве собралась значительная толпа желающих проголосовать. Возможно, на этом снимке есть и автор анонимного письма. Фото из архива "НГ"

От редакции

Уважаемый автор анонимного обращения!

В.Калинкин, чьи статьи время от времени публикуются в нашем издании, действительно не является штатным сотрудником редакции, соответственно никакого задания человеку, не являющемуся ее работником, газета давать не могла. Публикация В.Калинкина «Россия не готова для перемен» в номере «Нарвской Газеты» от 28 марта была опубликована на полосе «Мнение», где может быть опубликовано четко высказанное и аргументированное мнение абсолютно любого человека. Если бы относительно данного события захотели так же ясно и четко высказать свое мнение Вы, то и оно нашло бы отражение на наших страницах.

Возмущаться и обижаться на чье-то мнение не следует. Проще написать и прислать в газету собственное. А читатели пусть сами решают, чья позиция им ближе.

У Владимира Калинкина есть свое мнение относительно избирательной кампании президента России и оно заслуживает уважения. Публикация мнения в газете не означает согласия или поддержки этого мнения редакционным коллективом, оттого и публикуется оно на рубрицированной полосе «Мнение» и может отличаться от личного взгляда на те же вещи или события того или иного нашего сотрудника.

Не станете же Вы утверждать, что есть одно некое общепризнанное мнение, которого и господин Калинкин, и мы с вами, не дай Бог, обязаны придерживаться! Все-таки мы живем в демократической стране, где каждый имеет право на выражение собственной позиции. Подтверждением тому - и публикация Вашего письма в нашей газете. При этом мы, отметим, несколько отходим от собственной практики, заключающейся в том, что анонимные письма мы обычно не публикуем, но именно потому (и особенно потому), что мы проживаем в демократической стране, мы публикуем сегодня и Ваше мнение.

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