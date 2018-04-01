Дата публикации: Сегодня, 16:54 Просмотрено: 38

Довольны ли вы новым расписанием автобусов, вступившим в силу с 15 апреля?

Валентина Васильевна:

- Нормальное расписание, во всяком случае, оно стало намного лучше того, что было в прошлом году, когда рейсы трех маршрутов сразу - 5, 8, 20 - то приходили на остановку одновременно, то их приходилось ждать в течение часа. Сейчас ситуация лучше, но есть проблема с районом Кренгольма, куда ходит очень мало рейсов. Думаю, если жители этого района захотят весной и летом погулять на нашем красивом новом променаде, им будет неудобно до него добираться.

Иван:

- Я живу в Силламяэ, а в Нарве только учусь, но автобусами пользуюсь. По-моему, расписание стало лучше. Некоторые автобусы стали ходить чаще. Например, автобус номер восемь стал ходить не раз в час, а раз в полчаса, и это намного удобнее. Но некоторых автобусов приходится ждать так же долго, как и раньше.

Юлия:

- Я обычно хожу пешком и даже не знала о новом расписании. Почему? Да потому, что автобусы ходят так редко, что я уже отвыкла от них, к тому же ходить пешком полезно для здоровья. Когда тороплюсь куда-то, вот как сейчас, то все же прихожу на автобусную остановку: знаю, что автобуса придется ждать минут двадцать, но все-таки доберусь до места немного быстрее. Сегодня, как обычно, автобуса придется ждать двадцать минут, так что для меня ничего не изменило.

Александр:

- Недоволен тем, что на маршруте номер восемь по-прежнему каждый автобус забит до отказа - рейсов могли бы сделать больше. А там, где я живу, вообще ходит только один маршрут - номер 4, и по выходным он делает только один-два рейса. Мне же, как инвалиду, пешком никуда не добраться, а на такси денег нет. Из дома до поликлиники, спасибо, могу добраться, а попасть в субботу в «Призму» у меня нет возможности.

Ольга:

- Городскими маршрутами я почти не пользуюсь, а вот расписание дачных автобусов определенно стало хуже. В субботу мы отправились на дачу на автобусе номер 41: рейс, которым раньше пользовались, в 9 часов утра, теперь снят, хотя для садоводов он удобнее. Оставили рейс в 11 часов - ладно, тоже подходит. Но следующий автобус в 12.30 - кому он нужен? Ведь будет ходить пустым, а потом будут говорить, что автобусы на наши дачи - нерентабельные. И очень неудобные рейсы в сады «Ивушка».

Опрос провели Сергей Башилов и Ирина Токарева

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