В кошачьей семье наведен порядок — спасибо всем! 

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В начале апреля наша газета поместила объявление о сборе денег на стерилизацию кошек, живущих в садовом товариществе в Тойла.

Речь в объявлении шла о кошачьем семействе – пяти котах и пяти кошках. Светлана, ухаживающая за котами и кошками, рассказала, что три года назад на их дачу подбросили домашнюю кошку стремя котятами: «Видно было, что наигрались с котятами и решили избавиться от них». Молодой маме и её малышам было где спать, их регулярно кормили.

Но возникла серьёзная проблема: кошки начали плодиться. Чтобы избежать увеличения популяции животных и не отнимать у них жизнь, Светлана решила стерилизовать кошек. Отловить с помощью специалистов удалось лишь четверых из пяти кошек, из них трое были «глубоко» беременны.

Стерилизовали кошек в Таллинне и в тот же день вернули Светлане. К сожалению, одна из пяти «девочек» оказалась хитрее других: она больше часа кружила возле ловушки, но в нее так и не зашла. И теперь чёрно-рыжая красавица ходит как дирижабль, так как вскоре у неё появятся котята. История со стерилизацией, увы, ещё не закончилась.

Акция отлова и стерилизации обошлась Светлане в 385 евро, значительную часть которых в течение месяца собрали, благодаря в том числе и объявлению в нашей газете, неравнодушные к жизни бездомных животных люди. Всего было собрано 339 евро. Суммы перечислений колебались от 4 до 50 евро.

Светлана выражает огромную благодарность нашей газете и всем, кто принял участие в акции: «Без материальной поддержки мне было бы трудновато осилить задуманное. Без моральной я тоже вряд ли обошлась бы, потому что нашлись «доброхоты», в том числе среди соседей по даче, которые заявили, что кошки, которые, кстати, извели у нас всех мышей и крыс, должны жить естественной жизнью, то есть плодиться. Кормить взрослых котов и малышей, по мнению этих «доброжелателей», вовсе не обязательно. Когда котов будет слишком много, их можно отловить и... усыпить».

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