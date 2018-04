Голос Джордан Джексон излучает чистоту и сердечность

Дата публикации: Сегодня, 10:07 Просмотрено: 53

В ходе своего третьего визита в Нарву певица из Великобритании станет гостьей ежегодного XXIII Фестиваля джаза (Narva Jazz Rahvusvaheline Festi-val), который состоится 5 мая и, как всегда, пройдет под руководством известного музыканта и преподавателя, основателя этого праздника Бориса Паршина.

Новость изнутри

Джордан Джексон, которой 29 лет, выглядит совсем юной, едва ли не школьницей. Между тем у нее диплом бакалавра по музыке с отличием, полученный по окончании Университета Восточной Англии в Норидже (именно так произносится Norwich – одна из непостижимых тайн английской фонетики!).

Джордан родилась в Лондоне, до 11 лет жила в южной части столицы. Нельзя сказать, что семья была обеспеченной и, тем более, богатой: их микрорайон относился к разряду муниципальных, то есть дома находились в собственности местных властей, следовательно, аренда обходилась значительно дешевле. Однако мама Джордан сделала все для того, чтобы и она, и ее старшая сестра получили музыкальное образование. Надо отметить, что джаз буквально царил в доме: мама имела обыкновение еже- утренне слушать музыкальную программу по радио, так что джаз, под звуки которого девочка просыпалась, как-то тихо и незаметно сделался неотъемлемой частью ее духовного существования. Хотя поначалу, будучи маленькой, она еще не очень разбиралась в направлениях, с одинаковым восторгом внимала и Луи Армстронгу, и «Биттлз».

Осознание пришло позднее, в том числе и благодаря сестре, которая начала записывать свои песни на дисках. В возрасте 8 лет Джордан приступила к занятиям на фортепьяно. Музыка стала для нее смыслом жизни. Во многом этому способствовала особенная атмосфера общности. Регулярные визиты к родственникам и друзьям семьи, а также обратные посещения, во время которых в основном играли и пели, были обыденным явлением, своего рода «политикой открытых дверей», по мысли Джордан. Добавим к этому непременное посещение Ноттинг-Хиллского карнавала – большого уличного парада, проводимого ежегодно в августе в лондонском районе Ноттинг- Хилл, известного некогда расовыми столкновениями, а ныне являющегося скорее символом единения. «Думаю, что любовь к окружающим меня людям, – замечает Джордан, – сопровождает меня на протяжении всей жизни. Она и стала одним из стимулов для создания проекта «Джордан Джексон и друзья».

По окончании общеобразовательной школы Джордан поступила в колледж Вудхаус, где до 18 лет изучала, помимо музыки, английскую литературу, психологию и театральное искусство. И тогда же начала петь в церковном хоре. А потом был уже упомянутый университет в Норидже, где, параллельно с обучением, она начала брать уроки профессионального пения: подчеркиваем, именно профессионального, так как свой выбор в плане дальнейшей карьеры она уже сделала.

Кто есть кто

Первый сингл, равно как и первое видео, Джордан выпустила в 2013 году. Одновременно регулярно выступала с концертами живой музыки в родном университете и примерно в это же время начала участвовать в проекте «Фабрика талантов NICOLA» (NI- COLA Talent Factory project), где NICOLA не имя собственное, но аббревиатура, означающая New International Com-pany of Live Arts. Эта некоммерческая «Новая международная компания живого искусства» была организована группой лондонских любителей и профессионалов в 2008 году с целью популяризации «искусства без границ», а сейчас объединяет единомышленников из Польши, Литвы, Турции, Болгарии, Люксембурга, Нидерландов, Италии, Франции и Италии и, благодаря широкому участию волонтеров, имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту.

Идеи NICOLA оказались более чем созвучны убеждениям Джордан. Сейчас она признанная певица и пианистка, хорошо известная на международном уровне. Живет в столице Дании, активно учит весьма сложный в фонетическом отношении датский язык и уже успела завоевать признание публики, в частности, выступлением на ежегодном и чрезвычайно престижном Копенгагенском джазовом фестивале в 2016 году, где, бывает, в течение 10 летних дней проходит более 1000 концертов на 100 с лишним площадках. Кроме того, с начала прошлого года она регулярно появляется на датском телевидении в популярном шоу Danske Pop.

Не забыт и родной Лондон, который считается джазовой столицей Европы: здесь она периодически выступает в старейшем джаз-клубе Ronnie Scotts, основанном еще в 1959 году тенор-саксофонистом Ронни Скоттом (1927 - 1996) и традиционно собирающем культовых звезд, а также раскрывающим новые таланты.

Другая жизнь в Нарве

Проект Joradan Jacson and Friends был реализован в 2015 году. А за рубежом впервые представлен именно в Нарве, в клубе «Ро-Ро» 11 ноября прошлого года, когда Джордан пела в содружестве с известными музыкантами Ида-Вирумаа, такими как известный пианист Владимир Высоцкий, лидер группы «Авеню» Владимир Чердаков, саксофонист Артем Репьюк, гитаристы Антон Колпаков и Макс Спарс, и другими. И, судя по отзывам в прессе, британской певице удалось внедрить в участников и слушателей неповторимый дух общности, гармонии и доверия, и следовательно, достигнуть цели проекта – создания «хорошей компании, хороших вибраций и большой музыки».

И до этого, в августе, было выступление в кафе «Альбатрос» в Усть-Нарве, прошедшее с исключительным успехом. Организовала эти концерты близкая подруга Джордан Елена Кивистик, нарвитянка, которая хотя и живет в Лондоне и занимается бизнесом в сфере недвижимости, но, по ее словам, мечтает открыть свое концертное агентство, чтобы привлекать в Эстонию как можно больше талантливых артистов мирового уровня.

Для самой Джордан выступления в Нарве явились еще одной возможностью укрепить позиции своего проекта. Дело в том, объясняет она, что в Лондоне нелегко снискать надлежащее паблисити, то есть такую известность, когда предложения, сыплющиеся на музыканта, превышают его ожидания. И вот один из путей – это сотворение события такого типа, чтобы в нем непременно захотелось участвовать ей самой. Для этого нужно собрать музыкантов-единомышленников и понимающих слушателей. В Нарве это удалось и, возможно, удастся еще раз во время 23-го по счету фестиваля Narva Jazz.

Впервые, как рассказал Борис Петрович Паршин, пригласивший Джордан в качестве гостьи, он услышал ее в клубе «Ро-Ро» на репетиции. «У нее очень приятный голос, очень хороший тембр, сама очень приятная, поет в стиле, как положено. Она камерная, конечно, певица». Вряд ли ее можно отнести к категории сугубо джазовых исполнителей, считает маэстро. Например, таких как София Рубина, которая также была в свое время гостьей фестиваля. В творчестве Джордан присутствуют элементы таких стилей, как соул, госпел, поп и регги. И все же она будет участвовать в Narva Jazz, поскольку это мероприятие не ставит чересчур строгие рамки, мол, только джаз и ничего более. «Может присутствовать хорошая поп-музыка», – заметил Борис Петрович, поклонник таких групп, как Deep Purple, Pink Floyd и Led Zeppelin, в творчестве которых довольно много элементов джаза, а также и классики и которых можно слушать бесконечно. Что же касается Джордан, то «она несет в себе очень много оптимизма» и вообще «очень талантливая. То, что я слушал, это качественно, все сделано с душой и со знанием дела, со знанием того, что ты делаешь». И хорошо, что она гостья нынешнего фестиваля, так как являет собой пример того, чего можно достичь, если заниматься делом всерьез.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

Нарва претендует на звание культурной столицы Европы в 2024 году. Хотели бы Вы поучаствовать в долговременных подготовительных мероприятиях и в самом праздновании?

– Безусловно. Оба раза, когда я приезжала сюда, я встречала исключительно теплый прием. С удовольствием приняла бы участие в праздновании и считаю, что обретение этого титула явится достойным вкладом в культуру.

В двух словах: в чем суть названия Вашего альбома Footprints (следы, отпечатки)?

– Песня Footprints о том, как музыка способна оказать на вас доброе влияние. Первая строка: «Она так прекрасно пела, что убила боль».

Вы сами сочиняете музыку и пишете стихи. Какой из Ваших текстов Вам наиболее близок?

– Это, конечно, Find a way, «Найти путь». В этой короткой песне рассказывается о поиске пути к любви. И если в начале звучит рефрен I want to find a way back to love, то в финале путь, указанный звездами, найден: I’ve got to find a way to love.

Сергей Трохачев