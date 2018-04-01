Полиция не приложила максимальных усилий в ситуации с убитой Еленой - префект

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По словам Идаского префекта Тарво Круупа, убитая в конце прошлой недели в Нарве Елена ранее уже звонила в центр тревоги и полиция не приложила максимальных усилий для оказания ей помощи, пишет Eesti Paevaleht.

«У меня как главы префектуры щемит на душе, что мы не сделали все от нас зависящее. Для меня не важна критика в прессе, но мне больно перед матерью и детьми Елены. Я не могу сказать им, что мы сделали все, что могли. Потому что я знаю, что это не так», - отметил он.

42-летняя Елена еще 5 марта позвонила в центр тревоги и сказала, что ей страшно. Она коротко рассказала, что уже сделал ее супруг Сергей (ее предполагаемый убийца), и объяснила, как попасть в подъезд. Елена сказала, что не нужно выезжать сразу, и попросила принять ее сообщение к сведению. Она не хотела, чтобы полиция вмешивалась, поскольку хотела сама наладить отношения с мужем.

Крууп отметил, что это не следовало так оставлять, а Елене нужно было оказать поддержку. «У нас, полиции, была информация о напуганной женщине. Мы не поняли, что речь идет о потенциальной опасности. Да, в тот момент угроза не реализовалась, но рассказ Елены, касался того, что произошло раньше. Наименьшее, что мы могли бы сделать, было бы поговорить с Еленой. Спокойно, в безопасной обстановке, при необходимости предложить ей некоторую поддержку», - пояснил Крууп газете.

Он отметил согласованные полицией действия, которые следует проводить при получении подобной информации. «Но они не были проведены», - признал он.

По словам префекта, единственный звонок Елены по номеру вызова экстренной помощи был совершенно адекватным. Круп похвалил ее за то, что она вообще позвонила, поскольку так бывает редко. «Нашим долгом тем более было бы поговорить с ней. Мы же не знаем, в каком положении окажется человек, в данном случае Елена, сразу же после звонка, мы как минимум можем перезвонить».

Когда выяснилось, что полиция оказалась в случае Елены не на высоте, гендиректор департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер выехал в Нарву, где встретился со всеми, кто был более или менее связан с расследованием этого случая: отреагировавшими на инцидент патрульными полицейскими, специалистами по обработке данных, констеблем, который лично знаком с семьей, полицейскими по работе с молодежью и руководством. «Моей целью было получить четкий обзор из первых рук и с собравшейся за одним столом командой из более чем десяти человек вместе подумать над ситуацией, в которой мы все призывали сообщать о насилии, но нам сообщили о нем, а мы оказались не на том уровне, на котором мы на самом деле умеем выполнять свою работы. Долг гендиректора — обсудить с той же командой, что можно сделать лучше и как я могу содействовать тому, чтобы избежать подобных ситуаций и распространить подобное мышление и на другие префектуры», - сказал Вахер.

BNS

Как уже сообщало наше издание

В Нарве, в салоне красоты "Alёna Golubeva", что по соседству с Нарвским зданием Вируского уездного суда, была убита работавшая там женщина, мать двоих детей. На месте преступления полицией был задержан 42-летний Сергей, муж Елены, который даже не пытался скрыться.

В понедельник, 23 апреля Вируский уездный суд постановил взять под стражу на время следствия 42-летнего нарвитянина Сергея, подозреваемого в убийстве жены. По свидетельству корреспондента Rus.Postimees.ee, в суде Сергей выглядел подавленным, его лицо было исцарапано, что может свидетельствовать о недавней борьбе, которая могла сопутствовать убийству. Ответить на вопрос, почему это несчастье произошло, задержанный отказался. Подозреваемый является предпринимателем, руководит строительной фирмой SAS GRUPP OÜ.

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