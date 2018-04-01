Нарва попрощалась с убитой матерью двоих детей

Дата публикации: Сегодня, 13:13 Просмотрено: 118

Сегодня утром в храме Нарвской иконы Божией Матери прошло отпевание 42-летней Елены, убитой мужем в минувшую субботу в принадлежащем ей салоне красоты. Похоронили Елену на кладбище Нарва-Йыэсуу, рядом с ее первым супругом, Андреем. Отпевал Елену протоиерей Виталий Гаврилов, настоятель храма. Попрощаться с жестоко убитой нарвитянкой, которую отпевали в закрытом гробу, пришло более сотни нарвитян: родственников, друзей, знакомых, одноклассников Елены.

На фото: вынос гроба

Одноклассницы Елены, продолжавшие с ней общение и после школы, сказали Delfi, что запомнят ее светлым, жизнелюбивым, очень добрым человеком. Говоря об отношениях покойной со вторым мужем, Сергеем, они сообщили, что его всегда обуревала необоснованная ревность — он ограничивал общение с представителями мужского пола по любым поводам, настоял на удалении Еленой всех аккаунтов в социальных сетях.

Вспоминая Елену, близкие ей люди отмечают, что она удивительно хорошо пела, и не оставила занятия пением после окончания школы.

Без мамы осталось двое детей, обе — девочки, от первого мужа, одна учится в выпускном классе гимназии, другая — во втором. Девочки остались на попечении бабушки, единственным источников дохода которой является пенсия. Поддержать ее в деле воспитания сирот можно переведя посильную сумму на ее счет — Valentina Pavlova EE691010031509096228.

42-летний предприниматель Сергей был арестован судом в этот понедельник. У него остался сын от первого брака, второклассник. Он проживал вместе с Сергеем, Еленой и ее детьми.

Читайте также:

В Нарве убита хозяйка салона красоты. По подозрению в убийстве задержан ее муж