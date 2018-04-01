В Нарве убита хозяйка салона красоты. По подозрению в убийстве задержан ее муж

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В Нарве, в салоне красоты "Alёna Golubeva", что по соседству с Нарвским зданием Вируского уездного суда, была убита работавшая там женщина, мать двоих детей. На месте преступления полицией был задержан 42-летний Сергей, муж Елены, который даже не пытался скрыться.

В доме 5 по улице 1 Мая, где располагался салон "Alёna Golubeva", произошло жестокое убийство. Автомобиль «Лексус», принадлежащий супругам, и сейчас стоит перед входом в салон. Фото Наталья Соболева

В понедельник, 23 апреля Вируский уездный суд постановил взять под стражу на время следствия 42-летнего нарвитянина Сергея, подозреваемого в убийстве жены. По свидетельству корреспондента Rus.Postimees.ee, в суде Сергей выглядел подавленным, его лицо было исцарапано, что может свидетельствовать о недавней борьбе, которая могла сопутствовать убийству. Ответить на вопрос, почему это несчастье произошло, задержанный отказался. Подозреваемый является предпринимателем, руководит строительной фирмой SAS GRUPP OÜ.

По словам знакомых убитой 42-летней Елены, которые приводит портал Delfi, в последнее время Сергей угрожал ей убийством, а неделю назад пропал, объявившись только в субботу.

По информации Delfi, женщина была жестоко избита и зарезана.

Издание приводит произошедший ранее случай, когда Сергей на почве ревности при свидетелях в ресторане угрожал ей пистолетом. Женщина тогда сначала обратилась в полицию, но потом забрала заявление.

По отзывам знакомых, Елена была отзывчивым и светлым человеком. Фото с ФБ

У Елены остались две дочери: одна учится в выпускном классе, претендует на золотую медаль, вторая — во втором.

По отзывам ее знакомых, приведенным в сети FB, Елена была отзывчивым и светлым человеком. Ее бывшая соседка по подъезду рассказывает, что с самого детства восхищалась Леной: «Такая красавица всегда была. И первый муж, Андрей, тоже такой вежливый, приятный мужчина был. Так жаль, ну просто слов нет!! Теперь они встретятся с Андреем, и будут вместе оттуда сверху наблюдать за тем, как здесь на земле живут их милые девчонки. Очень жаль». ????

В январе 2012 года первый супруг Елены, известный нарвский предприниматель Андрей Гадзовский (входил в правление шести фирм) был обнаружен повешенным на чердаке дома по улице Мальми. Согласно медицинскому заключению, речь шла о самоубийстве. Несмотря на то, что многие, зная мужчину как жизнелюбивого человека, в этом сомневались, уголовное дело не было заведено.

«НГ» по сообщениям эстонских СМИ