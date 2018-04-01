Олег Писаренко: «Больше всего люблю Нарву за то, что делаю здесь правильное дело»

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«НГ» продолжает рассказывать о нар­витянах, получивших в этом году государственные награды. Музыкант и композитор Олег Писаренко, удостоенный Ордена Белой Звезды V степени, последние 13 лет живет и работает в Тарту, но и о Нарве не забывает: нынешним летом он организует в родном городе грандиозный музыкальный фестиваль, который обещает стать событием международного масштаба.

Фото Саара-Нетте ТЫУГЬЯС

- Олег, именно сейчас вопрос о том, чем Нарва может привлечь международных туристов, особенно актуален в свете того, что наш город - кандидат на звание Культурой столицы Европы. Поэтому фестиваль Baltic Sun, «Балтийское солнце» (подробно о планах проведения фестиваля «НГ» уже сообщала в прошлом номере - ред.), безусловно, можно считать вашим вкладом в это дело, при условии, что он не останется разовым мероприятием. Что нужно для того, чтобы фестиваль прижился на нашей почве?

- Мне хотелось бы, чтобы нарвские предприниматели, инициативные люди активно подключились к процессу подготовки. Я умею организовывать фестивали, привожу инвестиции, звезд, туристов. Но о том, что вокруг этого: куда туристов расселять, чем кормить, как развлекать - об этом должны думать все вместе. Давайте хорошо все продумаем и покажем Нарву с лучшей стороны! К тому же это и возможность заработать.

Я верю, что Нарва обязательно станет Культурной столицей Европы по многим причинам: и фестиваль должен стать одним из тех событий, которые будут способствовать этому. Один из крупнейших эстонских пиарщиков и мой хороший знакомый Меэлис Кубитс сказал мне: то, что ты делаешь сейчас в Нарве - очень своевременно. Нарва - это нечто новое и для Европы, и для всего мира: это граница двух миров, и этим она интересна. Недаром Baltic Sun охотно поддерживают посольства многих стран.

- Почему вы выбрали для жизни и работы именно Тарту, что вас связывает с этим городом?

- После окончания учебы несколько лет вместе с женой жили и работали в Таллинне. Когда родился сын, мы с Эвелин решили, что для ребенка лучше расти в здоровой сельской местности, и уехали в Каркси-Нуйя, небольшое местечко под Вильянди, откуда жена родом. Все было хорошо, но через год мы поняли, что там для нас уж слишком спокойно. А куда уехать - для нас не было разницы: на тот момент я был уже довольно востребованным музыкантом, писал музыку и аранжировки, давал концерты. Могли уехать в Нарву или в Раквере. Но совершенно случайно в 2005 году, 13 лет назад оказались в Тарту - ни у меня, ни у жены там до этого даже знакомых не было.

Я очень благодарен этому городу за то, что - говорю это без всякого пафоса - десять лет жизни прошли не зря: смог посвятить их развитию эстонской музыкальной культуры. Я стал заниматься тем, чего там не было: не было джазового отделения, не было джаз-клуба и собственного джазового фестиваля. А у нас с женой было видение такого культурного пакета: джазовое отделение - это образование, джаз-клуб - это и практика для молодых музыкантов, и возможность для жителей Тарту хорошо провести время вечером. А джазовый фестиваль с участием европейских звезд - это возможность развивать туризм и зарабатывать, то есть то, о чем мы сейчас говорим в Нарве.

- То есть оказались в нужное время в нужном месте и все сразу пошло гладко?

- Нет, не сразу. Это сейчас мы с директором Тартуского музыкального училища большие друзья, а вначале она не была в восторге от планов молодого неизвестного музыканта из Каркси-Нуйя. Первым поддержал меня тогдашний мэр Тарту Урмас Круузе, который сказал: «Да, Олег делает правильное дело». Сейчас мы с ним тоже друзья, да и вообще появилось много друзей именно благодаря тому, что мы там занимались делом.

- Уже пятый год вы руководите джаз-клубом в Нарве: как родилась идея его открыть и были ли проблемы с привлечением публики?

- Когда построили новое здание Нарвского колледжа и мы с Эвелин в нем впервые оказались, она сказала мне: «Олег, если мы здесь джаз-клуб не сделаем, то будем просто дураками: посмотри, какие тут условия, сюда публика обязательно придет». Я позвонил Катри Райк, которая тогда была директором НКТУ, и именно при обсуждении этой идеи мы с ней и познакомились. Джаз-клуб в Нарве не был, конечно, создан на пустом месте: развитием джазовой культуры в Нарве много занимался Борис Петрович Паршин. Сейчас у клуба образовался постоянный костяк, человек 30-40 совершенно разных людей, а на концерты клуба приходит человек 50-70, в общем, не жалуемся.

- Первый джазовый фестиваль в Нарве тоже прошел хорошо. Есть ли у него шансы стать традиционным?

- Его надо обязательно развивать. Существует такое понятие, как джазовый туризм: поклонники джаза следят за тем, где и когда происходят фестивали и приезжают в город именно ради них.

Я вижу, что нарвские власти понимают, что джазовый фестиваль, а тем более - фестиваль сразу двух городов, Нарвы и Тарту, действительно поднимает престиж города, привлекает туристов. И они нас поддерживают. В организации последнего джазового фестиваля участвовало 105 человек вместе с волонтерами - это довольно-таки серьезное, большое дело.

В Тарту я к настоящему моменту основную работу уже проделал и больше ничего нового там придумать не могу. Я передал руководство джазовым отделением своему хорошему другу и коллеге, джаз-клуб отдал в руки замечательного тартуского организатора Антса Йохансона.

Сейчас у меня основная цель - Нарва: очень хочу, чтобы сюда приехали туристы, чтобы правительство убедилось, что в Нарву необходимо серьезно инвестировать.

- За что вы больше всего любите Нарву?

- Когда я приезжаю сюда для организации концертов, фестивалей, у меня всегда есть ощущение, что я делаю правильное дело. Вот за это я ее больше всего и люблю.

- Традиционный вопрос, который задаем всем нашим «орденоносцам»: как вы относитесь к получению госнаграды?

- Более, чем наполовину, это заслуга моей жены. Скажем, на 51 процент это точно ее заслуга. Я - человек сцены: могу уговаривать политиков и предпринимателей, могу обсуждать принципиальные вопросы, давать интервью и так далее. Но когда надо конкретно что-то продумывать, оформлять, просчитывать, то все это мы делаем вместе с Эвелин. Например, жена оформила как художник-дизайнер больше половины моих пластинок. У нее очень много разных функций, но она всегда остается в тени - наверное потому, что мир у нас такой мужской. А так мы все делали и делаем вдвоем - и детей, и музыку, и джаз-клуб, и фестивали. И нам это не надоедает.

- Хотели бы, чтобы ваши дети стали музыкантами?

- Я вижу эту профессию изнутри и знаю, что в ней много подводных камней, но и много хорошего - тоже. Своим детям я бы ни в чем не препятствовал, только помогал бы по мере возможностей так же, как в свое время помогали родители мне, за что я очень им благодарен.

Фото Свен Тупитс

Олег Писаренко CV Родился в Нарве 8 июля 1978 года. «Этим летом мне будет 40 лет: как раз тот возраст, когда пора реализовывать свои планы, иначе можно не успеть. Один из таких планов - фестиваль Baltic Sun,четыре дня музыки и радости в Нарвском замке, где будут и поп- и рок-, и джазовые музыканты, и исполнители классики. Это самое крупное музыкальное мероприятие, которое в Нарве проводилось».

Дедушка Олега Николай Евстигнеевич Фролов был директором Кренгольмской Мануфактуры, отец Юрий Писаренко много лет проработал учителем истории.

В 1996 году закончил Пяхклимяэскую гимназию и поступил в музыкальное училище имени Георга Отса, хотя в музыкальной школе не учился: бабушка учила Олега играть на фортепиано, отец - на гитаре, в старших классах он брал частные уроки музыки. «Решил, что хочу профессионально заниматься музыкой в 11-м классе. В гимназии у нас была собственная музыкальная группа: мы назвали ее «Доброжелатели» и выступали на переменах, о чем мои бывшие одноклассники до сих пор помнят».

В 2001 году закончил джазовое отделение училища.

С 2005 года постоянно живет и работает в Тарту: в течение десяти лет в музкальном училище имени Хейно Эйлера руководил джазовым отделением, которое сам же и создал.

Основатель и главный организатор джазового фестиваля IDEEJAZZ, который в прошлом году впервые прошел не только в Тарту, но и в Нарве.

С женой Эвелин познакомился в музыкальном училище, у пары двое сыновей.

Активно занимается концертной деятельностью, им создано несколько ансамблей.

Принимает участие в международных проектах и фестивалях, выступает с сольными концертами в Эстонии и за рубежом.

В 2013 году ERR присудила Писаренко титул Музыканта года, а Эстонский Культурный капитал вручил главную премию фонда «Музыкальное искусство».

Ирина ТОКАРЕВА