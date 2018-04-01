С августа изменятся цены услуги социальной реабилитации

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Министр социальной защиты Кайа Ива подписала постановление, согласно которому с 1 августа 2018 г. будут установлены новые цены на услугу социальной реабилитации. Изменение цены обусловлено нехваткой специалистов и ухудшившимися из-за этого доступностью и качеством услуги.

«Мы должны обеспечить людям доступность услуги, которая в последние годы пробуксовывает из-за нехватки специалистов», – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. «Цены на услугу социальной реабилитации оставались неизменными на протяжении нескольких лет и это стало оказывать значительное влияние на доступность услуг. Для предложения услуги необходимы компетентные специалисты и это предполагает и более высокие затраты на рабочую силу. Таким образом, чтобы качественную услугу можно было предлагать и в дальнейшем, мы должны быть иметь возможность платить конкурентоспособную зарплату людям, которые оказывают эту услугу».

Оказание услуги социальной реабилитации организует Департамент социального обеспечения. Изменения цен услуг социальной реабилитации исходят из предложений Департамента, сделанных на основе прежнего опыта и обратной связи партнеров. Вместо действующих цен на услуги реабилитации будут установлены новые, чтобы обеспечить большую прозрачность услуг. С начала августа вырастут цены почти на все услуги социальной реабилитации. При формировании цен в расчет принимались расходы, связанные с оказывающим услугу персоналом, расходы на устройства и иной инвентарь, а также дополнительные расходы на услугу – например, содержание помещения в порядке и т.п.

Постановление также изменит критерии оценки реабилитационных программ. Новые критерии дадут возможность одобрять прежде всего отвечающие государственным направлениям развития программы – предпочтение будет отдаваться программам, которые, в числе прочего, предлагаются в повседневной для человека среде, например, дома.

Ссылка на постановление: https://www.riigiteataja.ee/akt/117042018006

Иван Лаврентьев

Советник по связям с общественностью

Министерство социальных дел