Конференция «Поговорим об аутизме» вызвала у нарвитян большой интерес

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В субботу 7 апреля в Нарве в Паю школе прошла конференция под названием «Поговорим об аутизме», которая была посвящена теме работы с детьми, у которых проявилось или уже диагностировано такое психическое расстройство.

Перед пришедшими на конференцию «Поговорим об аутизме» выступила председатель Эстонского общества аутизма Марианне Куземченко, которая в прошлом году получила из рук президента орден Эстонского Красного Креста. Сергей Башилов

Все места в актовом зале учебного заведения были заняты, что говорит о том, что проблема волнует и непосредственно касается многих: пришли учителя, логопеды, врачи, психологи, опорные лица и те родители, кто непосредственно столкнулся с тем, что их ребёнок отличается от других.

Уже не секрет, что число психических расстройств в современном мире растёт, и об аутизме уже многие что-то знают или, во всяком случае, слышали это слово. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, 2 апреля отмечается Международный день аутизма.

Впервые - на русском языке

По словам Марианне Куземченко, председателя Эстонского общества аутизма, Нарва стала четвёртым городом, куда их организация приехала рассказывать об этом расстройстве, в этот раз - на русском языке. В прошлые годы они побывали в Тарту, Таллинне и Пярну.

Не случайно конференция прошла в Паю школе: в этом учебном заведении, несмотря на то, что оно не является полностью специализированным, обучают детей с нарушениями развития, как психическими, так и физическими. По словам директора школы Людмилы Смирновой, у них 209 учащихся, у 10 из них - диагноз аутизм. Кто же эти дети, и можно ли им помочь?

Очень талантливы, однако...

Ребёнок-аутист может обладать талантами и способностями, но чего не хватает таким детям, так это умения быть самостоятельными в повседневной жизни. И эта проблема для них настолько серьёзна, что такой ребенок зачастую оказывается полностью неспособным к общению, которое для обычного человека, как правило, не вызывает трудностей. Да и для того, чтобы проявились таланты ребенка-аутиста, ему требуется человек, которому он будет полностью доверять.

По словам Людмилы Смирновой, такая проблема им в школе хорошо известна: «Ребёнок с аутизмом может без всякого объяснения отвергнуть взрослого, которого ему назначали в качестве «опорного лица». В этом случае мы сразу начинаем искать замену, потому что только тот человек, с которым у ученика устанавливается контакт, может с ним работать».

Как рассказал детский психиатр из Таллинна Роман Балычев, из-за того, что история болезни ребенка является конфиденциальной информацией, многие люди, общающиеся с ним, не могут понять особенности его поведения и характера, в то время как дети с диагнозом «аутизм» очень разные и требуют индивидуального подхода.

Как же находить общий язык с таким ребёнком и даже, что немаловажно, как вообще вести себя в его присутствии? С этой проблемой сталкиваются школьные учителя, врачи, логопеды, сами родители или опекуны.

Роман Балычев посоветовал родителям тесно общаться с психиатром, чтобы больше знать о психических особенностях своего чада, и делиться этими знаниями с теми, кто учит ребёнка или занимается с ним. Иначе мы никак не сможем ему помочь.

Сергей Башилов