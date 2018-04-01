Безопасность страны в «открытом доступе»

Дата публикации: Сегодня, 10:29 Просмотрено: 102

Силы обороны Эстонии отнюдь не являются замкнутой кастой, но теснейшим образом связаны с обществом, доказательством чему служат Высшие курсы обороны, открытые для всех желающих и состоявшиеся 4-6 апреля в Таллинне.

Бригадный генерал Индрек Сирель (слева) выступил с лекцией о Силах обороны Эстонии.

Лекционные циклы такого рода, предназначенные для общественных деятелей, журналистов и просто заинтересованных граждан, на эстонском языке имеют давнюю, почти двадцатилетнюю традицию. На русском они проводились в этом году для примерно 20 участников четвертый раз. Причем Международный центр обороны и безопасности (ICDS), который совместно с программой Sinu Riigi Kaitse и в партнерстве с Фондом интеграции организует эти курсы, вовсе не нацелен на банальную пропаганду, которая у мыслящих людей вызывает естественную реакцию отторжения. Деятельность Центра направлена, прежде всего, на детальное разъяснение и осмысление, в том числе и критическое, как можно более широкого круга проблем по данной тематике.

О предыстории коротко поведал директор Высших курсов Мадис Микко. Он отметил, в частности, что 20 лет назад многое начиналось едва ли не с нуля: заново выстраивались Силы обороны и одновременно укреплялись связи с общественностью. Очень скоро выяснилось, что процессы, связанные с укреплением безопасности, не находят должного отражения в русскоязычных СМИ. Так появился русский аналог эстонских курсов с почти идентичной программой и с особенным упором на обратную связь, которая позволит совершенствовать дальнейший цикл.

На первом семинаре в рамках Высших курсов (второй планируется провести в Тарту в начале октября) основное внимание уделялось таким аспектам, как: глобальная система безопасности, современная внешняя политика Эстонии, экономический фактор безопасности республики, роль и задачи Сил обороны, добровольческое военизированное формирование Кайтселийт и его предназначение, структура вооруженных сил Финляндии, роль НАТО в укреплении стабильности и другие. Кроме того, участники посетили военно-морскую базу, где имели возможность ознакомиться с текущей работой военнослужащих, а также их бытом. Для данной публикации мы выделили несколько отдельных сюжетов, которые представляются достаточно важными.

Экипажи минных поисковиков на марше.

Конфронтация с Россией Эстонии крайне не выгодна

В своих лекциях Марко Михкельсон, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу, Рейн Таммсаар, генеральный директор Департамента планирования политики МИДа и предприниматель Райво Варе обозначили главную особенность современной глобальной экономики – смену приоритетов и, в связи с этим, наступление многополярного мира. Иными словами, все началось 40 лет назад, когда Китай решил выйти из изоляции. Сейчас все экономисты сходятся в одном – лет через 20 эта держава сделается лидером планеты. Пик влияния Запада, который пришелся на 1990-е годы, явно пошел на спад. При этом достигла пика конфронтация между Западом во главе с США и Россией, что крайне невыгодно для Эстонии, но, к сожалению, эта напряженность продлится еще достаточно долго, никак не менее 6 лет. В какой-то степени утешает тот факт, что экономика Эстонии в большей степени зависит от Финляндии и Швеции, нежели от США. Кроме того, на политической арене республика имеет репутацию надежного и добросовестного партнера, что позволяет привлекать серьезные инвестиции извне, при том что доля собственного капитала составляет 10-20 процентов. В этом плане значительную роль играют дипломаты, работающие в 44 представительствах Эстонии, а также около 200 почетных консулов с дипломатическим статусом, среди которых есть уроженцы республики, а также сочувствующие граждане своих стран, как правило, представители бизнеса.

Особое внимание в Эстонии уделяется кибербезопасности. Этим занимаются все государственные структуры и Силы обороны в частности. В последнее время в этой сфере в мировом масштабе развернулись форменные военные действия, например, США еженедельно подвергаются хакерским атакам, а Эстония в 2007 году отразила массированное нападение на свою банковскую систему.

В целом экономическая картина Эстонии выглядит относительно стабильной. Республика производит электричества больше чем надо, тогда как Латвия и Литва испытывают дефицит энергии. Снижается потребление газа: в планах полная ликвидация этого носителя к 2025 году. В мировых рейтингах Эстония занимает 30-40-е позиции, причем, в сравнении с топ-странами Скандинавии. Это важно: мы можем быть уверены, что республика не повторит трагедию Венесуэлы, которая, занимая в свое время 13-е место в списке богатейших стран мира и опережая Саудовскую Аравию, скатилась до положения failed state, то есть «несостоявшегося государства».

Оборонительные задачи Финляндии и Эстонии: точки соприкосновения

Принято считать, что всякое сравнение хромает. Но в отношении этих двух стран, сходных по стереотипу поведения и языку, сопоставление может оказаться небесполезным, тем более что «дигитальные войны» идут полным ходом, и следовательно, экономическая стабильность пребывает в тесной связи с военной безопасностью.

На первый взгляд, расходы на оборону в Финляндии в процентном отношении выглядят несколько меньшими, чем в Эстонии, соответственно, 1,24 и 2,17 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). Однако в абсолютных цифрах картина несколько иная – 2,6 миллиарда и 520 миллионов евро в 2018 году. Заметим, что Финляндия с ее 5,5 миллиона жителей, хотя и не является членом НАТО, но все же расходует определенные средства на размещение натовских контингентов на своей территории и тратит значительные суммы на приобретение новой техники и вооружения. Для Эстонии с населением не более полутора миллионов помощь североатлантического альянса есть жизненная необходимость: сейчас на территории республики размещен международный батальон, укомплектованный военнослужащими из Великобритании, Дании, Франции и Исландии. Имеется и авиабаза в Эмари, которая обеспечивает постоянное патрулирование воздушного пространства и способна принимать любые самолеты и вертолеты.

Далее: в Финляндии уже долгие годы действует система всеобщей воинской обязанности. На действительную службу, которая может заменяться альтернативной, в обязательном порядке призываются все молодые мужчины (с 1995 года, по желанию и женщины) в возрасте 19 лет на срок 6, 9 или 12 месяцев, в зависимости от военной специальности. Денежное довольствие у срочников, пребывающих на всем готовом, составляет до 11 евро в сутки. Подготовка резервистов ведется регулярно до достижения возраста 55 лет. На практике это означает, что Финляндия в случае необходимости способна выставить для защиты отечества почти 900 тысяч человек.

Силы обороны Эстонии комплектуются на основе смешанного принципа, то есть включают военнослужащих срочной службы, контрактников и добровольцев из Кайтселийта – организации, основанной еще в 1918 для борьбы с мародерами, затем распущенной и дважды вновь возрожденной – в 1924 и 1990 году (советский, между прочим, период!).

Общая численность Сил обороны в мирное время составляет около 6000 человек, включая примерно по 3000 контрактников и срочников, которые призываются на 8-11 месяцев трижды в год: в январе, июле и октябре. В случае необходимости, предположим, войны, могут быть призваны и до 22000 резервистов, которые регулярно каждый год привлекаются на сборы, в том числе, с 2016 года, и на сборы с коротким оповещением, то есть в течение 24 часов. Не забудем и вышеупомянутый Кайтселийт, который насчитывает сейчас около 26000 обученных добровольцев, имеющих право хранить оружие дома.

Оправдывают ли эстонские Силы обороны свое существование?

Об участии финских подразделений в миротворческих операциях хорошо известно. Военнослужащие участвовали в восстановлении порядка во многих горячих точках, например, в Ливане, Косово, Афганистане. Аналогично и эстонские военные периодически отправляются в отдаленные страны, тот же Афганистан. А военно-морской флот республики ежедневно пребывает на боевом дежурстве в Балтийском (и не только) море, выполняя гуманитарную миссию.

Дело в том, что в составе флота имеются три минных поисковика типа Sandown, построенных в 1990-е годы в Великобритании. На одном из них, под названием Ugandi побывали участники семинара.

Корабль длиной более 50 м предназначен и активно используется для поиска и дистанционного уничтожения мин при помощи роботов-дронов, запускаемых с кормы. Понятно, что корпус выполнен из неметаллических материалов, чтобы исключить любой магнитный эффект. И теперь уместно заметить, что под юрисдикцией Эстонии находится 35500 кв. км морского пространства с 2200 островами. Количество мин, оставшихся здесь со времен Второй, а то и Первой мировой войны, не поддается исчислению.

Таким образом, объем работ огромен, и неудивительно, что еще в 1998 году Эстония, Латвия и Литва создали эскадру минных тральщиков «Балтрон» именно с целью очистки от мин, а также для ликвидации экологических повреждений. Добавим, что эстонские поисковики ежегодно участвуют не менее чем в десяти международных операциях не только на Балтике, но и в других акваториях европейского континента.

Бывает, что рельеф дна, средняя глубина которого в Балтийском море составляет 60 м, затрудняет использование дронов, и тогда в работу включаются водолазы, с которыми также встретились участники семинара.

Сергей ТРОХАЧЕВ