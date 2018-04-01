Валерия Лаврова: «За «Базар» отвечу!»

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Валерия Лаврова за последние полгода стала широко известна как главный организатор Дней обсуждений «Bazar», темы которых, как уже отметили журналисты, носят исключительно провокационный характер. Валерия в интервью «НГ» признает: да, она любит провоцировать, шокировать и вообще всячески выводить людей из зоны комфорта. Но не просто так, а исключительно ради пользы дела.

Валерия Лаврова СV

Родилась 25 ноября 1984 года в Силламяэ.

Основную школу закончила в Силламяэ, гимназическое образование получила в Таллинне, высшее - в Вильяндиской академии культуры, где училась по специальности «руководитель по интересам в мультикультурной среде» со специализацией «менеджмент в культуре», степень магистра получала в Тартуском университете.

С 2008 года в течение 10 лет работала главным специалистом по культуре в городской управе Нарва-Йыэсуу, жила с семьей в Нарве.

Валерия - мама троих детей: старшему сыну пять, младшему - год, дочке - три года.

Ее муж - также хорошо известный в Нарве организатор и ведущий различных крупных мероприятий Евгений Тимощук, будущие супруги познакомились во время учебы в Вильяндиской академии культуры.

Среди других проектов, в подготовке которых участвовала Валерия - Культурный форум, Дни Эстонии в Санкт-Петербурге.

Валерия также получила образование андрагога (преподавателя для взрослых) и проводит различные тренинги: по ораторскому искусству, по обновлению дружеских и партнерских связей, бизнес-моделям и т.д.

- Виктория, последние десять лет ты живешь в Нарве. Легко ли было адаптироваться здесь?

- Первое время пришлось учить старые названия школ, потому что в Нарве все до сих пор живут «около одиннадцатой» или «около тринадцатой школы», узнать, что такое «Авангард», «Силуэт», «молокозавод» и другие местные ориентиры. Родной город для меня по-прежнему Силламяэ, где я точно знаю названия всех улиц и где в детстве играла в казаки-разбойники.

- Тогда просто не могу не спросить: в одном широко впоследствии обсуждавшемся интервью ты заявила, что ETV+ в Нарве смотрят все твои знакомые, а их - 3-4 тысячи человек. Откуда такое количество знакомых за десять лет в «неродном» городе?

- Можно посчитать: как член попечительского совета детского сада, знаю 110 человек только в садике, как член правления своего квартирного товарищества - минимум 150 человек, как член интернет-сообщества Narva Bright Actions знакома еще примерно с 600 людьми. Еще я участвую в проектах ETV+, участвую в организации Культурных форумов, не говоря уже о нарвском «Базаре»...

- Кто придумал название для Дня обсуждений? Его так хорошо стали обыгрывать и журналисты, и горожане, которые говорят: «пойдем побазарим», «закажем отдельный Базар» и т.д. Спору нет, название удачное, но в то же время нужна была смелость, чтобы выбрать слово, которое после 1990-х прочно ассоциируется у нас с блатной лексикой и выражениями «фильтруй базар» и «за базар ответишь!»

- Вот как было: когда мы узнали, что в 2017 году организаторы фестиваля мнений в Пайде больше не смогут проводить День обсуждений в Нарве, мне стало грустно. Я очень люблю такие мероприятия, сама езжу в Пайде и считаю, что это очень крутой день. Я собрала своих друзей и мы стали думать, что делать. Первоначально это было просто рабочее название, а за две недели до начала мероприятия мы стали обсуждать его всерьез: половина команды была за «Базар», другая половина хотела, чтобы в названии было слово «платформа». Для эстонцев это просто красивое звучное слово, для русских - словечко с подтекстом, но я этому даже рада: «за базар» положено отвечать.Возможно, именно поэтому поначалу политики не очень охотно приходили к нам.

- Впечатление от Дня обсуждений хорошее - приятно, что люди высказываются откровенно о том, что их волнует, что у рядовых участников дискуссий не вызывает трепета общение с местными властями, и в то же время - отношение участников друг к другу уважительное, нет «базара» в плохом смысле этого слова. И все же ощущение такое, что вы находитесь в самом начале пути, если цель этих встреч - сделать наше местное общество более активным, вдохновить людей на конкретные дела.

- Это самый большой вопрос - кто мы? На данный момент мы просто приучаем людей регулярно обсуждать общественные дела. Я глубоко убеждена, что обсуждение - тоже дело, это первоначальная стадия многих хороших дел, без которой ничего невозможно. Хотя сейчас многие относятся к обсуждениям пренебрежительно, это - часть процесса. Сейчас мы пытаемся привить привычку вместе обсуждать что-то. Пока, и я об этом честно написала в своем Фейсбуке, эмоций там маловато, нет «кухонной» честности и откровенности. Все равно мы оглядываемся на тех, кто в зале, и помним о том, что идет трансляция в Фейсбуке. Поэтому и градус дискуссий не тот, какой лично мне хотелось бы видеть. Стадия «делания» тоже наступит, но пока об этом говорить еще слишком рано. При этом мы видим, что интерес действительно есть - одних просмотров наших трансляций около 900 в день мероприятия.

- Довольна ли ты тем, как все это развивается?

- Я довольна тем, что стала более открытой городская управа. Например, тему о Культурной столице предложил для обсуждения мэр Нарвы, а представители управы и горсобрания были не только за дискуссионным столом как приглашенные гости, но и в зале, как рядовые участники. Довольна тем, что растет интернет-охват и интерес к нам со стороны медиа.

- Если так, почему бы не делать эти обсуждения чаще?

- Во-первых, потому, что качественная подготовка мероприятия занимает довольно много времени, во-вторых - это требует денег. Это не та история, что мы написали проект и получили финансирование. Каждый раз мы ищем спонсоров, которые нас поддержали бы.

- Почему же не написали проект?

- Я безумно рада, что мы его не написали: потому что нет строгих рамок, которые накладывают обязательства отчитываться по тому или иному проекту. Мы меняемся так, как хотим: если мы видим, что какая-то часть нашей платформы не работает, мы просто ее выкидываем и, наоборот, можем добавить что-то нужное. Например, именно так, за неделю до первого «Базара» родилась идея видеотрансляции мероприятия в интернете, которая оказалась очень плодотворной: несмотря на то, что пришло не так уж много людей, интернет-охват составил в целом 10 000 человек. И так с любым нашим решением: делать или не делать «Базар» в Силламяэ, Нарва-Йыэсуу или в Таллинне, выбор тем - все это мы решаем сами. Именно поэтому я могу сегодня смело сказать: «За «Базар» отвечу!»

Ирина ТОКАРЕВА