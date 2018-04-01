Учитель, склоняем мы колени перед именем твоим…

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Талантливый педагог Нарвы, литератор Таисия Павловна Роппа 15 апреля отметит очередной юбилей. Поздравить своего любимого учителя вновь соберутся выпускники Нарвской средней общеобразовательной школы №1, среди которых есть учителя, журналисты, поэты, техники, юристы, экономисты, фармацевты, строители, моряки, инженеры... Все они разлетелись и по стране, и по миру, но не забывают своего Учителя, часто звонят, пишут, возвращаясь в родной город, приезжают с цветами и подарками в ее квартиру, которая вся заставлена их фотографиями.

Ученики 10 «Б» выпуска 1976 года — частые гости у своего литератора и вдовы своего классного руководителя В.И.Роппа.

Через ее уроки прошли сотни нарвских учеников 1-й школы, в которой вместе с мужем - Владимиром Ивановичем Роппа - она работала неизменно с 1964 года. Семья Роппа обогатила своим творческим подходом к обучению жизнь не только своей школы, но и всего города. И дело даже не только в том, что их ученики постоянно прославляли наш город на разных олимпиадах, в том числе международных. Школьная жизнь воедино связывает учеников и учителей в сложном учебном процессе, суть которого - творчество. Хороший учитель видит свою задачу в раскрытии творческой жилки каждого своего ученика. Плохих учеников при этом нет, а есть неправильный подход со стороны учителя.

Уроки Таисии Павловны по литературе – это постоянная импровизация, уводящая в жизнь литературных героев, позволяющая отчетливее понять значение писателей и поэтов разных эпох в развитии русской литературы. Она методично и настойчиво обучала своих учеников грамотности письма и слога, умению писать сочинения и даже слагать стихи.

В школе учитель не только преподает свой предмет, но обязательно еще имеет и часы классного руководства. Благодаря им получает возможность воспитывать своих учеников, а также вводить их в общественную жизнь школы, города и страны, то есть развивать их гражданские качества.

По воспитанности учеников можно судить о качестве работы их классного руководителя. В этом плане ученики Таисии Павловны Роппа всегда были заметны. Она учила их творчески подходить к выполнению любого рода задания, начиная с подготовки к уроку и заканчивая участием в олимпиадах.

А еще большая часть этой воспитательной работы проходила во внеурочное время: на руководимом ею факультативе «Мы любим поэзию», попасть куда было большой честью для любого ученика школы, включая даже тех, у кого учителем-предметником она не была. Посещавшие этот факультатив ученики не просто изучали творчество классиков и современных поэтов, но и состояли в переписке со знаменитыми писателями, поэтами, пробовали свое перо в школьном журнале «Юность», ездили на постановки в столичные театры и на экскурсии в музеи.

Удивительно, но хорошего учителя дети распознают сразу – и тянутся к нему за знаниями, которые тот умеет подать через свой разум и свои чувства. А если при этом учитель еще и честен, и справедлив, тогда успех и для учеников, и для самого учителя неизбежен. Так и становятся они соучастниками единого учебного процесса под названием «Школа Роппа».

Работа учителя непростая, и результаты ее видны не сразу, а через годы. В случае Таисии Павловны само время показало, что ее метод был верным: ее и Владимира Ивановича ученики достойно приняли «эстафету», добились успеха в карьере и в жизни, растят детей и внуков с такой же требовательностью к грамотности, воспитанию и, конечно же, развитию творческого начала.

Учительская доля – стоять в тени своих учеников и гордиться их достижениями и успехами. И только теперь, через годы и десятилетия, можно, наконец, понять и увидеть результат своей важной и трудной работы. Не зря говорится: «Что посеешь, то и пожнешь». Это очень точно отражает суть учительской профессии. И сейчас, в свой юбилей, Таисия Павловна Роппа плоды своей работы ощущает с особенной радостью и гордостью.

Поздравляем вас, Таисия Павловна, и низко кланяемся за то добро, которое вы сеяли всю жизнь и отдавали детям.

Владимир КАЛИНКИН,

от имени учителей Нарвской средней школы №1





