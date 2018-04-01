Александр Пааль: я не верю в такую вещь, как талант

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В субботу, 14 апреля, в Нарвской музыкальной школе состоится мастер-класс для юных джазистов, учеников школы. Его проведет Александр Пааль, сегодня уже очень известный на музыкальном ландшафте Эстонии саксофонист, джазмен, а в недавнем прошлом ученик этой школы. Мы пригласили Александра стать гостем нашей редакции.

Фото Елены Полуэктовой.

Новость изнутри

К сожалению, признает Александр, в родном городе ему удается бывать очень редко. Но надо признать, что практически каждый джаз-фестиваль или большой городской концерт, организатором которых выступает Нарвская музыкальная школа, не обходится без участия Александра Пааля. Например, в феврале этого года он порадовал своей игрой пришедших на праздничный концерт Side By Side на сцене концертного дома «Женева». В этот же вечер Пааль выступал в Силламяэ в рамках концертного тура джазового квинтета Trading Fives, в клубе Jazz Time Club.

При этом Александр старается не только приехать сам, но и найти возможность привезти в Нарву своих коллег. Так, в ноябре прошлого года в Нарвском замке блестяще выступило трио: Александр Пааль (саксофон), Яан-Алари Яансон (гитара), Ара Яралян (контрабас).

Идея провести мастер-класс для нарвских юных джазистов, которые готовятся к фестивалю «Ритмы джаза», традиционно проходящему в Нарве в апреле, тоже принадлежит Александру.

- Хотя, по большому счету, сегодня благодаря новым технологиям у начинающих музыкантов есть огромная масса возможностей профессионально расти. Например, брать частные уроки, мастер-классы у знаменитостей (вплоть до обладателей таких престижных наград, как Грэмми) по интернету, - рассказывает Александр. - Свои сайты есть практически у всех серьезных американских музыкантов. Так что списываешься с мастером по электронной почте, договариваешься об оплате, и вперед. Сейчас это очень распространенная практика. Что просто замечательно! Правда, если говорим о джазе, то необходимо свободно владеть английским языком. Я думаю, в скором будущем вид музыкального образования существенно изменится. Но, с другой стороны, все же живое общение, контакт с учителем, на мой взгляд, гораздо полезнее, это первично.

- 14 апреля я не собираюсь читать ребятам лекции, - продолжает Александр. - Моя задача – показать, как должен звучать джаз, и вооружить их практическими приемами, как этого добиться. Я буду говорить о деталях, о том, как важно джазовому музыканту уметь думать, ведь он играет не по нотам, его исполнение – это на 80 процентов импровизация, и о том, что джаз – это всегда командная работа. Джаз – это не монолог, а беседа между музыкантами. Но чтобы беседовать, надо владеть конкретным музыкальным языком. А в джазе много языков, и чем раньше ты начнешь ими овладевать, тем успешнее будешь. Я считаю, что джазом необходимо заниматься уже лет с десяти. Вообще же, в музыкальном образовании есть незыблемое правило: можно считать, что ты освоил музыкальный инструмент, если ты отыграл на нем 10 тысяч часов. Это значит 3 часа каждый день на протяжении 10 лет подряд. Идеально, если перед поступлением в Академию музыки, у вас уже есть эти часы.

-У вас так и было?

- Увы, нет, - смеется Пааль.

Кто есть кто

Родители Александра – Гульнара и Анатолий Пааль – отвели семилетнего сына в один год сразу в два учебных заведения: в Эстонскую гимназию и в музыкальную школу. Терпения учиться играть на фортепиано у мальчика хватило на четыре года.

- Честно скажу: к Борису Петровичу Паршину я перешел только потому, что хотел, чтобы у меня был учитель - мужчина; ни о саксофоне, ни о джазе я тогда ничего не знал, - рассказывает Александр. – И первые годы у меня ничего не получалось. Какая –то совсем другая музыка, какой-то непонятный инструмент, из которого я не мог извлечь нормальный звук, да и заниматься каждый день, как того требовал учитель, было в лом. А вот потом забрало!

- И почему вдруг?

- А представьте себе, потому, что во-первых, Борис Петрович сам постоянно играл. Я имею в виду не только в стенах школы. Он – пример не только педагога, но и музыканта-практика. И это, оказывается, очень важно для учеников. Во-вторых, потому, что мы стали встречаться вне уроков, по субботам, а значит, саксофон стал «поддаваться», у меня стало получаться, а это вдохновляет. И наконец, потому, что джазовая музыка – это ритмы современного мира. И ты играешь себе в удовольствие. Последнее , наверное, важнее всего. Часто дети в музыкальной школе вынуждены играть классическую музыку, которая многим на самом деле совсем не интересна. Вот они ее и вымучивают из себя. При таком подходе никогда ничего не получится.

Юный Александр буквально жил джазом – и у него все отлично получалось. Например, в мае 2007 года он, выпускник Нарвской музыкальной школы, занял 3-е место на Международном конкурсе джазовых артистов в Таллинне. Его преподаватель Борис Паршин тогда подчеркнул: «Александр по-настоящему талантлив: на конкурсе в Таллинне ему пришлось выступать с саксофонистами, окончившими музыкальные академии всей Европы, а он с одной лишь музыкальной школой за плечами уже завоевал третье место!» После окончания гимназии Александр успешно поступил в Эстонскую Академию музыки и театра на джазовое отделение, на третьем курсе по программе студенческого обмена уехал на полугодовую учебу в Германию, в знаменитую Веймарскую академию, куда съезжаются молодые музыканты со всего мира. «Там у меня завязалось много контактов. И на протяжении еще нескольких лет я каждое лето ездил в Веймар», - говорит Александр.

Сегодня Александр Пааль живет в Таллинне и не жалуется на недостаток работы.

- Бывают авторские концерты, где я играю свою музыку и с теми музыкантами, с кем я хочу играть. Играю в новом джазовом оркестре New Wind Orchestra; мы собираемся участвовать в разных проектах. Тот, кто умеет играть джаз, автоматически может играть и диско, и попсу, и все прочие музыкальные направления, танцевальную музыку, поэтому он всегда востребован: клубы, рестораны. Лично меня часто приглашают на различные корпоративные или частные мероприятия, на свадьбы. На похоронах я играл только однажды – когда служил в армии, да и то по приказу начальства, - спешит предупредить мой вопрос Пааль .- Часто приглашают на телевидение, когда нужна живая музыка, кто-то зовет на запись пластинки. Преподаю в двух учебных заведениях. Раз в неделю езжу в Вильянди, в Академии культуры веду все теоретические предметы, плюс специальность, а также руковожу ансамблем. Еще преподаю в музыкальной школе в Saue под Таллинном. У нас очень прогрессивная школа, и меня привлекает то, что можно не следовать классической программе, а предлагать свою (особенно касается саксофона, ра- зумеется). Два раза в месяц по вторникам – джем-сейшн в клубе Philly Joe’s на Vabaduse väljak, 10. Вообще же, должен сказать, в Эстонии для музыкантов работы на удивление много, и наши музыканты живут хорошо. По сравнению, например, с музыкантами в США.

-Но, думаю, каждый джазист мечтает поехать в США, на родину джаза? - спрашиваю я Александра.

- Конечно! Однако к Нью-Йорку надо серьезно подготовиться. Только представьте себе: в этом городе более 25 тысяч (!) музыкальных коллективов, и эту цифру можно смело умножить на четыре, в Нью-Йорке почти 200 тысяч профессиональных музыкантов...Чтобы в Нью-Йорке получить право сыграть концерт, надо сначала записать собственный альбом с оригинальной музыкой либо снять высококачественный профессиональный видеоклип, который будет легко доступным в интернете. Так получается, что на сегодняшний день видео важнее аудио. У нас в Эстонии много музыкантов записывают и диск, и видео, это возможно благодаря разнообразной поддержке фондов и союзов.

- Вы тоже уже сделали?

- Я нет. Нужно довести до совершенства то, что я делаю, и найти правильных людей, у которых та же музыкальная история, что и у меня. Вообще-то, я их нашел. Но они немного моложе меня, и сейчас все учатся за границей. Я не хотел бы в 20 лет записать свою первую пластинку, а через 5 лет сожалеть об этом.

- Но в принципе в Нью-Йорк собираетесь?

- Да. Просто надо найти удобный момент. Скоро в Нью-Йорке откроется филиал клуба Philly Joe’s. Может быть, это будет мой шанс.

Другая жизнь

Жена Александра Анастасия – преподаватель музыки. Два года назад у них родился сын - Леннарт.

Если выдается свободное время, Александр спешит посмотреть какой-то новый кинофильм или заняться компьютером. В спортзал не ходит, но физические упражнения в обязательной программе – увлекается калистеникой (методика физической тренировки, в которой используются упражнения с преодолением веса тела тренирующегося; включает в себя выполнение различных упражнений на перекладине, брусьях, шведской стенке или вообще без их использования).

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Как вы считаете, талантливый музыкант пробьется при любых обстоятельствах?

- Я вообще не верю в такую вещь, как талант. Музыкант – это труд,еще раз труд и желание добиться определенных высот. Талант нужен для того, чтобы, уже будучи профессиональным музыкантом, остаться креативным и придумать нечто такое, что никто до тебя не делал: какие-то уникальные, гениальные композиции...Таких людей единицы. А хороших музыкантов много, ведь игра на инструменте - это просто ремесло. В джазе надо быть фанатом, без этого никак.

Важно желание играть лучше, чем другие. Здоровая конкуренция – очень полезная вещь в творческом коллективе. Еще важно, в какой среде растет человек, есть ли у него с раннего возраста доступ к информации, возможность слушать хорошую музыку. Можно провести параллель с изучением иностранного языка: в среде он усваивается легче и успешнее.

Необходимо создавать свою сеть профессиональных связей, то есть ходить на джем-сейшены, концерты, в клубы, тусоваться, знакомиться, постоянно себя показывать. К сожалению, многие молодые музыканты игнорируют социальную сферу. А зря!

- Ваши кумиры в джазовой музыке?

- Увы, они уже давно не живут на этой планете. Первый – Майкл Брекер. В десять лет я получил его пластинку в подарок от Бориса Петровича Паршина. И это было потрясением. А также Чарли Паркер, Кэннонболл Эддерли, Кенни Гарретт, Крис Поттер, Джошуа Редман.

- Вы сочиняете музыку?

- На этот вопрос непросто ответить, потому что я играю джаз, и, следовательно, в каком-то смысле я сочиняю каждый раз, когда беру инструмент в руки. Композиция и импровизация – это почти одно и то же. На сегодняшний день у меня более 50 своих мелодий, которые не стыдно представлять слушателям. Каждый день стараюсь писать хотя бы 4 такта. В этом году пишу на пару с коллегой Raul Sööt большое произведение для оркестра из 100 человек. Концерт под названием «Девять гимнов для Эстонии» посвящается 100-летию Эстонской Республики и пройдёт в ноябре в Таллинне.

Светлана Зайцева

Ниже фото Рене Якобсон, сделанные на концертах Александра Пааля.