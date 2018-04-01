Пошутил и ...попал в парламент

Дата публикации: Вчера, 17:04 Просмотрено: 172

Депутат Рийгикогу 31-летний Мартин Репинский, сделавший головокружительную карьеру от шахтера и фермера до депутата Эстонского парламента и даже успевший недолго поработать в должности министра по делам сельской жизни, отвечает на вопросы газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета».

Мартин Репинский с младшим сыном в офисе центристской фракции Рийгикогу.

- Мартин, обращаются ли и с чем к депутату Рийгикогу?

- Конечно. Особенно много обращений было, когда поменяли закон в части облагаемого налогом минимума. По таким поводам и обращаются: когда меняются законы или когда люди хотят внести в них свои предложения. Но чаще всего, конечно, просят деньги на то или иное свое начинание. Конечно, удовлетворить желания всех просящих своими личными деньгами невозможно даже депутату Рийгикогу, но в таких случаях стараюсь помочь хотя бы тем, чтобы подсказать, где и на какие цели их можно получить.

- Высказывается мнение, что для бюджета такой небольшой страны как Эстония, содержание 101 депутата парламента — слишком дорогое удовольствие...

- Да, если смотреть по численности, то нас, конечно, очень много. По сравнению с Российской Федерацией, в Госдуме которой работает 450 депутатов, для Эстонии, чье население в 100 раз меньше, это, безусловно, большое число. Вопрос в том, что если его сократить, то в высшем законодательном органе государства перестанут быть представлены все его регионы. Пока же стараемся сохранять баланс таким образом, чтобы их жители были представлены как в коалиции, так и в оппозиции. С другой стороны, можно сравнить с тем, как работают депутаты в других странах. В той же России, например, у депутата Госдумы есть куча помощников, советников. Можно сказать, одного парламентария обслуживает целый штат. У нас же на всю фракцию, насчитываюшую 27 человек, работает от 4 до 5 советников (в том числе советник по прессе Ольга Полиенко, которая и стала инициатором приглашения журналистов Ида-Вирумаа в Рийгикогу — прим. «НГ»). Поэтому разные расходы и разные, я сказал бы, полномочия...

- Расскажите, Мартин, как вы стали депутатом парламента?

- Наши молодые фермеры встречались с председателем комиссии Рийгикогу по сельской жизни. В редкий момент, когда в зале не было заседаний, мы зашли в него, и я сфотографировался на фоне трибуны. Позже выставил этот снимок в сети «Фейсбук» и подписал, что это мое будущее место работы. Через полгода состоялись выборы, и мое предсказание осуществилось. Хотя на момент моей шутки я даже еще не получил приглашение баллотироваться в депутаты государственного собрания.

- А какое у вас было ощущение, когда вы переступили порог этого здания уже как депутат?

- Сначала было сложно разобраться, понять, как работают основные системы власти: ведь основная работа правительства происходит в министерствах, где готовят документы. А у оппозиции, каковой мы были вначале, нет административного ресурса. Поэтому все законопроекты готовили наши советники. Они же детально все объяснили и помогли вникнуть во все вопросы.

Правда, сфера вопросов, которые охватывает работа парламента, на самом деле настолько обширна, что вникнуть во все вопросы не получается. Тут уже намерение вникать и разбираться зависит от самого депутата. Чтобы считаться депутатом парламента, надо как минимум прийти один раз и принять присягу. Если после этого депутат не ходит на заседания, зарплата все равно исправно поступает на его счет.

- Если не все подряд, то какие темы вы считаете основными для своей деятельности?

- Это все, что связано с Ида-Вирумаа, с сельским хозяйством и экономикой в целом. Если ко мне обращаются по другим вопросам, стараюсь их кому-то передать, потому что невозможно разбираться во всем, все эти законы невозможно успеть даже прочитать. Сейчас, например, приняли закон о судебных исполнителях. Оказалось, что мы проголосовали за такое изменение, которое в некотором смысле можно назвать грабительским. Теперь его надо каким-то образом менять.

- Как вы сегодня оказались в офисе фракции вместе со своим младшим ребенком?

- Это моя супруга оказалась здесь с ребенком. Она здесь работает, занимается в комиссии по проблемам народонаселения. У нас не так давно появился второй ребенок, но Сирет продолжает работать из дома, не оформляя декретный отпуск. Но иногда ей требуется бывать на рабочем месте.

Беседовали Наталья СОБОЛЕВА и Светлана ЗАЙЦЕВА

